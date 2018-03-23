В вагонах поездов «Ласточка» сиденья компонуются по два в каждом ряду или по два в одном ряду и три в другом. Теперь за перевозчиком закрепили постоянный парк из десяти «Ласточек», в которых будет только второй вариант распределения сидений — три слева, два справа. Так будет удобно и сидящим, и стоящим пассажирам, считают специалисты.
При компоновке сидений «два плюс два», в отличие от «два плюс три» в проходе нет поручней, поэтому стоящим пассажирам неудобно, пояснили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании". К тому же постоянная компоновка «три плюс два» позволит увеличить количество сидячих мест.
На участках Москва — Крюково и Москва — Тверь по-прежнему ходят два типа поездов «Ласточка»: ЭС1 и ЭС2 (их больше). В первых есть кресла, расположенных друг напротив друга, что чаще всего не нравится пассажирам.
По данным прошлого года, за полтора года эксплуатации на московско-тверском участке ОЖД пригородных «Ласточек» число их пассажиров выросло почти вдвое. В начале этого года МТППК зафиксировали рост количества пассажиров «Ласточек» на участке Москва — Клин на 20% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Скоростными электричками пользуются около 55% от всех пассажиров на этом участке.
В перспективе на московско-тверском участке Ленинградского направления все «обычные» электрички серии ЭТ2М заменят на более комфортные ЭП2Д или «Ласточки». Сейчас эти планы на этапе проекта — выстраивания операционно-финансовой модели замены с учетом всех рисков и с перспективой на 50 лет.
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