Это полосатые «Ласточки» пойдут на рейсах трех электричек Клин—Москва с остановкой в Крюково в 5:10, 9:51, 19:56, Москва—Клин отправлением с Ленинградского вокзала в 6:35 и 16:25 и Крюково—Москва отправлением в 11:00 (поезда №6503, 6506, 6515, 6340, 6343, 6516, 6525). На этих рейсах будут курсировать сдвоенные 10-вагонные составы «Ласточек». На всех остановках по маршруту следования поезда посадка и высадка пассажиров будет производиться из всех дверей поезда, кроме последней двери второго состава — то есть, в самом конце поезда.

Новой «Ласточке» на маршрутах обычных электричек присвоен класс «Комфорт», сообщает Октябрьская железная дорога. Стоимость проезда и остановки будут как в обычных электричках. Новая «Ласточка» станет первой из шести поездов, которые придут на смену обычным электричкам Ленинградского направления в этом году — второй поезд будет запущен до конца лета, остальные до конца года. «Подчёркиваю, что это будут не дополнительные поезда экспресс, как в октябре 2015 года, а именно новые „зелёные“ электрички класса „Комфорт“ без увеличения стоимости проезда и с сохранением маршрута движения», — прокомментировал генеральный директор Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Олег Федотов.



Таким образом начинается замена всех пригородных поездов ЭТ2М на «Ласточки». МТППК рассматривала и варианты замены обычных электричек на новые ЭП2Д с 11-ю вагонами. По сравнению с ЭТ2М, эти поезда комфортнее — внутри более удобные диваны и багажные полки, в первом вагоне расширенный туалет с поручнями, во всех вагонах климат-контроль и видеокамеры.