2016: первое подорожание и доклад Путину

В январе по будням ходили 32, по выходным — 17 пар «Ласточек». А разовый проезд от Крюково до Москвы подорожал до 170 рублей. Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что не получал ни одной жалобы на стоимость проезда в электричках Ленинградского направления.

В апреле мэр Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры Москвы, и в частности, о реконструкции пригородных направлений. «Время проезда от Зеленограда до Москвы сократилось с 50 минут до 25 минут, то есть достаточно. В самый отдалённый район Москвы можно уже доехать за 25 минут на скоростной электричке, то есть это совершенно другая история». Однако мэр умолчал, что доля таких быстрых поездов в расписании ничтожно мала, и ходят они не в часы пик. В тот момент в день из Москвы шли два таких поезда (9:58 и 13:55), а из Зеленограда — один (в 20:58). Всего же на отрезке Москва — Крюково ходило в день около 230 поездов. То есть доля 25-минутных электричек, о которых мэр говорил президенту, составляла примерно 1,3 процента.

Рекламировать проезд в «Ласточках» внезапно стали в 400-х автобусах — прямых конкурентах в деле перевозки пассажиров из Зеленограда. ФАС признал эту рекламу незаконной.

В августе с «Ласточки» стали пускать пассажиров с билетами на обычные электрички. Но надо было доплатить 167,5 рублей «до скорого».

В ноябре из-за ледяного дождя «Ласточки» вставали и опаздывали в течение пяти дней.