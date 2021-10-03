1 октября 2015 года от Крюково до Ленинградского вокзала запустили новые электрички — скоростные поезда «Ласточка». На торжественном запуске в Зеленограде мэр Сергей Собянин назвал их «легким метро». Вспоминаем, что происходило с «Ласточками за эти шесть лет.
По маршруту Тверь — Москва и Крюково — Москва сначала поехали электропоезда серии ЭС1 производства Siemens. Через три года их практически не осталось, потому что за это время запустили поезда ЭС2Г — «Ласточки» российской сборки. Внешне они отличались мало, а внутри была разница в количестве и компоновке сидений. В немецкой было больше сидячих, в российской — больше стоячих мест. Но в обоих поездах — мягкие сиденья, кондиционеры, современные туалеты, зарядные устройства. Это было шикарно по сравнению с обычными электричками с их жесткими лавками, одним страшным туалетом где-то у кабины машиниста, неизбежными музыкантами и курящими в тамбурах.
Открывая движение новых поездов (на самом деле они повезли пассажиров раньше торжественного запуска), Сергей Собянин сказал, что Зеленоград стал в два раза ближе к столице. А пресс-служба мэрии написала: «Пригородные поезда на участке Ленинградский вокзал-Крюково ходят в режиме, максимально приближенном к режиму метро. В час пик средний интервал между отправлениями поездов составляет семь минут».
«Ласточки-экспрессы» останавливались только на Сходне и в Химках. Проезд от Зеленограда до Москвы стоил 160 рублей. Курсировало около тридцати экспрессов в сутки.
Поначалу некоторые пассажиры прятались от контролеров в туалет в вагоне «Ласточки». А охранники занимали места пассажиров.
В январе по будням ходили 32, по выходным — 17 пар «Ласточек». А разовый проезд от Крюково до Москвы подорожал до 170 рублей. Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что не получал ни одной жалобы на стоимость проезда в электричках Ленинградского направления.
В апреле мэр Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры Москвы, и в частности, о реконструкции пригородных направлений. «Время проезда от Зеленограда до Москвы сократилось с 50 минут до 25 минут, то есть достаточно. В самый отдалённый район Москвы можно уже доехать за 25 минут на скоростной электричке, то есть это совершенно другая история». Однако мэр умолчал, что доля таких быстрых поездов в расписании ничтожно мала, и ходят они не в часы пик. В тот момент в день из Москвы шли два таких поезда (9:58 и 13:55), а из Зеленограда — один (в 20:58). Всего же на отрезке Москва — Крюково ходило в день около 230 поездов. То есть доля 25-минутных электричек, о которых мэр говорил президенту, составляла примерно 1,3 процента.
Рекламировать проезд в «Ласточках» внезапно стали в 400-х автобусах — прямых конкурентах в деле перевозки пассажиров из Зеленограда. ФАС признал эту рекламу незаконной.
В августе с «Ласточки» стали пускать пассажиров с билетами на обычные электрички. Но надо было доплатить 167,5 рублей «до скорого».
В ноябре из-за ледяного дождя «Ласточки» вставали и опаздывали в течение пяти дней.
Разовый билет стоит уже 180 рублей. В 2016—2017 годах последовательно назначали дополнительные «Ласточки», поскольку количество пассажиров увеличивалось. В октябре 2017-го стало известно о планах РЖД заменить на «Ласточки» все электрички на участке Москва—Тверь. На это отводилось пять лет.
«Ласточки» стали ходить в Конаково. Время в пути на «Ласточке» от Зеленограда до Москвы — от 25 до 44 минут. При этом количество остановок на маршруте одинаковое — Сходня, Химки (за исключением двух поездов в сутки, которые останавливаются только в Химках).
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания заказывает масштабное исследование — анализ развития перевозок с перспективой на 50 лет. В частности, надо выстроить модель замены нынешних электропоездов ЭТ2М на новые ЭП2Д с 11-ю вагонами и (или) «Ласточки». Для этого надо пересмотреть всю технологию организации движения электричек на московско-тверском участке. Вскоре появляется информация о проекте Московских центральных диаметров — МЦД. Тогда рассматривали вариант двух веток МЦД из Зеленограда — в Подольск и Раменское. Впоследствии от подольской отказываются.
В марте Ликсутов обещает когда-нибудь ускорить крюковские «Ласточки» — вернуть 26-27 минут в пути до Москвы. А пока нет такой возможности из-за нехватки пропускных путей. В тот момент на участке Крюково-Москва в сутки проходило около 40 ласточек, из них только две шли до Ленинградского вокзала 27 минут. Один поезд шёл 24 минуты. Остальные в среднем 30-37 минут, а иные ехали 44 и 50 минут.
В июне «Ласточки» начали запускать на рейсы обычных электричек — со всеми или почти всеми остановками и по стоимости проезда в обычных. Такие поезда называли «Ласточки-комфорт».
К трехлетию запуска «Ласточек» «Зеленоград.ру» подвел некоторые итоги — почему это все-таки не наземное метро.
После введения бесплатного проезда в «Ласточках» для пенсионеров и льготников, в пригородных экспрессах появились торговцы, музыканты и попрошайки. Раньше они обитали в обычных электричках.
Тверские чиновники арендуют «Ласточку» для проезда в Москву, чтобы успеть на божественную Литургию в Успенском соборе Кремля. Из-за этого отменяют пригородный поезд в утренний час пик.
Разовый проезд от Крюково до Москвы на «Ласточке-экспрессе» дорожает до 190 рублей. В «Ласточке-комфорте» — со 110 до 115 рублей. Стоимость абонементов тоже повысилась.
В феврале запускают первую полностью десятивагонную «Ласточку» — до того ходили сдвоенные составы. В такое поезде сквозной проход через весь состав. И большая, чем в сдвоенном, вместимость — 2500 и 1285 человек соответственно. Это в основном стоячие места.
К маю уже каждая четвертая электричка от Зеленограда до Крюково — «Ласточка». В РЖД подтверждают планы о замене всех пригородных поездов на «Ласточки» к 2022 году.
С февраля проезд в «Ласточке-комфорте» дорожает со 115 до 120 рублей. На восемь рублей — со 190 до 198 — на «Ласточке-экспрессе».
К июню «комфорты» обслуживают больше 90% крюковских электричек и все клинские, курсирующие по рабочим дням. Старые ЭТ2М потихоньку уходят в прошлое.
В ноябре открывают новую станцию Ховрино возле одноименного метро. На ней останавливаются «Ласточки-комфорты».
Проезд в «комфорте» дорожает со 120 до 130 рублей, в «экспрессе» — со 198 до 215 рублей.
В июле открывается продажа билетов с местами в первых вагонах тверских «Ласточек-экспрессов».
На протяжении всех шести лет происходили несчастные случаи — пассажиры получали тяжелые травмы и погибали под колесами «Ласточек». Впрочем, это было и с обычными электричками. В первом случае люди чаще всего переходили пути в неположенных местах — и их сбивала скоростная электричка. Во втором их чаще зажимало дверями вагонов.
Сейчас «Ласточки», по данным перевозчика МТППК это 16 поездов, более 90 рейсов каждый рабочий день и 85 миллионов перевезенных пассажиров.
В 2023—2024 годах планируется запуск МЦД-3 Зеленоград—Раменское. Пока неизвестно, будут ли ходить на маршруте МЦД «Ласточки», или же их заменят «Иволгами» — поездами, которые курсируют на первых двух МЦД.