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Как уральские «Ласточки» незаметно вытеснили немецкие. История одного поезда 16.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Пригородные поезда серии ЭС1 производства завода Siemens уходят в прошлое — на участке Москва — Крюково, Москва — Тверь ходят всего два таких поезда. Остальные «Ласточки» — поезда серии ЭС2Г, сделанные на уральском заводе. Вспоминаем, откуда взялись первые «Ласточки» и чем они отличаются от нынешних.

Фото:trainpix.org

Пятивагонные электропоезда Siemens Desiro ML производили в немецком городе Крефельд с 2017 года. ML в названии поезда означает Mainline — это модификация для более продолжительных поездок. На их основе Siemens разработал по заказу РЖД адаптированные к российским условиям поезда Desiro RUS — для пассажирских перевозок на зимней Олимпиаде в Сочи, прошедшей в 2014 году. Это и были поезда серии ЭС1, а всю линейку адаптированных поездов назвали в России «Ласточкой». Технологическая особенность этих поездов — оборудование схемой автоматического перехода с переменного на постоянный ток. Это было связано с особенностями электрификации железнодорожных линий в Сочи.

В 2013 году завод «Уральские локомотивы» запустил производство электропоездов серии ЭС2Г — первой «Ласточкой» российской сборки. Вагоны делают в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. ЭС2Г работают только на постоянном токе — в этом их главное отличие от ЭС1. Внешне эти серии мало чем отличаются, обе спроектированы на основе платформы Desiro ML.

Фото:Иван Тимофеев/Zelenograd.ru

«Локомотив значительно превосходит ранее произведенные европейские образцы по мощности, параметрам безопасности и надежности в эксплуатации, — писали о новом поезде „Уральские локомотивы“ — Уральская „Ласточка“ — более мощная машина, способная при частых остановках быстрее набирать скорость. Электропоезд адаптирован к российским климатическим условиям: может работать в условиях морского климата и при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Из-за сложных российских топографических условий предъявлены повышенные требования к системам автотормозного и тягового оборудования. Компоновка зон входа и выхода в вагонах поезда учитывает различную высоту российских посадочных платформ (200, 1100 и 1300 мм)».

Количество сидячих мест в пяти вагонах (это основная составность) ЭС1 и ЭС2Г разное: в «немецком» пригородном 443 сидений, в «уральском», в зависимости от модификации, 346-368. ЭС2Г лучше адаптированы для пригородных перевозок, считают в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». Во-первых, в этом поезде компоновка сидений «три плюс два». При компоновке «два плюс два» в проходе нет поручней, поэтому стоящим пассажирам неудобно. Плюс, такое расположение кресел позволяет увеличить количество стоячих мест. Во-вторых, в этих «Ласточках» нет сидений «коленки в коленки», на которые пассажиры постоянно жалуются.

Поездов ЭС1 на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги почти не осталось. Но они работают на других участках ОЖД и других железных дорогах. В России эту серию «Ласточек» не производят.

«Ласточками» постепенно заменят все обычные электрички — электропоезда ЭТ2М. В июне 2018 года «Ласточки» впервые поехали по рейсам обычных клинских и крюковских электричек, со всеми остановками в пути. Сейчас «Ласточки обслуживают в депо Подмосковная, расположенном на Рижском направлении, а в депо Крюково производится только техническое обслуживание поездов ЭТ2М. «Ласточки приезжают сюда только для отстоя и уборки поездов между рейсами. Со временем зеленоградское депо придется переоборудовать под обслуживание «Ласточек».

Немецкие Ласточки — последние рейсы в Зеленоград
PavelS99/youtube.com
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