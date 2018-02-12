«Сапсаны» ходят на ОЖД по одним путям с пригородными поездами, и электрички вынуждены их пропускать. Расписание движения поездов составляется с учетом приоритета проезда поездов дальнего следования и прежде всего высокоскоростных. Пропускные возможности московско-тверского участка железной дороги уже исчерпаны.

Контракт на поставку 10-11 высокоскоростных поездов рассчитывает в этом году заключить с РЖД германский концерн Siemens, сообщил ТАСС со ссылкой на президента концерна в России Дитриха Меллера. «Также у нас есть идея удлинить поезда, то есть поставить промежуточные вагоны и через определенное время после поставок поездов, которые нужны РЖД, реализовать удлинение этих поездов промежуточными вагонами», отметил Меллер. Сейчас в «Сапсанах» 10 вагонов, а в периоды повышенного спроса пассажиров — например, на новогодние праздники — курсируют сдвоенные поезда из 20 вагонов.

Сейчас «Сапсаны» 15 раз в сутки курсируют на Октябрьской железной дороге между Москвой и Петербургом. В перспективе 2-3 лет все новые поезда и дополнительные вагоны к ним могут быть востребованы в направлении Москва — Санкт-Петербург, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова. РЖД удачно дополнила расписание «Сапсанов» ранними и поздними поездами, что стимулировало рост перевозок.

РЖД вполне логично покупает новые «Сапсаны» — все они будут востребованы с учетом растущего туристического потока и деловых поездок по маршруту Москва — Санкт-Петербург, считает создатель ресурса Aviablogger.ru Константин Парфененок. Прирост пассажиров частично также обеспечат пассажиры авиакомпаний и других поездов РЖД. В последние месяцы РЖД в отношении «Сапсанов» проводит активную ценовую политику, снижая, например, стоимость проезда вагонами бизнес-класса.

Если бы уже сейчас по маршруту Москва — Санкт-Петербург курсировали 27 удлиненных «Сапсанов» с загрузкой, близкой к 100%, перевозки увеличились бы почти вдвое — на 4,4 млн человек в год.

Расписание электричек подстраивают под график поездов дальнего следования. Возможности разъехаться у них нет сейчас и не будет ещё много лет. Ущемленное положение пригородных электричек прописано в правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. Это внутренний документ Министерства транспорта. По этим правилам электрички вынуждены пропускать все другие поезда, кроме грузовых. С учетом количества пассажиров электричек и времени, которые люди ежедневно в них проводят, приоритет поездов дальнего следования кажется не вполне справедливым.