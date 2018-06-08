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«Ласточки» будут останавливаться на станции Петровско-Разумовское. Почему раньше говорили, что это невозможно? 08.06.2018 ZELENOGRAD.RU

С начала запуска скоростных пригородных «Ласточек» отсутствие остановки на Петровско-Разумовской — востребованной станции рядом с метро — объясняли «технической невозможностью». Якобы, на станции нет островной платформы и нет путей для скоростных поездов. Теперь «Ласточки» начали ставить вместо обычных электричек и остановка на Петровско-Разумовской для них появилась. Разбирались, почему же раньше говорили, что это невозможно.

«Ласточки» вполне могут останавливаться там, где сейчас этого не делают — в НАТИ, Останкино, Петровско-Разумовском, рассказал Zelenograd.ru источник в Октябрьской железной дороге. С самого начала это был вопрос расписания, возможности встроиться в плотный график движения поездов — это и имелось в виду под «технической возможностью». После запуска «Ласточек» обычные электрички стали останавливаться везде. На станции НАТИ тоже две платформы, и «Ласточкам» пришлось бы ехать по боковым 1 и 2-м путям, что замедлило бы движение и сбило весь график — в существующем его виде. Постепенная замена пригородных поездов ЭТ2М на «Ласточки» предполагает изменение графика движения поездов.

«Ласточки» ездят в основном (на 90%) по центральным, средним путям, а обычные электрички — по крайним, боковым. Платформы на центральных путях есть сейчас только на Рижской, Останкино, Химках, Сходне, Крюково.

4-й главный путь прокладывали, чтобы увеличить пропускную способность и запустить больше поездов дальнего следования (особенно «Сапсанов») и пригородные «Ласточки». Сейчас на участке Крюково — Москва они делают всего две остановки, в Сходне и Химках. Но с 16 июня «Ласточки» начнут ходить по рейсам обычных электричек Москва — Клин и Москва — Крюково со всеми существующими остановками в пути, включая Петровско-Разумовское. На этой станции две платформы. Раньше было три, но одну из них — среднюю — демонтировали как раз в процессе строительства 4-го пути. То есть, «Ласточки» пойдут в одном потоке с обычными электричками по боковым путям.

Время в пути «Ласточек», которые запускают вместо обычных электричек, будет то же, что и у обычных электричек: от Клина до Москвы в среднем 1 час 42 минуты, от Крюково до Москвы — 52-55 минут.

В перспективе все нынешние электрички ЭТ2М планируют заменить на «Ласточки» (или новые ЭП2Д). Сейчас запустить все «Ласточки» не по центральным, а крайним путям практически невозможно без увеличения времени в пути или отмены части остановок обычных электричек — в большинстве случаев «Ласточки» будут плестись вслед за поездом, идущим со всеми остановками, чтоб остановиться на станции Петровско-Разумовское, отметил другой специалист ОЖД. Перестройка графика движения — процесс трудный и долгий, но к осени должны быть понятны основные черты нового расписания. Количество «Ласточек» на рейсах обычных электричек будет увеличиваться. Такая замена пока будет происходить только в пределах Московской области.

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Обсуждение
Торопов
9 часов назад
Это слово "ласточка" вообще пора исключать из обихода. Придумали это красивое названьице ради понтов,а оно не фигурирует официально нигде, нет его в уставе ЖД ( 18 фз), правилах перевозок ( 473 приказ), и в распоряжении РЖД 859р о нумерации. Нет никаких ласточек. Есть типы подвижного состава - Siemens desiro rus, ЭТ2М, ЭП2Д, ЭД4М, ЭР2Т и пр. И есть категории - 6ххх обычные и 7ххх скорые. К 7ххх требования повышены - обязательно кондеи, скорость, малый возраст состава и пр, ведро туда не поставишь. На 6ххх можно ставить любой из вышеперечисленных - хоть сименс, хоть ведро (соотв.базовым нормативам). В данном случае просто смена подв.состава, возможно - как эксперимент,так как комфортнее в общем, но вместимость меньше!
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