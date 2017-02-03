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Связать крюковские электрички с Горьковским и Курским направлением. Железная дорога рассматривает варианты 03.02.2017 ZELENOGRAD.RU

О вариантах электричек, проходящих насквозь через город, задумались в РЖД. Если они будут востребованы, потребуется существенно модернизировать железнодорожные пути. Но для начала надо понять, нужны ли такие поезда.

Москва-Каланчёвская: пути соединительного хода идут параллельно с магистральным ходом Октябрьской дороги.
Фото: periskop.livejournal.com

Моделирование объемов пригородных перевозок на диаметральных маршрутах заказала «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК). В частности, предлагается связать беспересадочным маршрутом Крюково и станции Подольск (Курское направление) и Железнодорожная (Горьковское).

Есть техническая возможность соединения Ленинградского направления с Курским или Горьковским через станцию Москва-Каланчевская, сообщили Zelenograd.ru в ЦППК. Здесь отметили, что не обслуживают Ленинградское направление, но оно включено в схему, поскольку единую сеть железных дорог корректно моделировать полностью.

Поезда Ленинградского направления и сейчас могут ездить к Курскому вокзалу через Каланчевку. По такому маршруту пустили часть электричек во время строительства 4-главного пути. На Каланчевской останавливаются электрички Курского, Горьковского, а также Рижского и Белорусского направлений — в основном, переходящие с одного пригородного направления на другое.

«Мы хотим оценить востребованность диаметральных маршрутов на наиболее пассажиронапряженных участках с различными интервалами и скоростью движения», сказали в ЦППК. Получив данные о потенциальной нужности таких маршрутов, «планируется использовать для дальнейшего анализа целесообразности организации диаметрального движения».

Моделирование проводится в рамках развития Московского транспортного узла, которое предусматривает строительство новых главных путей, в том числе на Курском и Горьковском направлениях. Это 4-й путь Курская — Железнодорожная и два пути Курская — Люблино с модернизацией линии Люблино — Подольск. Если востребованность запуска диаметральных маршрутов будет признана, то, безусловно, потребуется существенно модернизировать инфраструктуру, отметили в ЦППК.

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Обсуждение
Торопов
Вчера, 13:21
""Здесь отметили, что не обслуживают Ленинградское направление, но оно включено в схему, поскольку единую сеть железных дорог корректно моделировать полностью.""

Понятно. Они могут включать у себя там в схемы всё что угодно, хоть Токио, но реальные рычаги влияния только полигоне МЖД. В этом вопросе на октябрят можно давить только на уровне не ниже Собянина.
Барри
Вчера, 13:33
С Савёловским и Белорусским вокзалами было бы неплохо. Только придётся строить, на существующей инфраструктуре не получится опять выехать.

В другую сторону тоже надо пулять, на окружную. Истра, Дмитров, Звенигород, чем больше коммуникации - тем лучше в любом случае.
Max Petrov
Вчера, 13:55
По опыту связки Савеловского и Белорусского - скажу такие схемы (бех пересадок) довольно удобны и востребованны.
на окружную. Истра, Дмитров, Звенигород,
Эта окружная есть и действует с пересадкой в Поваровке. Там поезда ходят не часто, но теоретически в Дмитров с пересадкой в Икше или в Истру попасть можно, но тут считать надо где быстрее и дешевле. Надо как метро и МЦК делать - окружная по кругу с пересадками - тока ктож такое в РЖД сделать позволит?
Торопов
Вчера, 14:14
ИМХО,на Савёловское и Белорусское достаточно нормального ТПУ на Петраше. Заворачивать туда собаки с Ленинградки просто нереально - это если представить, то такой бардак начнётся, что нынешние ежедневные сбои покажутся покажутся ерундой. Как и на Рижское, куда порой проще шинокопытным подтягиваться, либо 319-м до Истры, либо московскими до Трикотажки, смотря куда надо, даже несмотря на пробки.
Из реально возможного - это упомянутый Курок и Горьковка. Вторая куда более актуальна, так как ихние собаки ходят строго до тупиков Курского вокзала, и с Ленинградки приходится делать две пересадки. На Курок и Казанку можно пересесть на Комсе, как и на Ярик. МЦК на Ярик через НАТИ-Северянин порой реально выручает, и по деньгам дешевле, да и по времени.

с пересадкой в Поваровке.
вполне, только до этой пл.142 км нужно идти тропинками через джунгли мимо каких-то бараков, освещения ноль, посему только в светлое время суток).
Roman Turaev
Вчера, 14:47
Давно уже пора сделать такие электропоезда особенно в утренние и вечерние часы рабочих дней. Причем пути уже проложены, их нужно только электрофицировать и настроить автоматику и самое важное, внести изменения в график движения поездов на этих участках дорог.
Я например каждый день езжу на работу от Крюково до Электрозаводсткой. И в случае наличия в графике электропоезда который прибывает в место назначения например в 8.20 или 8.30 я естественно предпочту его (без пересадок). Так же у меня есть близкие люди приваживающие в Железнодорожном и Щербинке. Думаю, что на выходных я так же воспользовался бы и электропоездом в этих направлениях.
Это очень удобно и эффективно, нежели тупиковые вокзалы Москвы. Посмотрите на схему метро, она же не тупиковая, а сквозная (от окраины в центр и к другой окраине).
Но думаю, в РФ эта идея будет буксовать еще лет 7-10. Все беды тут от разобщенности отдельных линий обслуживания электропоездов (разная принадлежность к разным руководствам и обслуживанию). Октябрьская жд. не относится например к Горьковскуму направлению. Их нужно объединить как в метро, сделать одну, например как филевская ветка метро.
Max Petrov
Вчера, 15:29
олько до этой пл.142 км нужно идти тропинками через джунгли мимо каких-то бараков, освещения ноль, посему только в светлое время суток).
Вот тут и нужно ТПУ - или как в Икше - чтоб заезжали в Поварово 1. Даже сейчас востребовано будет.
Приглашали нас как-то друзья на дачу под Кубинку, а там прям рядом станция типа 199км - посмотрели мы и придумали махнуть без машины (без пробок) через ст. Жилино (От Крюково на автобусе 15 мин) - там и поезд подходящий утренний был. Но потом все отменилось - но про Большое кольцо помним.
Барри
Вчера, 15:50
На Курок и Казанку можно пересесть на Комсе
Да на Комсе в принципе всё можно сделать, но только вот её разгружать надо, там и так поток адский. Никто не говорит про постоянный трафик собак во все стороны, но по 1-2 в час можно отправлять и на другие вокзалы.
Юлия Иванова
5 часов назад
Я хочу, чтобы в Зеленограде (Зеленоградский административный округ г.Москвы) было построено метро, которое жители района ждут уже давно, и которое было обещано жителям много лет назад. Но наше метро "ушло" в Новую Москву.
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