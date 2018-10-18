Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»

Обновленные отечественные поезда «Иволга» будут ходить на московских центральных диаметрах — новых железнодорожных маршрутах, идущих от периферийных районов через центр столицы, в том числе из Зеленограда. Рассказываем, чем эти электрички отличаются от «Ласточек».
Поезда «Иволга» запустили в 2017 году как электричку от Киевского вокзала до Новопеределкино. Они похожи на «Ласточки» — в поездах нет тамбуров, широкие двери, мягкие кресла, туалеты. Кресла расположены иначе — лицом к лицу. Еще одно важное отличие — поручни для стоящих пассажиров. Все вагоны разработаны по модульной конструкции и в принципе вариантов рассадки может быть множество. Есть рассадка, как в вагонах метро.
«Иволга» в больше степени приспособлена для стоящих, а не сидящих пассажиров. В шести вагонах, по данным издания Гудок", 328 сидячих мест. Для сравнения, в поездах «Ласточка-комфорт» — 832 сидячих места. А общая вместимость «Иволги» больше, чем у «Ласточки» около 2000 пассажиров и 1285 соответственно. При этом в «Ласточке» 10 вагонов, то есть на 4 больше, чем в «Иволге» для МЦД.
Специально для Московских центральных диаметров (МЦД) Тверской вагоностроительный завод делает обновленную версию поезда: с автоматической системой подсчета пассажиров, увеличенным количеством поручней с теплым покрытием и USB-разъемов для зарядки гаджетов (в каждом вагоне 32 штуки), Wi-Fi, креплениями для велосипедов, сенсорными кранами в туалетах, пеленальными столиками и телевизорами, сообщает «Трансмашхолдинг».
В новых составах используется технология пневмоподвешивания, которая обеспечивает плавный ход и низкий уровень шума и вибрации. В действующих поездах «Иволга» пять вагонов, для МЦД их количество увеличат: к апрелю-маю Тверской завод должен поставить 24 шестивагонных электропоездов Центральной пригородной пассажирской компании, а затем еще 15 семивагонных поездов.
В 2019—2020 году первые поезда МЦД должны поехать от Одинцово до Лобни (МЦД-1) и от Нахабино до Подольска (МЦД-2). На МЦД-1 будут курсировать 23 поезда, на МЦД-2 — 27 поездов. Таким образом свяжут Смоленское и Савеловское, Курское и Рижское направления.
Диаметр Зеленоград — Раменское (МЦД-3) — связь Ленинградского и Казанского направлений — в планах на 2020-2023 годы. Если для двух первых направления МЦД новые пути строить не нужно, то для других «такая необходимость может возникнуть», неопределенно сообщает правительство Москвы.
Запланированная ранее линия Зеленоград — Подольск в новой презентации проекта отсутствует. На маршруте Крюково — Раменское планируют 44 остановки с 12-ю пересадками — на метро, МЦК и строящуюся Большую кольцевую линию метро. Получается, поезда МЦД будут останавливаться на всех существующих станциях от Крюково до Ленинградского вокзала и от Казанского вокзала до Раменского.
Учитывая, что на МЦД обещают тарифы и график работы, как в метро, а интервалы движения — 5-6 минут в час пик, сейчас непонятно, как они интегрируются в существующее плотное движение пригородных и скорых поездов на участке Крюково — Москва. Если, конечно, не планируется строить новые пути.
До конца этого года на площади у Киевского вокзала обещают поставить демонстрационный павильон, посвященный Московским центральным диаметрам — с информацией о маршрутах, инфраструктуре, сервисам МЦД. Здесь же установят модель поезда «Иволга» — для наглядности.
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