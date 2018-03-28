«Ласточки» курсируют достаточно часто, сказал в эфире радио «Комсомольская правда» Ликсутов, и жители Зеленограда вполне обеспечены транспортной связью. Он отметил, что поезда-экспрессы — это и есть наземное метро для Зеленограда.

Каким способом департамент транспорта и железнодорожники будут добиваться стабильных 26 минут в пути «Ласточек», заммэра не уточнил. На участке Москва — Крюково высокоскоростные «Сапсаны» ездят по одним путям с пригородными поездами, и электрички вынуждены их пропускать. РЖД планирует увеличить количество «Сапсанов» почти вдвое. Расписание движения поездов составляется с учетом приоритета проезда поездов дальнего следования и прежде всего высокоскоростных. Пропускные возможности московско-тверского участка Октябрьской железной дороги уже исчерпаны.



После запуска «Ласточек» в октябре 2015 года столичные власти неоднократно подчеркивали, что время в пути от Зеленограда до Ленинградского вокзала снизилось вдвое — с 50 до 25 минут, — сравнивая обычные электрички и «Ласточки». Однако вскоре стало понятно, что доля таких быстрых «Ласточек» в общем числе — примерно полтора процента.

Сейчас на участке Крюково-Москва в день проходит около 40 ласточек, из них только две идут до Ленинградского вокзала 27 минут. Есть один поезд, идущий 24 минуты. Остальные проводят в пути в среднем 30-7 минут, есть «Ласточки», которые едут от Крюково до Москвы 44 и даже 50 минут. К тому же расписание ряда электричек меняется из-за продолжающегося ремонта железнодорожной инфраструктуры, из-за чего замедляют и обычные электрички, и «Ласточки». Например, 30 марта «Ласточка» отправлением с Ленинградского вокзала в 10:35 идет до Крюково 51 минуту. Из расписания видно, что путь от Москвы до станции Химки занимает 22 минуты против обычных 12-13 минут — то есть, поезд буквально еле тащится.