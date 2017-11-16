Проект сквозного железнодорожного сообщения через Москву без пересадок представил президенту Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин. В нем есть две ветки из Зеленограда — до Раменского и Подольска. Разбираемся в очередном проекте «метро в Зеленоград».
Сегодня пригородные железные дороги «доезжают» до вокзалов и здесь останавливаются, по сути это тупики, так Собянин объяснял Путину, подчеркивая что из-за разобщенности железнодорожные ветки используются неэффективно. Идея — модернизировать инфраструктуру, чтобы иметь возможность запустить между вокзалами скоростное движение современных электричек.
Официально этот совместный проект правительства Москвы и РЖД называется «Московские центральные диаметры» (МЦД) и считается наземным метро. Обслуживание первых двух веток МЦД будет вестись «по стандартам Московского центрального кольца (МЦК)», цитируют «Ведомости» справку проекта. Впрочем, это означает что поезда на первых двух ветках будут ездить с интервалом около шести минут.
Собянин показал Путину проект схемы соединений имеющихся железнодорожных веток в сквозные «диаметры». По словам мэра, можно создать от 5 до 15 таких направлений в зависимости от необходимости и пассажиропотока.
По словам мэра и руководителя РЖД, после завершения проекта по новым направлениям от МКАДа до МКАДа Москву можно будет пересечь за 40 минут, а движение между аэропортами будет занимать не более одного часа.
Первая ветка в этом проекте: Лобня — Одинцово через Долгопрудный и Сколково, то есть соединение Белорусского и Савеловского направлений. Судя по схеме, опубликованной «Ведомостями», у нее будет промежуточная остановка «Петровско-Разумовская». То есть, доехав из Зеленограда до Петровско-Разумовской, можно будет пересесть на МЦД и поехать либо в сторону Лобни через станции Окружная и город Долгопрудный, либо в сторону Одинцово через Савеловский и Белорусский вокзалы, станции метро и МЦК Беговая, Шелепиха, Фили, Славянский бульвар, Кунцево, Сетунь и Сколково.
Вторая запроектированная ветка: Нахабино - Подольск на курско-рижском направлении. На эту ветки жителям Зеленограда можно будет пересесть у метро Волоколамская или Тушинская на Пятницком шоссе. Далее можно поехать либо в сторону Нахабино через Красногорск, либо в сторону Подольска через станции Щукинская, Дмитровская, Марьина Роща, Рижский вокзал, Москва-Товарная, Текстильщики, Печатники, Царицыно и город Щербинку.
Полный список промежуточных станций пока не сообщается. На опубликованной схеме отмечены не все названия. Сделать первые две ветки МЦД «можно в течение года-полутора», отметил Собянин. Это первый этап проекта.
На втором этапа может быть построено 17 веток, для семи из которых уже определены маршруты. Две из них уходят из Зеленограда: до Раменского (соединение Ленинградского и Казанского направлений) и Подольска (соединение Ленинградского и Курского направлений).
Какие будут промежуточные станции для Казанского направления, пока непонятно, но можно предположить, что запланируют пересадки на метро и МЦК по маршруту движения. От Казанского вокзала поезд проходит через платформы рядом со станциями метро Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка (МЦК), Выхино, Лермонтовский проспект, затем через Люберцы в Раменское.
Маршрут в Подольск уже запроектирован для МДЦ1 — после Каланчевской это Курский вокзал, Москва-Товарная, Текстильщики, Печатники, Царицыно и город Щербинка.
Какие ещё прямые маршруты можно запустить из Зеленограда пока неизвестно, но технически Ленинградское направление можно связать еще с Горьковским направлением, то есть сделать маршрут Зеленоград — Балашиха, рассказали ранее Zelenograd.ru в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Будут ли ветки МЦД из Зеленограда работать как «наземное метро», пока не понятно. Собянин говорил о метро, имея в виду лишь две первые ветки (Лобня — Одинцово и Нахабино — Подольск). Под метро обычно подразумевается езда с определенными интервалами движения (а не по расписанию) и фиксированная стоимость проезда, вне зависимости от расстояния.
«Каждый такой диаметр, например, от Крюково до Балашихи или Подольска, будет работать в режиме МЦК», — говорил ранее мэр, выступая в Мосгордуме. Но на МЦК, в отличие от пригородных железнодорожных направлений, действуют московские проездные билеты. Сегодня сложно представить, что «Ласточки» из Крюково вдруг поедут по цене московского метро.
Тоже самое касается интервалов движения. О запуске электричек из Зеленограда в режиме «максимально приближенном к метро» мэрия говорила еще два года назад, когда запустили «Ласточки». Сегодня сложно говорить, что железнодорожное сообщение Зеленограда в Москву как-то похоже на метро.
Одна из причин в том, что пропускная способность Октябрьской железной дороги на участке Москва — Крюково полностью использована и исчерпана, а приоритет при составлении расписание (согласно приказу Минтранса) отдается «Сапсанам» и другим пассажирским поездам дальнего следования. При этом, по словам руководителя РЖД Олег Белозерова, на Московском узле объем пригородных перевозок составляет 65 процентов.
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А! плиткой уложил пол города, бордюры хорошие на новые поменял, отбойники с круглых на квадратные переделал, чтобы фуры в Зеленограде не выезжали на встречку... да много чего...
А вот теперь к "легкому метро" добавится "наземное метро". Заживём! А? Что никому не нужно на работу в Раменское? Не? Подольск? Тоже нет? Ну хотя бы в Щербинку?
Раз уж у Собянина есть возможность запустить поезда с интервалом 6 минут - предлагаю каждый 2-ой поезд запускать до москвы без остановок (вполне сойдут старые поезда - без ласточек - съэкономим) по цене метро (МЦК) соединив Москву с Зеленоградом (Москвой) - дальше рынок сделает свое дело.
Запустили бы до трех основных хабов, вот это было бы дело.