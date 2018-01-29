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Началась подготовка к замене обычных электричек на «Ласточки» или новые поезда ЭП2Д 29.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Масштабный анализ развития с перспективой на 50 лет заказала «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»: выстроить модель замены нынешних электропоездов ЭТ2М на новые ЭП2Д с 11-ю вагонами и (или) «Ласточки». Для этого надо пересмотреть всю технологию организации движения электричек на московско-тверском участке.

фото: cont.ws

Исполнителю предлагается рассмотреть возможность замены всех курсирующих сейчас «обычных» электричек ЭТ2М «на поезда ЭП2Д и/или ЭС2Г» (ЭС2Г — это «Ласточки») по схеме — лизинг (финансовая аренда) с последующим выкупом. Сейчас МТППК арендует пригородные поезда у РЖД. Конечная цель работ — построить оптимальную операционно-финансовую модель такой замены с учетом всех рисков в два этапа: на срок до 2058 года и на перспективу до 2060, 2065 и 2070 года.

Работы будет выполнять АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте», они оцениваются в 10,5 миллионов рублей. Итоги исполнитель должен представить к началу мая.

Перспективу замены обычных электричек скоростными «Ласточками» на московско-тверском направлении Октябрьской железной дороги подтвердили в прошлом году в РЖД. При этом обычные электрички на участке Москва — Крюково останавливаются на всех (а их 15) или почти на всех станциях по пути, а «Ласточки» — только в Химках и Сходне. Также для замены поездов надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково — сейчас оно ремонтирует и обслуживает только поезда серии ЭТ2М.

Поезда серии ЭП2Д, которые рассматриваются как вариант замены наряду с «Ласточками», построены в соответствии с новыми требованиями по безопасности в странах Таможенного союза. Это улучшенная модификация электропоездов ЭД4М. Новые поезда презентовал в 2016 году Демиховский машиностроительный завод, сейчас они ходят на других пригородных направлениях. В таких поездах есть «крэш-система» на лобовой части головного вагона и на сцепках, она обеспечивает большую безопасность пассажиров и машинистов при столкновениях с препятствиями. На кабине нет подножек, поручней, вообще выступающих частей, что страхует от зацеперов. По сравнению с нынешними ЭТ2М эти электричке комфортнее — внутри более удобные диваны и багажные полки, в первом вагоне расширенный туалет с поручнями, во всех вагонах климат-контроль и видеокамеры. Отмечается также новый механизм внутренних раздвижных дверей — они легко открываются одной рукой и не хлопают при закрытии. Поезд ЭП2Д может иметь составность от 2 до 12 вагонов.

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Обсуждение
? - я чото п
7 часов назад
до 2070 года ЛОООООЛЛЛ. на загнивающем западе уже летающие поезда будут, а мы так и будем в зашкваренных, к тому моменту, поездах катацо. ура товарещи!
ЭП2Д мне больше Ласточек нравятся. Катаюсь на них на направлениях ЦППК уже джва года.
Roman Turaev
6 часов назад
Это означает лишь одно. Ждите удорожания стоимости проезда. Нужно будет затянуть пояса (на шее конечно же).
Торопов
6 часов назад
Эти новомодные и хвалёные ЭП2Д в Нахабино пока что ломаются каждый день, ставя в известную позицию рижскую и курскую ветви. Хрен знает сколько времени ещё пройдёт, пока глюки излечатся все... лучше бы они (Трансмашхолдинг) продлили сертификат на ЭД4М, без этого всего выпендрёжа, модификации по комфорту и без смены модели можно делать. Да, и 12 вагонов ЭТ2М больше по вместимости ( особенно, понятно,по сидячим) 11 вагонов любой ЭД/ЭП, при равной общей длине из-за ширины тамбуров.

П.с. 10 лямов освоят уже к маю, а масштабы на 40 лет вперед? Молодцы, ребятки, видать с ласточек неплохо капает, раз мама РЖД разрешает подобное.
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