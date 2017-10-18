Вопрос поэтапной замены всех пригородных поездов «Ласточками» на участке Москва — Тверь сейчас прорабатывается, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ОАО «РЖД». Рассматриваются предложения пассажиров, какие остановки должны делать эти пригородные поезда. Чтобы поменять все электрички на «Ласточки», надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково. Сейчас зеленоградское депо обслуживает электропоезда серии ЭТ2М — это обычные электрички на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги. «Ласточки» едут в депо Крюково только для отстоя и уборки поездов между рейсами, а их техническое обслуживание проходит в депо Подмосковная, расположенного на Рижском направлении.



Обычные электрички на участке Москва — Крюково останавливаются на всех (а их 15) или почти на всех станциях по пути. «Ласточки» — только в Химках и Сходне. В частности, отсутствие остановки на востребованной пассажирами платформе Петровско-Разумовское при запуске «Ласточек» объясняли отсутствием островной платформы. Платформу обещают построить в процессе реконструкции станции и строительства транспортно-пересадочного узла.



Разовый проезд в обычной электричке от Крюково до Москвы стоит 110 рублей, в «Ласточках» — 180. На вопрос, будет ли стоить проезд после замены всех поездов «Ласточками» 180 рублей, в РЖД не ответили. Будущие интервалы движения поездов также пока не определены. Сроков замены тоже не назвали, но ранее директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов сообщил, что это вопрос пяти лет. По данным газеты «Октябрьская магистраль», это касается не только московского участка, но всего пригородного направления от Москвы до Санкт-Петербурга.



Замену всех обычных электричек «Ласточками» руководство РЖД объясняет их востребованностью у пассажиров.