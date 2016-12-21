Спектакль «История одного чуда»

(5+) 24 декабря в 11:00 и 13:00 в здании Центральной детской библиотеки (корпус 401) ЗелКультПроект представляет спектакль-фантазию для детей и родителей «История одного чуда». В уютной атмосфере библиотеки вас ждет волшебное представление, где за деревянным столом, с помощью света и обычных предметов — глиняных горшков, муки, перьев, под сопровождение арфы и флейты, актёры расскажут о Рождении в древнем Вифлееме младенца Иисуса. Представление о празднике, который всегда с нами, который внутри нас. Здесь юные зрители не только наблюдают за происходящим на сцене, но и становятся полноправными участниками и даже создателями представления. Эта добрая история побуждает детей и взрослых фантазировать и мечтать. Сбор гостей проходит в 10:00 и 12:00, перед спектаклем гостей ждёт мастер-класс: будем вместе украшать имбирное печенье.

Спектакль — участник международного фестиваля для детей «Гаврош», призёр Российской Национальной театральной премии «Арлекин 2013», частый гость театра «Практика» и Центра им. Мейерхольда.

Продолжительность спектакля 50 минут. Стоимость билетов: детский билет — 1300 рублей (включает мастер класс и подарок); взрослый билет — 900 рублей. Заказ билетов и справки по телефонам: 8(903)192-1417, 8(925)101-9594.