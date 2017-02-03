О вариантах электричек, проходящих насквозь через город, задумались в РЖД. Если они будут востребованы, потребуется существенно модернизировать железнодорожные пути. Но для начала надо понять, нужны ли такие поезда.
Моделирование объемов пригородных перевозок на диаметральных маршрутах заказала «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК). В частности, предлагается связать беспересадочным маршрутом Крюково и станции Подольск (Курское направление) и Железнодорожная (Горьковское).
Есть техническая возможность соединения Ленинградского направления с Курским или Горьковским через станцию Москва-Каланчевская, сообщили Zelenograd.ru в ЦППК. Здесь отметили, что не обслуживают Ленинградское направление, но оно включено в схему, поскольку единую сеть железных дорог корректно моделировать полностью.
Поезда Ленинградского направления и сейчас могут ездить к Курскому вокзалу через Каланчевку. По такому маршруту пустили часть электричек во время строительства 4-главного пути. На Каланчевской останавливаются электрички Курского, Горьковского, а также Рижского и Белорусского направлений — в основном, переходящие с одного пригородного направления на другое.
«Мы хотим оценить востребованность диаметральных маршрутов на наиболее пассажиронапряженных участках с различными интервалами и скоростью движения», сказали в ЦППК. Получив данные о потенциальной нужности таких маршрутов, «планируется использовать для дальнейшего анализа целесообразности организации диаметрального движения».
Моделирование проводится в рамках развития Московского транспортного узла, которое предусматривает строительство новых главных путей, в том числе на Курском и Горьковском направлениях. Это 4-й путь Курская — Железнодорожная и два пути Курская — Люблино с модернизацией линии Люблино — Подольск. Если востребованность запуска диаметральных маршрутов будет признана, то, безусловно, потребуется существенно модернизировать инфраструктуру, отметили в ЦППК.
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Понятно. Они могут включать у себя там в схемы всё что угодно, хоть Токио, но реальные рычаги влияния только полигоне МЖД. В этом вопросе на октябрят можно давить только на уровне не ниже Собянина.
В другую сторону тоже надо пулять, на окружную. Истра, Дмитров, Звенигород, чем больше коммуникации - тем лучше в любом случае.
Из реально возможного - это упомянутый Курок и Горьковка. Вторая куда более актуальна, так как ихние собаки ходят строго до тупиков Курского вокзала, и с Ленинградки приходится делать две пересадки. На Курок и Казанку можно пересесть на Комсе, как и на Ярик. МЦК на Ярик через НАТИ-Северянин порой реально выручает, и по деньгам дешевле, да и по времени.
Я например каждый день езжу на работу от Крюково до Электрозаводсткой. И в случае наличия в графике электропоезда который прибывает в место назначения например в 8.20 или 8.30 я естественно предпочту его (без пересадок). Так же у меня есть близкие люди приваживающие в Железнодорожном и Щербинке. Думаю, что на выходных я так же воспользовался бы и электропоездом в этих направлениях.
Это очень удобно и эффективно, нежели тупиковые вокзалы Москвы. Посмотрите на схему метро, она же не тупиковая, а сквозная (от окраины в центр и к другой окраине).
Но думаю, в РФ эта идея будет буксовать еще лет 7-10. Все беды тут от разобщенности отдельных линий обслуживания электропоездов (разная принадлежность к разным руководствам и обслуживанию). Октябрьская жд. не относится например к Горьковскуму направлению. Их нужно объединить как в метро, сделать одну, например как филевская ветка метро.
Приглашали нас как-то друзья на дачу под Кубинку, а там прям рядом станция типа 199км - посмотрели мы и придумали махнуть без машины (без пробок) через ст. Жилино (От Крюково на автобусе 15 мин) - там и поезд подходящий утренний был. Но потом все отменилось - но про Большое кольцо помним.