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Первую десятивагонную «Ласточку» запустили на участке Москва — Крюково. Чем она отличается от обычной? 04.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Существующие «Ласточки» комплектуются из двух составов по пять вагонов. Новая «Ласточка» полностью десятивагонная. Она будет ходить со 2 февраля по рейсам обычных электричек. Рассказываем, чем она отличается от привычных «Ласточек».

По сравнению со сдвоенным составом общая вместимость поезда увеличится за счёт замены головных вагонов в центре (5 и 6 вагоны) на проходные. В 5 и 6 вагонах количество сидячих мест увеличится с 66 до 80-ти, но в целом в поезде будет меньше кресел, чем в других «Ласточках» — потому что в других вагонах сиденья компонуются в основном «2+2», а не «3+2». За счет этого увеличивают проходы и увеличивают количество стоячих мест. Общая вместимость этой «Ласточки» 2500 человек, сдвоенной — 1285. В десятивагонной «Ласточке» — горизонтальные поручни, чтобы было удобнее стоять.

В новом поезде будет только два туалета в головных 1 и 10 вагонах (сейчас в «Ласточках» 4 туалета — в 1, 5, 6 и 10 вагонах). В перспективе, возможно, будет больше — когда разработают и сделают промежуточные вагоны с туалетами.

В новом поезде сквозной проход — можно пройти внутри весь состав. В остальном все те же удобства, что и в других «Ласточках»: розетки для зарядки гаджетов, места для велосипедов и багажа, крючки для верхней одежды.

Десятивагонный поезд «Ласточка» ЭС2Г-087 выпустили в прошлом году на заводе «Уральские локомотивы» по заказу РЖД. Для этого разработали и сделали моторные и немоторные прицепные вагоны скоростных электропоездов. Разработали и новую микропроцессорную схему управления и диагностики, что позволило формировать поезда «Ласточка» по 7, 10 и 12 вагонов. Семивагонную «Ласточку» отправили на испытания, после чего достроили до 10 вагонов.

Изначально проект «Ласточки» переменной составности разрабатывался для Московского центрального кольца (МЦК), но востребованным оказался, в первую очередь, у пригородных компаний. На участке Москва — Крюково — Клин новый поезд будет ходить как «Ласточка-комфорт» (по рейсам и стоимости проезда как в обычных электричках), совершать 8 рейсов в день. После его запуска количество ежедневных рейсов поездов «Комфорт» на участке Москва — Крюково — Клин увеличится до 24 — это 13% рейсов обычных электричек, сообщили в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

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