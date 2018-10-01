«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой

1 октября 2015 года из Зеленограда в Москву поехала первая «Ласточка» — комфортная скоростная электричка с мягкими сиденьями, туалетами, проводниками и повышенной ценой за проезд. За три года «Ласточки» перевезли 40 миллионов пассажиров. Власти называли эти пригородные поезда «наземным метро для Зеленограда». Вспоминаем, что они обещали, запуская «Ласточки», и что получилось в итоге.
«Зеленоград стал в два раза ближе к Москве», сказал мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном запуске «Ласточек». Имея в виду, что новые электрички идут от Крюково до центра Москвы 25 минут, а не 50, как раньше. В действительности первые «Ласточки» шли до Ленинградского вокзала не менее 30 минут, останавливаясь в Сходне и Химках. Обычным электричкам увеличили количество остановок — время в пути от Москвы до Крюково увеличился до 50-60 минут. Кроме того, с запуском «Ласточек» отменили несколько тверских экспрессов, позволявших доехать от Крюково до Москвы за 35-36 минут.
Полтора года назад Собянин говорил Путину, что с запуском «Ласточек» время проезда от Зеленограда до Москвы сократилось с 50 минут до 25 минут. Но он умолчал, что доля таких быстрых поездов в расписании ничтожно мала — на тот момент чуть больше одного процента.
Сейчас самая быстрая «Ласточка» с остановками в Сходне и Химках идет 27 минут, но не в пиковое для зеленоградцев время, — отправлением из Крюково в 19:20 (в это время поток едет как раз из Москвы). Самая медленная — 44 минуты (два рейса в день). Остальные ходят с интервалами 29-41 минута. Вернуть время в пути 26-27 минут скоростных электричек от Крюково до Ленинградского вокзала пообещал заммэра, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов — «когда-нибудь».
Именно из-за тарифов на проезд слово «метро» применительно к «Ласточкам» воспринимается как анекдот. Три года назад разовый проезд на обычной электричке Крюково — Москва стоил 95 рублей, на «Ласточке» — 160. При этом разовая поездка в метро стоила в три раза дешевле — 50 рублей. Месячный проездной на «Ласточку» стоил пять тысяч рублей, такой же абонемент на метро примерно в два раза дешевле. Сейчас ситуация в принципе не изменилась.
И самое главное — «Ласточка» не интегрирована в систему московского транспорта. Поэтому платить приходится дважды: сначала, чтобы на якобы «наземном метро» добраться до Москвы, а потом еще раз, чтобы уже на нормальном метро проехать по Москве.
При этом в другие отдаленные районы Москвы (например, в Троицк) власти строят обычное метро.
Тактовое движение — без расписания, как в метро — власти обещали еще на этапе строительства 4-го главного пути Москва — Крюково. Потом о графике говорили уже иначе: «Максимально приближенный к режиму метро. В час пик средний интервал между отправлениями поездов составляет 7 минут». Хотя в метро интервалы движения поездов в часы пик — 1-2 минут. Семь минут — это поздним вечером или ранним утром.
Впрочем, электрички в часы пик сейчас ходят достаточно часто, средний интервал обычных — 8-10 минут, скоростных «Ласточек» — 12-14 минут. О тактовом движении уже не вспоминают: по тем же путям ходят поезда дальнего следования, высокоскоростные «Сапсаны» Москва — Петербург, которые вынуждены пропускать пригородные поезда. А пропускные возможности участка Москва — Крюково уже исчерпаны.
В «Ласточках» пассажирам, безусловно, лучше, чем в обычных электричках. Здесь удобные кресла, туалеты, кондиционеры, зарядки для гаджетов, wi-fi, проводники, нет навязчивых торговцев и музыкантов. Жалуются только на две проблемы: слишком громкие звуковые объявления и давку в часы пик.
Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) констатирует, что количество пассажиров в «Ласточках» постоянно растет. Так, с января по май этого года скоростные «Ласточки» перевезли от Ленинградского вокзала до Крюково три миллиона пассажиров. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевозчик объясняет это назначением девяти дополнительных поездов.
При этом «Ласточками» постепенно заменяют и обычные электрички. Сейчас несколько «Ласточек» ходят по рейсам обычных электричек — то есть, с остановками на всех (или почти на всех) станциях и по цене проезда в обычных (6000-х) пригородных поездах. Это решает проблему комфорта пассажиров, но не времени в пути — эти поезда идут от Зеленограда до Москвы те же 52-55 минут. К тому же их пока мало.
Запуск «Ласточек» на рейсы обычных электричек — начало замены всех пригородных поездов ЭТ2М на ЭС2Г. Это небыстрый процесс: надо пересмотреть всю технологию организации движения электричек на московско-тверском участке.
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