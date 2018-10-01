«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой

Скоростных поездов очень мало

«Зеленоград стал в два раза ближе к Москве», сказал мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном запуске «Ласточек». Имея в виду, что новые электрички идут от Крюково до центра Москвы 25 минут, а не 50, как раньше. В действительности первые «Ласточки» шли до Ленинградского вокзала не менее 30 минут, останавливаясь в Сходне и Химках. Обычным электричкам увеличили количество остановок — время в пути от Москвы до Крюково увеличился до 50-60 минут. Кроме того, с запуском «Ласточек» отменили несколько тверских экспрессов, позволявших доехать от Крюково до Москвы за 35-36 минут.

Полтора года назад Собянин говорил Путину, что с запуском «Ласточек» время проезда от Зеленограда до Москвы сократилось с 50 минут до 25 минут. Но он умолчал, что доля таких быстрых поездов в расписании ничтожно мала — на тот момент чуть больше одного процента.

Сейчас самая быстрая «Ласточка» с остановками в Сходне и Химках идет 27 минут, но не в пиковое для зеленоградцев время, — отправлением из Крюково в 19:20 (в это время поток едет как раз из Москвы). Самая медленная — 44 минуты (два рейса в день). Остальные ходят с интервалами 29-41 минута. Вернуть время в пути 26-27 минут скоростных электричек от Крюково до Ленинградского вокзала пообещал заммэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов — «когда-нибудь».