Замену обычных электричек на скоростные на Ленинградском направлении — проект руководства РЖД. Для его реализации потребуется не меньше пяти лет. Сейчас обсуждается, какие дополнительные остановки вводить для «Ласточек».
Вопрос поэтапной замены всех пригородных поездов «Ласточками» на участке Москва — Тверь сейчас прорабатывается, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ОАО «РЖД». Рассматриваются предложения пассажиров, какие остановки должны делать эти пригородные поезда. Чтобы поменять все электрички на «Ласточки», надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково. Сейчас зеленоградское депо обслуживает электропоезда серии ЭТ2М — это обычные электрички на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги. «Ласточки» едут в депо Крюково только для отстоя и уборки поездов между рейсами, а их техническое обслуживание проходит в депо Подмосковная, расположенного на Рижском направлении.
Обычные электрички на участке Москва — Крюково останавливаются на всех (а их 15) или почти на всех станциях по пути. «Ласточки» — только в Химках и Сходне. В частности, отсутствие остановки на востребованной пассажирами платформе Петровско-Разумовское при запуске «Ласточек» объясняли отсутствием островной платформы. Платформу обещают построить в процессе реконструкции станции и строительства транспортно-пересадочного узла.
Разовый проезд в обычной электричке от Крюково до Москвы стоит 110 рублей, в «Ласточках» — 180. На вопрос, будет ли стоить проезд после замены всех поездов «Ласточками» 180 рублей, в РЖД не ответили. Будущие интервалы движения поездов также пока не определены. Сроков замены тоже не назвали, но ранее директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов сообщил, что это вопрос пяти лет. По данным газеты «Октябрьская магистраль», это касается не только московского участка, но всего пригородного направления от Москвы до Санкт-Петербурга.
Замену всех обычных электричек «Ласточками» руководство РЖД объясняет их востребованностью у пассажиров.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Семейная клиника
-
В октябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- ОКТЯБРЬ
-
Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.
п.с. В Питере октябрята эксперименты уже ставят - там уже появились отдельные рейсы этих гламурок со всеми остановками с черепашьей скоростью и по завышенным ценам. Пипл, понятно,послушно молчит, и пока хавает.
2. Заменили все экспрессы на Ласточки - хочешь ехать быстро, плати дороже. Вариантов не осталось.
3. Ласточки стали ездить даже медленнее, чем старые относительно дешёвые экспрессы.
4. Теперь хотят заменить ВСЕ электрички на ё...ые Ласточки, задрав цену и оставив множество станций вообще без сообщения.
Хочется взять и уе...ть!
Экспрессы старые, коли вспомнили, были тоже недешёвые, только есть два очень важных момента: их было мало ( по 3-4 штуки утром и вечером), и ради них обычные электрички ускоренные почти не трогали. Кто хотел платить больше отдельно - ехал на эскпрессе, кто не хотел - имел возможность доехать с той же скоростью примерно, но в обычноой собаке. Ну и третий, тоже важный момент - их как "метро" никто не преподносил, подобного бреда не было. Хотя, нек- рые из них да, даже быстрее нынешних гламурок ходили - та же 19.51 с Москвы, да или вовсе даже обычная на 7.40 из Крюково. Примеров много вспомнить можно.
Если они хотят заменить ВСЕ составы ласточками, то обсуждать тут нечего: должны делать все остановки. Ну и несколько составов в экспресс варианте. Как было и в "доласточкины времена"
Вот только цена...и повышается...повышается...
Но я думаю, что замена всех на ласточки если и произойдёт, то лет через 10, не раньше.
Ласточки - дорогое "удовольствие" для РЖД. Обслуживание, ремонт, депо + зарплаты целой армии контролёров и охранников. Ну или ласточки очень быстро превратятся в такие же сараи на колёсах с бомжами и попрошайками
Пс как не зайдешь в электричку-одежду жалко..все грязное..противно аж!су*и помойте вагоны внутри!!!!!!!!!с растворителем!
1. Жить в Зеленограде и работать в Зеленограде
2. Жить в Москве и работать в Москве
3. Жить в Воронеже и работать в Воронеже (если нет денег на Москву)
А черепашки удовольствие экзотическое, денежек требует
И потом черепашей охранять нужно - быстро им нельзя. А то сдохнут!
Под словом "сдохнут", я имею в виду что сдохнут без денежек железнодорожники((
В общем как приехали мы в 60-70-х на автобусах сюда, так на автобусах и будем ездить пока эти смирновы не сдохнут((
Префекта мы не выбираем - нам его назначают - но он тоже хорошо и тепло сидит - никто его не гонит - а в городе, где он ездит, тишь да гладь - ни рабочих мест - ни людей (все в Москве) и зачем ему с РЖД ссориться?
Остается Путин - ну ему понятно не до нас. Он уже выбран на новый срок - альтернативы по-прежнему нет - престарелые клоуны и Ксения Собчак?)))) И можете хоть обходиться на выборы!
А что тут предложишь... предлагать игнорить ласточки - глупо, предлагать улучшать комфорт в обычных - так он, хоть и медленно, но улучшается... реально можно предложить только массовый протест, в той или иной форме, но РЖД и тут в шоколаде - обычные составы доводили десятилетиями до поганого уровня, а потом бац - с немцами дружба завязалась, политика, зачем же развивать своё! Что, кондей, шумоизоляция нормальная, цивильные условия проезда итд итп - это прерогатива только Сименса? Понятно, что нет. Вот и играют, пытаются играть, на контрасте - либо ты едешь в обычной ( ну типа как быдло) , либо в гламурке ( а значит крутяк). Психология стада, её и эксплуатируют, тут ничего не поделать... максимум, что можно - упоминать почаще про те самые "25 минут" , обещанные, хоть какой то шанс через призму общ.мнения влиять на ситуацию. Замедлить, и сделать больше остановок ( а следовательно - и больше прибыль, по понятным причинам) - самый удобный для них вариант, по всем статьям.
А так - автобусы нужно сократить, чтобы люди в них не влазили, Ласточек добавить.
Автобус из Зеленограда стоит как метро, поэтому совсем невыгодно, чтобы люди на них ездили. Пассажиропоток растет. Новостройки в Андреевке, самом Зеленограде, Брехово.
Уже очень многие думают о том, чтобы продавать квартиры в Зеленограде, доплачивать, пусть и ипотекой и брать квартиры в новостройках, но ближе к метро. С лучшей транспортной доступностью. :)
п.с. В Питере октябрята эксперименты уже ставят - там уже появились отдельные рейсы этих гламурок со всеми остановками с черепашьей скоростью и по завышенным ценам. Пипл, понятно,послушно молчит, и пока хавает.
На других направлениях такие вещи давно уже норма. Вагоны с широкими тамбурами, в которых тепло, нет щелей, в которые можно просунуть руку, часто мягкие сиденья. Называются "Комфорт+". Стоят так же, как и обычные. Какими будут Ласточки - неизвестно, но текущий опыт показывает, на что можно рассчитывать.
2. Согласно ежегодного отчета МТППК, в этой шарашке приход бабла превышает расход в четыре раза. То есть, из принесенных мной 110 рублей только 27 выплачиваются в виде зарплаты, налогов, арендной платы за путевое хозяйство, электричество, ремонт и покупку новых составов и прочая, прочая, прочая. Остальные денежки делят между собой разного рода акционеры. В числе которых - государство, субсидирующее эти самые "пригородные перевозки".
Мне хоть сделай 20 руб. за проезд на них. И то не поеду. Просто потому что маршруты мне не удобны. Плюс время в пути сильно увеличивается. Я не могу себе позволить тратить много времени на дорогу.
Отредактировано: 19-10-2017, 15:08
Особенно цинично это выглядит на фоне того что за 55 руб я могу проехать все МЦК с пересадками в метро (всю Москву). А из Москвы в Москву я должен платить 180!??? Где эти ласточки Москва- Зеленоград (МОСКВА ТОЖЕ) за 55 руб и без остановок???????
Лично меня собаки всем устраивают - мне ласты не нужны - пусть мажоры дальше катаются.
Странно, что против нас у Европы санкции, а мы у немцев вагоны закупаем.
...
«Зеленоград стал в два раза ближе к столице», заявил на церемонии Сергей Собянин и напомнил, что транспортная связь округа и «большой Москвы» улучшена не только на пригородном железнодорожном направлении.
https://www.zelenograd.ru/news/35548/
https://icmos.ru/news/30580-sobyanin-put-iz-zelenograda-v-moskvu-stal-v-2-raza-koroche/
http://www.zelao.ru/13/48/20721-mejdu-moskvoy-i-zelenogradom-zapuscheno-legkoe-metro---sobyanin/
Отредактировано: 19-10-2017, 14:50
Вы что - нибудь предлагаете
Но! Вы этого не делаете, к сожалению. Говорю это, т.к. столкнулась с удивительной пассивностью, как-будто население чем-то травят. А может, и впрямь,что-то в этом есть? Душить будут - ляжете поудобней?
лёгонького такого по тяжелой цене
грустно(
Да и вообще давно известно: для того, чтобы отбить инициативу, сделать человека пассивнее, отбить интерес и т.д., нужно поставить его в такие условия, где он будет проигрывать раз за разом.
Другое дело, здесь нужна не просто массовость, но и, наверное, организованность - знать не только что, но и как, какими силами делать.
А так молчание (блеяние) ягнят. Ваше молчание - согласие.