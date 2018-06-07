1 комментарий
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Вместо обычных электричек начали запускать «Ласточки». Когда-нибудь заменят все старые поезда 07.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Шесть клинских и одна крюковская электрички с 16 июня будут обслуживаться поездами «Ласточка» — с сохранением всех остановок обычных электричек на этих рейсах.

«Ласточки» будут делать те же остановки, что и обычные пригородные поезда на этих рейсах, сообщили в группе «Ленинградское направление». Планируется, что стоимость проезда будет такая же, как в обычных (6000-й нумерации), но официально в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании» (МТППК) это пока не подтвердили. Нумерация у этих поездов не меняется (6000-е поезда), значит, должны действовать тарифы обычных электричек (четырехзначные номера скоростных «Ласточек» начинается с цифры 7).

Было — стало

Изменения коснутся трех поездов Клин—Москва с остановкой в Крюково в 5:10, 9:51, 19:56, Москва—Клин отправлением с Ленинградского вокзала в 6:35 и 16:25 и Крюково—Москва отправлением в 11:00.

На этих рейсах будут курсировать сдвоенные составы «Ласточек». На всех остановках по маршруту следования поезда посадка и высадка пассажиров будет производиться из всех дверей поезда, кроме последней двери второго состава — то есть, в самом конце поезда.

Таким образом начинается замена всех пригородных поездов ЭТ2М на «Ласточки». МТППК рассматривала и варианты замены обычных электричек на новые ЭП2Д с 11-ю вагонами. По сравнению с ЭТ2М эти поезда комфортнее — внутри более удобные диваны и багажные полки, в первом вагоне расширенный туалет с поручнями, во всех вагонах климат-контроль и видеокамеры.

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Обсуждение
Торопов
5 часов назад
Не без ложки дёгтя - количество сидячих мест в этой десятивагонной ласточке намного меньше, чем в обычной 12-вагонной собаке.
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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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