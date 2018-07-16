«Локомотив значительно превосходит ранее произведенные европейские образцы по мощности, параметрам безопасности и надежности в эксплуатации, — писали о новом поезде „Уральские локомотивы“ — Уральская „Ласточка“ — более мощная машина, способная при частых остановках быстрее набирать скорость. Электропоезд адаптирован к российским климатическим условиям: может работать в условиях морского климата и при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Из-за сложных российских топографических условий предъявлены повышенные требования к системам автотормозного и тягового оборудования. Компоновка зон входа и выхода в вагонах поезда учитывает различную высоту российских посадочных платформ (200, 1100 и 1300 мм)».

Количество сидячих мест в пяти вагонах (это основная составность) ЭС1 и ЭС2Г разное: в «немецком» пригородном 443 сидений, в «уральском», в зависимости от модификации, 346-368. ЭС2Г лучше адаптированы для пригородных перевозок, считают в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». Во-первых, в этом поезде компоновка сидений «три плюс два». При компоновке «два плюс два» в проходе нет поручней, поэтому стоящим пассажирам неудобно. Плюс, такое расположение кресел позволяет увеличить количество стоячих мест. Во-вторых, в этих «Ласточках» нет сидений «коленки в коленки», на которые пассажиры постоянно жалуются.

Поездов ЭС1 на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги почти не осталось. Но они работают на других участках ОЖД и других железных дорогах. В России эту серию «Ласточек» не производят.

«Ласточками» постепенно заменят все обычные электрички — электропоезда ЭТ2М. В июне 2018 года «Ласточки» впервые поехали по рейсам обычных клинских и крюковских электричек, со всеми остановками в пути. Сейчас «Ласточки обслуживают в депо Подмосковная, расположенном на Рижском направлении, а в депо Крюково производится только техническое обслуживание поездов ЭТ2М. «Ласточки приезжают сюда только для отстоя и уборки поездов между рейсами. Со временем зеленоградское депо придется переоборудовать под обслуживание «Ласточек».