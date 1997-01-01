Программа фестиваля

Концерты на площади Юности будут проходить каждый день с 29 апреля по 6 мая. Поют академические, эстрадные и джазовые вокальные ансамбли и хоры, в том числе лауреаты международных и российских конкурсов.

27 апреля 19:00—20:00 — мюзикл «Остров сокровищ»

19:00—20:00 — мюзикл «Остров сокровищ» 28 апреля 15:00 — хор московского музыкального училища имени Шнитке

15:00 — хор московского музыкального училища имени Шнитке 29 апреля 17:00—17:30—ансамбль казачей песни «Сакма»

18:00—18:30 — зеленоградский хор «Возрождение»;

19:00—20:00 — мюзикл «Алиса в стране чудес».

30 апреля 12:30—13:00 — новосибирская вокальная студия «Миллион голосов»;

13:30—14:00—студенческий хор Крымского инженерно-педагогического института

15:30—16:00—академический хор «Млада»

17:30—18:00— вокальный ансамбль «Славия»

19:30—20:00 — зеленоградский женский камерный хор «Ирида», выпускницы «Кантилены»

1 мая 12:00—12:30—хоровой ансамбль «Новые москвичи»

13:00—13:30—Rec.Time (поп/джаз)

16:00—16:45 —Красноярский государственный театр юного зрителя, мюзикл «Сон в летнюю ночь» (номинант премии «Золотая маска»)

17:00—18:00—Санкт-Петербургский музыкальный театр «Карамболь», мюзикл «Мелодии любви» (номинант премии «Золотая маска»)

19:00—20:00— мюзикл «Малыш и Карлсон»

2 мая 12:30—13:00—"Хорошая девочка Лида"

17:30—18:00—академический хор «Млада»

18:30—19:00—женский хор Крымского инженерно-педагогического университета

3 мая 15:00—15:30—Moscow Meistersingers, выпускники Московской хоровой академии

19:00—20:00— мюзикл «Привет, я Пеппи»

4 мая 14:30—15:00— красноярский вокальный ансамбль"Лунный Свет"

19:00—20:00—мюзикл «Лукоморье».

5 мая 12:00—12:30— зеленоградский хор «Возрождение»

13:00—13:30— зеленоградский женский камерный хор «Ирида»

6 мая 12:00—12:30—хор прихода Святого Николая

13:00—13:30—ансамбль русской песни «Весняночка»

14:00—14:30—Sweet Five (поп/джаз)

18:00—18:30—Jazz Friends (поп/джаз)

19:00—20:00— мюзикл «Черномор»



Откроется, как обычно, и торговля. Акцент на этом фестивале сделан на сувенирах, музыкальных инструментах и книгах, но кафе тоже будут работать. Следующим станет рыбный фестиваль — он пройдет на площади Юности с 17 по 27 мая.



Карусель на площади Юности обещают тоже открыть 27 апреля.