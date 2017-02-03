Моделирование объемов пригородных перевозок на диаметральных маршрутах заказала «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК). В частности, предлагается связать беспересадочным маршрутом Крюково и станции Подольск (Курское направление) и Железнодорожная (Горьковское).

Есть техническая возможность соединения Ленинградского направления с Курским или Горьковским через станцию Москва-Каланчевская, сообщили Zelenograd.ru в ЦППК. Здесь отметили, что не обслуживают Ленинградское направление, но оно включено в схему, поскольку единую сеть железных дорог корректно моделировать полностью.

Поезда Ленинградского направления и сейчас могут ездить к Курскому вокзалу через Каланчевку. По такому маршруту пустили часть электричек во время строительства 4-главного пути. На Каланчевской останавливаются электрички Курского, Горьковского, а также Рижского и Белорусского направлений — в основном, переходящие с одного пригородного направления на другое.

«Мы хотим оценить востребованность диаметральных маршрутов на наиболее пассажиронапряженных участках с различными интервалами и скоростью движения», сказали в ЦППК. Получив данные о потенциальной нужности таких маршрутов, «планируется использовать для дальнейшего анализа целесообразности организации диаметрального движения».

Моделирование проводится в рамках развития Московского транспортного узла, которое предусматривает строительство новых главных путей, в том числе на Курском и Горьковском направлениях. Это 4-й путь Курская — Железнодорожная и два пути Курская — Люблино с модернизацией линии Люблино — Подольск. Если востребованность запуска диаметральных маршрутов будет признана, то, безусловно, потребуется существенно модернизировать инфраструктуру, отметили в ЦППК.