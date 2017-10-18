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Все электрички московско-тверского направления заменят «Ласточками» 18.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Замену обычных электричек на скоростные на Ленинградском направлении — проект руководства РЖД. Для его реализации потребуется не меньше пяти лет. Сейчас обсуждается, какие дополнительные остановки вводить для «Ласточек».

Фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru

Вопрос поэтапной замены всех пригородных поездов «Ласточками» на участке Москва — Тверь сейчас прорабатывается, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ОАО «РЖД». Рассматриваются предложения пассажиров, какие остановки должны делать эти пригородные поезда. Чтобы поменять все электрички на «Ласточки», надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково. Сейчас зеленоградское депо обслуживает электропоезда серии ЭТ2М — это обычные электрички на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги. «Ласточки» едут в депо Крюково только для отстоя и уборки поездов между рейсами, а их техническое обслуживание проходит в депо Подмосковная, расположенного на Рижском направлении.

Обычные электрички на участке Москва — Крюково останавливаются на всех (а их 15) или почти на всех станциях по пути. «Ласточки» — только в Химках и Сходне. В частности, отсутствие остановки на востребованной пассажирами платформе Петровско-Разумовское при запуске «Ласточек» объясняли отсутствием островной платформы. Платформу обещают построить в процессе реконструкции станции и строительства транспортно-пересадочного узла.


Разовый проезд в обычной электричке от Крюково до Москвы стоит 110 рублей, в «Ласточках» — 180. На вопрос, будет ли стоить проезд после замены всех поездов «Ласточками» 180 рублей, в РЖД не ответили. Будущие интервалы движения поездов также пока не определены. Сроков замены тоже не назвали, но ранее директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов сообщил, что это вопрос пяти лет. По данным газеты «Октябрьская магистраль», это касается не только московского участка, но всего пригородного направления от Москвы до Санкт-Петербурга.

Замену всех обычных электричек «Ласточками» руководство РЖД объясняет их востребованностью у пассажиров.

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Обсуждение
Roman Turaev
18 октября
Странно почему ласточки не останавливаются на НАТИ. Строили строили этот МЦК, а в итоге пересадки на него нет.
Торопов
18 октября
Нет платформ на средних путях, про это уже говорилось не раз. В Останкино есть, но даже там не останавливаются. Да и зачем делать - народ и так ломится.
Торопов
18 октября
И очень наивны те, кто полагает, что эти ласточки вместо обычных поедут по обычным ценам. Пусть даже через сколько-ко там лет. У РЖД очень кабальный контракт заключен был на это дело, они спят и видят, как бы их пускать со всеми остановками по космическим ценам. “25 минут" передают привет.
п.с. В Питере октябрята эксперименты уже ставят - там уже появились отдельные рейсы этих гламурок со всеми остановками с черепашьей скоростью и по завышенным ценам. Пипл, понятно,послушно молчит, и пока хавает.
Crazy Gos
18 октября
1. Вместо обещанного много лет назад метро от Зелека до Москвы ввели уё...ные Ласточки по заоблачным ценам.
2. Заменили все экспрессы на Ласточки - хочешь ехать быстро, плати дороже. Вариантов не осталось.
3. Ласточки стали ездить даже медленнее, чем старые относительно дешёвые экспрессы.
4. Теперь хотят заменить ВСЕ электрички на ё...ые Ласточки, задрав цену и оставив множество станций вообще без сообщения.
Хочется взять и уе...ть!
Торопов
18 октября
В том то и дело, что СО ВСЕМИ остановками планы строятся! И, понятно, по повышенным ценам - вот почему в РЖД и уходят от ответа!

Экспрессы старые, коли вспомнили, были тоже недешёвые, только есть два очень важных момента: их было мало ( по 3-4 штуки утром и вечером), и ради них обычные электрички ускоренные почти не трогали. Кто хотел платить больше отдельно - ехал на эскпрессе, кто не хотел - имел возможность доехать с той же скоростью примерно, но в обычноой собаке. Ну и третий, тоже важный момент - их как "метро" никто не преподносил, подобного бреда не было. Хотя, нек- рые из них да, даже быстрее нынешних гламурок ходили - та же 19.51 с Москвы, да или вовсе даже обычная на 7.40 из Крюково. Примеров много вспомнить можно.
Ляляка Московская
18 октября
Пипл, понятно,послушно молчит, и пока хавает.
Вы что - нибудь предлагаете ?
Vlad Carnegie
18 октября
Езжу на Ласточках каждый день на работу Крюково-Мск. В пути они минимум 34 минуты, хотя обычно 35-37. А кто скажет что вы доедете за 25-30 минут, можете плюнуть этому человеку в лицо. Если ещё и на каждой остановке будем останавливаться то это будет ад.
Ирина Горячева
18 октября
А я что то реально не поняла фразу "...Сейчас обсуждается, какие дополнительные остановки вводить для «Ласточек»..."
Если они хотят заменить ВСЕ составы ласточками, то обсуждать тут нечего: должны делать все остановки. Ну и несколько составов в экспресс варианте. Как было и в "доласточкины времена"
Вот только цена...и повышается...повышается...
Но я думаю, что замена всех на ласточки если и произойдёт, то лет через 10, не раньше.
Ласточки - дорогое "удовольствие" для РЖД. Обслуживание, ремонт, депо + зарплаты целой армии контролёров и охранников. Ну или ласточки очень быстро превратятся в такие же сараи на колёсах с бомжами и попрошайками
Екатерина лаааааа
19 октября
Видели очереди на 400ый?теперь мы охренеем еще больше)с подорожанием цен 50% людей пересели на автобусы..а теперь с каждым годом будет все хуже и хуже!сдохните твари,кто сделал ласточку по 180р и кто проезд по платке оценил в 350-500р.спасибо за ох**ное транспортное сообщение!золотое оно у нас это сообщение..
Пс как не зайдешь в электричку-одежду жалко..все грязное..противно аж!су*и помойте вагоны внутри!!!!!!!!!с растворителем!
Таня Просто
19 октября
Я тоже думаю, что проезд не будет стоить 110руб., это просто издевательство какое-то! Навязывают нам эти ласточки!
Ирина Попова
19 октября
То есть ценник будет как на Ласточку, а скорость движения, как у теплушки? Отличный план. Всех не ходящих на выборы еще раз поздравляю)) Вместо того, чтоб выбрать тех, кто хоть как-то мог повлиять на ситуацию в нашем городе, все решили быть гордыми и выше этого дерьма. Ну так что ж, кушайте на здоровье.
Колян Иванов
19 октября
Не нравится транспортное сообщение? Варианты:
1. Жить в Зеленограде и работать в Зеленограде
2. Жить в Москве и работать в Москве
3. Жить в Воронеже и работать в Воронеже (если нет денег на Москву)
Андрей Googmen
19 октября
метро хотели? Получили свои "черепашки"!
А черепашки удовольствие экзотическое, денежек требует
И потом черепашей охранять нужно - быстро им нельзя. А то сдохнут!
Под словом "сдохнут", я имею в виду что сдохнут без денежек железнодорожники((

В общем как приехали мы в 60-70-х на автобусах сюда, так на автобусах и будем ездить пока эти смирновы не сдохнут((
Ирина Цветкова
19 октября
Выборы здесь не при чем, кого им надо, того и выберут, а ласточки теперь 100 % будут вместо обычных электричек, надо же платить налог за работу в Москве или работайте в Зеленограде и получайте гроши!
Max Petrov
19 октября
Всех не ходящих на выборы еще раз поздравляю)) Вместо того, чтоб выбрать тех, кто хоть как-то мог повлиять на ситуацию в нашем городе, все решили быть гордыми и выше этого дерьма. Ну так что ж, кушайте на здоровье.
Это же Вы про президентские выборы? Потому как эти голодранцы местные не имеют никаких полномочий, кроме как подмахивать исполнение кап ремонта или укладку бордюров. Да и как только они избираются (не важно от каких партий) то сразу забывают о выбирающих их людях - это чисто наша манера - они и избираются, чтобы свои личные дела проворачивать. Их надо разгонять по-хорошему - это шлак и балласт.
Префекта мы не выбираем - нам его назначают - но он тоже хорошо и тепло сидит - никто его не гонит - а в городе, где он ездит, тишь да гладь - ни рабочих мест - ни людей (все в Москве) и зачем ему с РЖД ссориться?
Остается Путин - ну ему понятно не до нас. Он уже выбран на новый срок - альтернативы по-прежнему нет - престарелые клоуны и Ксения Собчак?)))) И можете хоть обходиться на выборы!
Торопов
19 октября
"Вы что - нибудь предлагаете ?"

А что тут предложишь... предлагать игнорить ласточки - глупо, предлагать улучшать комфорт в обычных - так он, хоть и медленно, но улучшается... реально можно предложить только массовый протест, в той или иной форме, но РЖД и тут в шоколаде - обычные составы доводили десятилетиями до поганого уровня, а потом бац - с немцами дружба завязалась, политика, зачем же развивать своё! Что, кондей, шумоизоляция нормальная, цивильные условия проезда итд итп - это прерогатива только Сименса? Понятно, что нет. Вот и играют, пытаются играть, на контрасте - либо ты едешь в обычной ( ну типа как быдло) , либо в гламурке ( а значит крутяк). Психология стада, её и эксплуатируют, тут ничего не поделать... максимум, что можно - упоминать почаще про те самые "25 минут" , обещанные, хоть какой то шанс через призму общ.мнения влиять на ситуацию. Замедлить, и сделать больше остановок ( а следовательно - и больше прибыль, по понятным причинам) - самый удобный для них вариант, по всем статьям.
SineD 2005
19 октября
Это ещё что. Они могут на время переоборудования депо крюково взять и вообще обычные Электрички отменить. На пять лет. Зато все стабильно. Крымнаш, народ Сирии братский и тд.
Сергей Сорокин
19 октября
Странно почему ласточки не останавливаются на НАТИ. Строили строили этот МЦК, а в итоге пересадки на него нет.
МЦК для Москвы. Там те же Ласточки стоят как метро. Ласточки - для Зеленограда и области. Поэтому стоят (пока) 180 рублей.

А так - автобусы нужно сократить, чтобы люди в них не влазили, Ласточек добавить.
Автобус из Зеленограда стоит как метро, поэтому совсем невыгодно, чтобы люди на них ездили. Пассажиропоток растет. Новостройки в Андреевке, самом Зеленограде, Брехово.
Уже очень многие думают о том, чтобы продавать квартиры в Зеленограде, доплачивать, пусть и ипотекой и брать квартиры в новостройках, но ближе к метро. С лучшей транспортной доступностью. :)
Сергей Сорокин
19 октября
И очень наивны те, кто полагает, что эти ласточки вместо обычных поедут по обычным ценам. Пусть даже через сколько-ко там лет. У РЖД очень кабальный контракт заключен был на это дело, они спят и видят, как бы их пускать со всеми остановками по космическим ценам. “25 минут" передают привет.
п.с. В Питере октябрята эксперименты уже ставят - там уже появились отдельные рейсы этих гламурок со всеми остановками с черепашьей скоростью и по завышенным ценам. Пипл, понятно,послушно молчит, и пока хавает.
"Экспресс" будет стоить дороже. Все остальные станут "поездами повышенной комфортности".
На других направлениях такие вещи давно уже норма. Вагоны с широкими тамбурами, в которых тепло, нет щелей, в которые можно просунуть руку, часто мягкие сиденья. Называются "Комфорт+". Стоят так же, как и обычные. Какими будут Ласточки - неизвестно, но текущий опыт показывает, на что можно рассчитывать.
Антон Рrrrr
19 октября
Если ещё и на каждой остановке будем останавливаться то это будет ад.
1. Любая электричка от Москвы до Крюково может доехать за 35 минут со всеми 15-ю остановками. Желающие могут применить знания школьной физики 6-7 класса для расчёта времени прохождения паровозиком 38 километров с 15-ю остановками, примерно по минуте каждая. Если оч. туго с физикой, можно взять параметры движения "ласточек" по МЦК (54 км, 31 остановка, 90 минут на круг). Для маршрута Москва-Крюково получим время типа 37-38 минут и среднюю скорость на уровне 50-55 км/ч. В былые времена, еще до 4 пути, на участке от Сходни до Фирсановки стандартная "собака" разгонялась до 110 км/ч.
2. Согласно ежегодного отчета МТППК, в этой шарашке приход бабла превышает расход в четыре раза. То есть, из принесенных мной 110 рублей только 27 выплачиваются в виде зарплаты, налогов, арендной платы за путевое хозяйство, электричество, ремонт и покупку новых составов и прочая, прочая, прочая. Остальные денежки делят между собой разного рода акционеры. В числе которых - государство, субсидирующее эти самые "пригородные перевозки".
Сергей Сорокин
19 октября
Я тоже думаю, что проезд не будет стоить 110руб., это просто издевательство какое-то! Навязывают нам эти ласточки!
Вообще то и 110 рублей неадекватная стоимость проезда, так как по Москве проезд на электричках стоит 34 рубля. Но мы то снова не Москва получается? Или все таки Москва? :)
Олег Олег
19 октября
с подорожанием цен 50% людей пересели на автобусы.
Пересели те кому они более удобнее в плане маршрута.
Мне хоть сделай 20 руб. за проезд на них. И то не поеду. Просто потому что маршруты мне не удобны. Плюс время в пути сильно увеличивается. Я не могу себе позволить тратить много времени на дорогу.

Отредактировано: 19-10-2017, 15:08
Фрези Грант
19 октября
Странный народ иногда попадается.У дороги есть хозяин, он и заказывает музыку. При чем здесь Сирия и Крым?
Max Petrov
19 октября
А что значит с ценами не понятно? Есть комитет по тарифам и ценам - он же устанавливает предельные тарифы в пригородных перевозках. Хотите Ласты вместо собак - дело Ваше - тарифы установлены - 110 руб. Если переводить на коммерческие цены - тогда наше направление останется БЕЗ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК. Путин вроде запретил - но наверное забыл уже.
Особенно цинично это выглядит на фоне того что за 55 руб я могу проехать все МЦК с пересадками в метро (всю Москву). А из Москвы в Москву я должен платить 180!??? Где эти ласточки Москва- Зеленоград (МОСКВА ТОЖЕ) за 55 руб и без остановок???????

Лично меня собаки всем устраивают - мне ласты не нужны - пусть мажоры дальше катаются.
Странно, что против нас у Европы санкции, а мы у немцев вагоны закупаем.
инна саттарова
19 октября
Что реально бесит: бесконечные "окна"! То новый путь делали, то путепровод в Фирсановке... Конца не видно. Поезда должны ходить с минимальными интервалами! Ласточки или обычные - не до жиру, когда с 10-ти утра до 16 только автобусы и пробки...(
Kill Digit
19 октября
Ну и третий, тоже важный момент - их как "метро" никто не преподносил, подобного бреда не было.
Упоминание было:
«Начиная с октября, пригородные поезда (экспрессы и традиционные электрички) на участке Ленинградский вокзал-Крюково ходят в режиме, максимально приближенном к режиму метро. В час пик средний интервал между отправлениями поездов составляет 7 минут», — говорится в сообщении столичной мэрии.
...
«Зеленоград стал в два раза ближе к столице», заявил на церемонии Сергей Собянин и напомнил, что транспортная связь округа и «большой Москвы» улучшена не только на пригородном железнодорожном направлении.

https://www.zelenograd.ru/news/35548/
-
Фактически, Зеленоград связан с Москвой веткой легкого метро», - подчеркнул столичный градоначальник.

https://icmos.ru/news/30580-sobyanin-put-iz-zelenograda-v-moskvu-stal-v-2-raza-koroche/
-
Также С.Собянин отметил, что теперь электрички в этом направлении отходят каждые 5-7 минут. Фактически, Зеленоград связан с Москвой веткой легкого метро.

http://www.zelao.ru/13/48/20721-mejdu-moskvoy-i-zelenogradom-zapuscheno-legkoe-metro---sobyanin/


Отредактировано: 19-10-2017, 14:50
A T
19 октября
Хоть убейте, не улавливаю глубокого смысла комментариев о выборах по любому поводу. Это вера в Доброго Царя и хороших бояр, которые вжух - и всё наладят как надо, как волшебная палочка, если выберете "правильных"? Кто, с какими ресурсами и компетенциями (наглядно было на выборах мундепов, вспомните списки кандидатов), с какой поддержкой, что, как, какими силами, каким образом и т.д., непонятно, главное воткнуть "выборы". Пальто белое уже постирать пора, поистаскалось.
Елена Одинцова
19 октября
Пипл, понятно,послушно молчит, и пока хавает.
Вы что - нибудь предлагаете
А всё гениальное просто - счастье в ваших руках. Вы даже не представляете, что проявив активность массовую, можете добиться своей цели. Теперь это можно сделать, не вставая со стула, в интернете.
Но! Вы этого не делаете, к сожалению. Говорю это, т.к. столкнулась с удивительной пассивностью, как-будто население чем-то травят. А может, и впрямь,что-то в этом есть? Душить будут - ляжете поудобней?
Елена Одинцова
19 октября
Вы хоть разок в жизни разозлитесь на себя. Поверьте в то, что решите проблему. Не смотрите, будет ли делать что-то сосед. Пишите. А ссылки кидайте сюда. Привлекайте знакомых, друзей, коллег. Важна массовость обращений. Не нужно ждать никаких выборов. Вы можете решить всё сейчас.
Елена Одинцова
19 октября
Остается Путин - ну ему понятно не до нас.
Ему до нас.) В прямом эфире ответил на мой вопрос. Пусть даже авторство было не моё, предположим, но ответ услышала.
Елена Лешкевич
19 октября
ветка легкого метро...
лёгонького такого по тяжелой цене
грустно(
Торопов
19 октября
Антон Prrrr, бабло от ласточек уходит на погашение сумм по кабальному конракту с Синарой- Сименс. С бывших экспрессов, кстати, до осени 2015г, деньги рубила сама МТППК, поскольку за аренду старых ведер в тч6 цена равнялась обычнвм собакам. Рядовому пассажиру на эти нюансы похер, ясно дело, но сейчас обе октябрьские ППК максимально подконтрольны общей политике...
A T
20 октября
А может, и впрямь,что-то в этом есть? Душить будут - ляжете поудобней?
Кроме шуток, знаю, что описаны такие эксперименты. Суть в том, что люди, находясь в некомфортных условиях (то ли шум, то ли ещё что-то не помню), решали завершить эксперимент, хотели выйти, а дверь оказывалась запертой. Потом замок незаметно отпирали. Но люди не думали о том, что его могут отпереть до момента планового завершения эксперимента, и ждали до конца, терпя сильный дискомфорт.
Да и вообще давно известно: для того, чтобы отбить инициативу, сделать человека пассивнее, отбить интерес и т.д., нужно поставить его в такие условия, где он будет проигрывать раз за разом.
Другое дело, здесь нужна не просто массовость, но и, наверное, организованность - знать не только что, но и как, какими силами делать.
Елена Копылова
20 октября
Транспортное сообщение всё хуже и хуже - или старые трясучие 400-е, набитые битком, или дорогущие ласточки. Коммерческие рейсы отменили. Лично я уже уволилась с работы и сижу дома - выбрала "жить в Зеленограде и вообще не работать". Им надо больше тунеядцев? Пожалуйста.
Юрий Евстифеев
20 октября
Пишите петиции в разные места! Помните когда Путин вмешался в разборку с электричками? И цены сразу отрегулировали и электрички отмененные запустили и чьи-то головы полетели.
А так молчание (блеяние) ягнят. Ваше молчание - согласие.
Барри
21 октября
Лично я уже уволилась с работы и сижу дома
Хорошо, когда муж есть, правда? А если ты сам муж, чё делать?
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