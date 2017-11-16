Что именно хотят сделать?

Сегодня пригородные железные дороги «доезжают» до вокзалов и здесь останавливаются, по сути это тупики, так Собянин объяснял Путину, подчеркивая что из-за разобщенности железнодорожные ветки используются неэффективно. Идея — модернизировать инфраструктуру, чтобы иметь возможность запустить между вокзалами скоростное движение современных электричек.

Официально этот совместный проект правительства Москвы и РЖД называется «Московские центральные диаметры» (МЦД) и считается наземным метро. Обслуживание первых двух веток МЦД будет вестись «по стандартам Московского центрального кольца (МЦК)», цитируют «Ведомости» справку проекта. Впрочем, это означает что поезда на первых двух ветках будут ездить с интервалом около шести минут.

Собянин показал Путину проект схемы соединений имеющихся железнодорожных веток в сквозные «диаметры». По словам мэра, можно создать от 5 до 15 таких направлений в зависимости от необходимости и пассажиропотока.

По словам мэра и руководителя РЖД, после завершения проекта по новым направлениям от МКАДа до МКАДа Москву можно будет пересечь за 40 минут, а движение между аэропортами будет занимать не более одного часа.