Электрички разных пригородных направлений будут ходить по новым маршрутам без пересадок в режиме Московского центрального кольца. Планы превратить радиальные направления в сквозные диаметры мэр Москвы назвал мегапроектом. Электрички пойдут через центр города.



«Каждый такой диаметр, например, от Крюково до Балашихи или Подольска, будет работать в режиме МЦК», — сказал мэр, выступая на ежегодном отчете в Мосгордуме. На МЦК, в отличие от пригородных железнодорожных направлений, действуют московские проездные билеты. Сергей Собянин пояснил, что по проекту сквозные маршруты пригородных поездов проложат через центр города, сообщает РИА Новости. Это поможет серьезно улучшить ситуацию с пригородным сообщением.

Ленинградское направление можно технически связать с Курским и Горьковском через станцию Москва-Каланчевская, рассказали ранее Zelenograd.ru в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По данным РБК, мэр рассказал, что на таких поездах пассажиры смогут попасть из одной точки за МКАД в другую буквально за 25 минут. Поезда будут ездить без остановок и с маленькими интервалами.

Сроки реализации этих планов неизвестны. Мэр отметил, что это сложный проект, требующий времени и финансирования. Также в ближайшие годы запустят проекты по улучшению движения на Ярославском, Курском, Горьковском, Киевском и Смоленском направлениях Московской железной дороги.