Собянин упорно продолжал говорить о 25 минутах, но со временем это всё меньше походило на правду. Ещё год назад, рассказывая президенту Путину о развитии столичного транспорта, мэр похвалился «25 минутами», но не уточнил, что таких поездов всего три, то есть меньше двух процентов от общего числа электричек. Сейчас остался один такой поезд, да и тот ходит днём, когда мало кому нужен.

Сейчас большинство «Ласточек» едет до Москвы за 32-37 минут. Обычные электрички по 50-60 минут. В часы пик поезда ходят с интервалом 5-12 минут, если не задерживаются и не останавливаются по техническим причинам. Ничего большего РЖД предложить в данный момент не может, и на метро это не похоже.

Однака руководство РЖД считает эти проекты успешными. «В прошлом году мы увеличили частоту сообщения „Сапсанов“ между Москвой и Петербургом, запустили „Ласточку“ в Крюково. В обоих случаях результат положительный, — сказал в интервью ТАСС президент РЖД Олег Белозеров. — А вот если бы запустили движение, как изначально планировалось, не получили бы ничего, кроме разнообразных скандалов из-за нестыковок по нашим внутренним железнодорожным направлениям». Что планировалось изначально, Белозеров не уточнил.