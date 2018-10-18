Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»

В 2019—2020 году первые поезда МЦД должны поехать от Одинцово до Лобни (МЦД-1) и от Нахабино до Подольска (МЦД-2). На МЦД-1 будут курсировать 23 поезда, на МЦД-2 — 27 поездов. Таким образом свяжут Смоленское и Савеловское, Курское и Рижское направления.

Диаметр Зеленоград — Раменское (МЦД-3) — связь Ленинградского и Казанского направлений — в планах на 2020-2023 годы. Если для двух первых направления МЦД новые пути строить не нужно, то для других «такая необходимость может возникнуть», неопределенно сообщает правительство Москвы.

Запланированная ранее линия Зеленоград — Подольск в новой презентации проекта отсутствует. На маршруте Крюково — Раменское планируют 44 остановки с 12-ю пересадками — на метро, МЦК и строящуюся Большую кольцевую линию метро. Получается, поезда МЦД будут останавливаться на всех существующих станциях от Крюково до Ленинградского вокзала и от Казанского вокзала до Раменского.

Учитывая, что на МЦД обещают тарифы и график работы, как в метро, а интервалы движения — 5-6 минут в час пик, сейчас непонятно, как они интегрируются в существующее плотное движение пригородных и скорых поездов на участке Крюково — Москва. Если, конечно, не планируется строить новые пути.

До конца этого года на площади у Киевского вокзала обещают поставить демонстрационный павильон, посвященный Московским центральным диаметрам — с информацией о маршрутах, инфраструктуре, сервисам МЦД. Здесь же установят модель поезда «Иволга» — для наглядности.