Фестиваль «Московская весна A Cappella» откроется на площади Юности в пятницу 27 апреля. Каждый день будут концерты и музыкальные мастер-классы, снова откроются торговые домики, заработает карусель.
Концерты на площади Юности будут проходить каждый день с 29 апреля по 6 мая. Поют академические, эстрадные и джазовые вокальные ансамбли и хоры, в том числе лауреаты международных и российских конкурсов.
- 27 апреля 19:00—20:00 — мюзикл «Остров сокровищ»
- 28 апреля 15:00 — хор московского музыкального училища имени Шнитке
- 29 апреля 17:00—17:30—ансамбль казачей песни «Сакма»
18:00—18:30 — зеленоградский хор «Возрождение»;
19:00—20:00 — мюзикл «Алиса в стране чудес».
- 30 апреля 12:30—13:00 — новосибирская вокальная студия «Миллион голосов»;
13:30—14:00—студенческий хор Крымского инженерно-педагогического института
15:30—16:00—академический хор «Млада»
17:30—18:00— вокальный ансамбль «Славия»
19:30—20:00 — зеленоградский женский камерный хор «Ирида», выпускницы «Кантилены»
- 1 мая 12:00—12:30—хоровой ансамбль «Новые москвичи»
13:00—13:30—Rec.Time (поп/джаз)
16:00—16:45 —Красноярский государственный театр юного зрителя, мюзикл «Сон в летнюю ночь» (номинант премии «Золотая маска»)
17:00—18:00—Санкт-Петербургский музыкальный театр «Карамболь», мюзикл «Мелодии любви» (номинант премии «Золотая маска»)
19:00—20:00— мюзикл «Малыш и Карлсон»
- 2 мая 12:30—13:00—"Хорошая девочка Лида"
17:30—18:00—академический хор «Млада»
18:30—19:00—женский хор Крымского инженерно-педагогического университета
- 3 мая 15:00—15:30—Moscow Meistersingers, выпускники Московской хоровой академии
19:00—20:00— мюзикл «Привет, я Пеппи»
- 4 мая 14:30—15:00— красноярский вокальный ансамбль"Лунный Свет"
19:00—20:00—мюзикл «Лукоморье».
- 5 мая 12:00—12:30— зеленоградский хор «Возрождение»
13:00—13:30— зеленоградский женский камерный хор «Ирида»
- 6 мая 12:00—12:30—хор прихода Святого Николая
13:00—13:30—ансамбль русской песни «Весняночка»
14:00—14:30—Sweet Five (поп/джаз)
18:00—18:30—Jazz Friends (поп/джаз)
19:00—20:00— мюзикл «Черномор»
Откроется, как обычно, и торговля. Акцент на этом фестивале сделан на сувенирах, музыкальных инструментах и книгах, но кафе тоже будут работать. Следующим станет рыбный фестиваль — он пройдет на площади Юности с 17 по 27 мая.
Карусель на площади Юности обещают тоже открыть 27 апреля.
Бесплатные мастер-классы будут проходить ежедневно: по будням с 15:00 до 18:45, по выходным с 12:00 до 18:45. Детям предложат создать поделки на тему весны и музыки — оригинальные венки, букеты, игрушки, сделать птичку из натуральных материалов, послушать интересные рассказы об истории музыкальных инструментах. Для всех желающих — мастер-классы по джазовому и эстрадному вокалу и битбоксу — имитации голосом ударных инструментов. А 8 и 9 мая вместе с педагогом поем песни о Победе и конструируем танки.
A Cappella — это пение без сопровождения музыкальных инструментов. По замыслу организаторов, запоют все на 60 фестивальных московских площадках. В качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Главным событием одноименный международный акапельный вокальный конкурс — участники будут выступать на разных московских площадках. Гостей фестиваля ждут не только песни и концерты, но и танцевальные мастер-классы, театрализованные представления, мюзиклы.
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