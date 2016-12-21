В «Каро Иридиум» продолжается показ фильма «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Форест Уитакер. Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.
Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника — Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми.
В «Каро Иридиум» начался показ фильма «Ёлки 5». Режиссёры: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич. В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну, а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
В «Каро Иридиум» продолжается показ фильма «Призрачная красота». В ролях: Уилл Смит, Эдвард Нортон, Кейт Уинслет, Майкл Пенья, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Кира Найтли. Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.
В «Каро Иридиум» начался показ фильма «Пассажиры». В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт. Космический корабль с пятью тысячами пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.
(12+) С 29 декабря в «Каро Иридиум» начнётся показ фильма «Викинг». В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл Плетнёв. Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
5-7 января в 19:00 «Ведогонь-театр» приглашает в Новый зал на посиделки в театральном кафе, чтобы провести незабываемый вечер в компании любимых артистов. Пространство Нового зала превратится в настоящее театральное кафе, где гостей ждет вкусное угощение, напитки и, конечно, хорошее настроение. Праздничную непринужденную атмосферу для Вас будут создавать блистательный конферансье и актеры «Ведогонь-театра»: приятная музыка, песни, скетчи — скучать точно не придется. Торопитесь окунуться в театральный мир, полный радости и вдохновения. За столиками в нашем уютном кафе еще остались места! Билеты 1000 рублей.
В кассе КЦ «Зеленоград» в продаже билеты:
- 25 декабря в 18:00 концерт тинейджерской группы «Open kids». Билеты: 1000-2500 рублей.
- 26 декабря в 19:30 концерт Валерия Леонтьева с участием шоу-балета «Опасные связи». Билеты 1500-3000 рублей.
- 3 января в 20:00 пройдёт концерт Ирины Дубцовой. Билеты 1200-3500 руб.
Вместе с детьми
(5+) 24 декабря в 11:00 и 13:00 в здании Центральной детской библиотеки (корпус 401) ЗелКультПроект представляет спектакль-фантазию для детей и родителей «История одного чуда». В уютной атмосфере библиотеки вас ждет волшебное представление, где за деревянным столом, с помощью света и обычных предметов — глиняных горшков, муки, перьев, под сопровождение арфы и флейты, актёры расскажут о Рождении в древнем Вифлееме младенца Иисуса. Представление о празднике, который всегда с нами, который внутри нас. Здесь юные зрители не только наблюдают за происходящим на сцене, но и становятся полноправными участниками и даже создателями представления. Эта добрая история побуждает детей и взрослых фантазировать и мечтать. Сбор гостей проходит в 10:00 и 12:00, перед спектаклем гостей ждёт мастер-класс: будем вместе украшать имбирное печенье.
Спектакль — участник международного фестиваля для детей «Гаврош», призёр Российской Национальной театральной премии «Арлекин 2013», частый гость театра «Практика» и Центра им. Мейерхольда.
Продолжительность спектакля 50 минут. Стоимость билетов: детский билет — 1300 рублей (включает мастер класс и подарок); взрослый билет — 900 рублей. Заказ билетов и справки по телефонам: 8(903)192-1417, 8(925)101-9594.
(6+) В"Каро Иридиум" продолжается показ мультфильма «Моана». Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Веселое анимационное приключение Disney от создателей фильмов «Русалочка», «Аладдин» и «Принцесса и лягушка» объединяет в себе традиции классической анимации и самые современные 3D-технологии, позволяющие добиться абсолютной реалистичности в изображении бескрайних просторов Тихого океана.
(6+) С 24 декабря в «Каро Иридиум» начнётся показ фильма «Дед Мороз. Битва Магов». В ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Светлана Пермякова. Режиссёр: Александр Войтинский. Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил.
А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.
(6+) С 24 декабря в «Каро Иридиум» начнётся показ мультфильма «Три богатыря и Морской царь». У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
- (4+) 23 декабря в 18:00, 24 декабря в 12:00 и 17:00, 29 декабря в 18:00 в клубе «Силуэт"(корпус 1444) пройдёт Новогодний интерактивно-теневой спектакль «Снежная королева». Вход платный, регистрация по телефону 8(499) 733-24-33, 8(499) 729-27-51.
- (3+) С 23 декабря по 8 января в «Ведогонь-театре» пройдёт новогоднее представление «Чучуня и новогодние подарки». Билеты 1000 рублей.
- (3+) С 30 декабря по 7 января в КЦ «Зеленоград» пройдёт новогоднее представление «За тремя ключами«, с ростовыми куклами московского театра «Русский Диснейленд». Билеты: 400-1250 рублей.
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