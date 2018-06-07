Шесть клинских и одна крюковская электрички с 16 июня будут обслуживаться поездами «Ласточка» — с сохранением всех остановок обычных электричек на этих рейсах.

«Ласточки» будут делать те же остановки, что и обычные пригородные поезда на этих рейсах, сообщили в группе «Ленинградское направление». Планируется, что стоимость проезда будет такая же, как в обычных (6000-й нумерации), но официально в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» (МТППК) это пока не подтвердили. Нумерация у этих поездов не меняется (6000-е поезда), значит, должны действовать тарифы обычных электричек (четырехзначные номера скоростных «Ласточек» начинается с цифры 7).