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Еще десять «Ласточек» пойдут с 29 сентября по маршрутам обычных электричек 17.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Новые крюковские «Ласточки» с проездом по билетам на обычные электрички будут отправляться с 29 сентября ежедневно из Крюково в 14:50 и 17:23, с Ленинградского вокзала — в 8:41 по рабочим дням (то есть, с 1 октября), 8:53 по выходным и в 16:00 ежедневно.

Кроме того, дополнительные «Ласточки» с остановками почти на всех станциях по пути следования назначены на ежедневные рейсы Клин — Москва с остановкой в Крюково в 7:33 и 21:36, а также Москва — Клин отправлением с Ленинградского вокзала в 4:33 с остановкой в Крюково в 5:24, отправлением в 18:34 с остановкой в Крюково в 19:25 и отправлением в 22:36 с остановкой в Крюково в 23:28.

Проезд в таких «Ласточках» стоит как в обычной электричке, крюковские останавливаются на всех станциях, за исключением поезда №6320 по выходным — он не делает остановок в Малино и на Левобережной.

О новых поездах сообщили в группе «Ленинградское направление». По этим маршрутам пойдут сдвоенные 10-вагонные «Ласточки».

Сейчас «Ласточки» ходят на рейсах обычных электричек Клин—Москва с остановкой в Крюково в 5:10, 9:51, 19:56, Москва—Клин отправлением с Ленинградского вокзала в 6:35 и 16:25 и Крюково—Москва отправлением в 11:00. Все эти поезда остаются в расписании.

«Ласточки» на маршрутах обычных электричек от Москвы до Крюково делают три рейса в день, от Крюково до Москвы — четыре, и только один поезд отправляется от Крюково, то есть приходит на станцию свободным.

Новой «Ласточке» на маршрутах обычных электричек присвоен класс «комфорт». От «Ласточек"-экспрессов, которые ходят от Крюково только с остановками в Сходне и Химках, они отличаются не только стоимостью проезда, но и дизайном — на поездах нарисованы полосы с символами трёх стихий — воздуха, воды и земли. «Ласточки» пускают по маршрутам обычных электричек в рамках замены всех пригородных поездов ЭТ2М на «Ласточки».

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EMEX. Автозапчасти вовремя.
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