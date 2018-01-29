Исполнителю предлагается рассмотреть возможность замены всех курсирующих сейчас «обычных» электричек ЭТ2М «на поезда ЭП2Д и/или ЭС2Г» (ЭС2Г — это «Ласточки») по схеме — лизинг (финансовая аренда) с последующим выкупом. Сейчас МТППК арендует пригородные поезда у РЖД. Конечная цель работ — построить оптимальную операционно-финансовую модель такой замены с учетом всех рисков в два этапа: на срок до 2058 года и на перспективу до 2060, 2065 и 2070 года.

Работы будет выполнять АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте», они оцениваются в 10,5 миллионов рублей. Итоги исполнитель должен представить к началу мая.



Перспективу замены обычных электричек скоростными «Ласточками» на московско-тверском направлении Октябрьской железной дороги подтвердили в прошлом году в РЖД. При этом обычные электрички на участке Москва — Крюково останавливаются на всех (а их 15) или почти на всех станциях по пути, а «Ласточки» — только в Химках и Сходне. Также для замены поездов надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково — сейчас оно ремонтирует и обслуживает только поезда серии ЭТ2М.



Поезда серии ЭП2Д, которые рассматриваются как вариант замены наряду с «Ласточками», построены в соответствии с новыми требованиями по безопасности в странах Таможенного союза. Это улучшенная модификация электропоездов ЭД4М. Новые поезда презентовал в 2016 году Демиховский машиностроительный завод, сейчас они ходят на других пригородных направлениях. В таких поездах есть «крэш-система» на лобовой части головного вагона и на сцепках, она обеспечивает большую безопасность пассажиров и машинистов при столкновениях с препятствиями. На кабине нет подножек, поручней, вообще выступающих частей, что страхует от зацеперов. По сравнению с нынешними ЭТ2М эти электричке комфортнее — внутри более удобные диваны и багажные полки, в первом вагоне расширенный туалет с поручнями, во всех вагонах климат-контроль и видеокамеры. Отмечается также новый механизм внутренних раздвижных дверей — они легко открываются одной рукой и не хлопают при закрытии. Поезд ЭП2Д может иметь составность от 2 до 12 вагонов.