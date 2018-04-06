Московские власти рассматривают три варианта тарифов на проезд в скоростных электричках будущих Московских центральных диаметров (МЦД), в числе которых две ветки из Зеленограда — в Подольск и Раменское. Некоторые тарифы такие, что билет на проезд может стоить 65 или 110 рублей — дешевле «Ласточки». О вариантах будущих тарифов на МЦД сообщает «Коммерсантъ».

Первый вариант — оставить нынешнюю систему тарификации. Это значит, что проезд в пределах московского участка железной дороги будет стоить 34 рубля (на Ленинградском направлении это отрезок Ленинградский вокзал — Ховрино), а дальше 22 рубля за проезд по одной пригородной зоне. Так складывается тариф до станции Крюково: от Ленинградского вокзала пять пригородных зон, 22 умножить на 5 = 110 рублей. В проектных расчетах мэрии отмечается, что плюсы в такой системе оплаты проезда в простоте ее внедрения, а минусы — в «стимулировании коротких поездок» и «возможности применения пассажирами разных схем, позволяющих экономить на проезде».

Второй вариант: введение единого тарифа для всей системы — 47 рублей. В отдельную зону выделяется Подольск, цена проезда в этот город составит 69 рублей. В этом случае возникает существенная экономия при поездках на дальние расстояния: к примеру, сейчас билет из Лобни в Одинцово стоит 176 рублей, из Нахабино в Подольск — 198 руб. А по новой системе станет в несколько раз дешевле. Как минусы этого варианта отмечаются техническая сложность внедрения и подорожание проезда на электрички по территории Москвы по сравнению с наземным транспортом и метро. Тариф на проезд по пригородным зонам может подорожать в 2019 году — к этому времени МЦД еще не будет.

Третий вариант комбинированный: в пределах «старой Москвы» тариф составит 38 рублей, в пределах «большой Москвы» (25 километров от вокзалов) — 45 руб. Станция Крюково попадает в зону «большой Москвы». Система зон сохраняется, но цена на проезд в каждой из них снижается с 22 до 18 рублей. В отдельные зоны при этом будут выделены Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Щербинка, Подольск, Лобня — стоимость проезда туда составит 65 руб. Плюсы этого варианта в том, что уравнивается стоимость поездки по Москве с другими видами транспорта, минусы — опять-таки технические сложности введения такой системы оплаты проезда.

В интервью «Ъ» руководитель департамента транспорта, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявлял о необходимости интеграции билетной системы нового проекта МЦД в городскую инфраструктуру. «Нужно, чтобы стоимость поездки не была барьером при использовании МЦД», — сказал заммэра. Ранее Zelenograd.ru обратился с запросом в Дептранс — может ли стоимость разового проезда от Зеленограда до будущих станций МЦД быть ниже существующей стоимости разового проезда до Москвы на скоростных «Ласточках» (180 рублей)? Ответа не последовало.

В интервью «Российской газете» Ликсутов сказал, что система оплаты проезда в электричках МЦД «будет построена на базе городских тарифов и проездных, карты „Тройка“ и других типов билетов», поскольку электрички будут связаны переходами со станциями метро и МЦК. На Московские центральные диаметры планируют запустить поезда «Иволга», сравнимые по комфорту и скорости движения с «Ласточками».

Московские центральные диаметры — это проект сквозного железнодорожного сообщения через центр Москвы без пересадок и с многочисленными остановками. Первыми будут прокладывать маршруты, которые свяжут Смоленское и Савеловское направления (Одинцово — Лобня), Курское и Рижское (Нахабино — Подольск). Железнодорожная инфраструктура на этих участках практически готова, и эти направления хорошо связаны с метро и МЦК. Ветки Зеленоград — Раменское и Зеленоград — Подольск (соединение Ленинградского с Курским и Казанским направлениями) стоят в планах до 2025 года. Технически Ленинградское направление можно связать еще с Горьковским, то есть сделать маршрут Зеленоград — Балашиха, рассказали ранее Zelenograd.ru в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

При создании сквозных маршрутов пригородных электричек в Москве могут появиться два новых вокзала — на остановочных пунктах Царицыно и Каланчевская, сообщает столичный Стройкомплекс. Пока запроектирован маршрут для электрички Зеленоград — Подольск именно через Каланчевку — после нее Курский вокзал, Москва-Товарная, Текстильщики, Печатники, Царицыно и Щербинка. Для реализации проекта надо будет отремонтировать три путепровода между Курским вокзалом и станцией Каланчевская.

МЦД призваны связать все радиальные железнодорожные московские направления. Почти все они связаны между собой соединительными ветками, по которым ходят не электрички, а поезда дальнего следования и грузовые составы. По замыслу властей, запуск МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Анонсируя проект, мэр Сергей Собянин говорил, что «каждый такой диаметр, например, от Крюково до Балашихи или Подольска, будет работать в режиме МЦК». То есть электрички будут ходить каждые 5-10 минут.