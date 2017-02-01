Станцию Крюково на Николаевской железной дороге открыли в 1851 году. К концу XIX века от Крюково до Москвы регулярно ходили пассажирские поезда. Сейчас ходят электрички, но тогда это были паровозы. За полторы сотни лет вдоль дороги протянули электричество, построили новые пути, появились новые технологии. Казалось бы, скорость проезда от Крюково до Москвы должна уменьшаться. Zelenograd.ru исследовал старые железнодорожные расписания и выяснил, насколько современная электричка быстрей допотопного паровоза.
Десятки старых расписаний собраны на сайте «О железной дороге» Сергеем Болашенко. Он пишет, что до открытия железной дороги поездка из Санкт-Петербурга в Москву на конных экипажах занимала около пяти дней. Первые поезда, пущенные в 1851 году, находились в пути 22 часа (с учётом многочисленных стоянок). Через два года пустили ускоренный поезд, который ехал из Питера до Москвы всего за 12 часов (с учётом стоянок).
Пригородное движение появилось с 1890-х годов, но уже в 1882 году у поездов была остановка в Крюково. В «Путеводителе по Российским железным дорогам и пароходным сообщениям» курьерский поезд (идущий очень быстро без остановки на небольших станциях) отправлением из Москвы в 8:00 доезжал до Крюково за 51 минуту! И это с учетом остановки в Химках.
В 1897 году путь от Крюково до Москвы сократился на минуту — до 50 минут. Кстати, в том же году поезд из Клина доезжал до Москвы (правда, без остановок) за 1 час 39 минут. Всё это похоже на сегодняшнее расписание, хотя пассажиров поезда стали перевозить гораздо больше.
В 1911 году поездов ходит больше, время в пути увеличивается до 65-70 минут, но остаются быстрые поезда. Например, выехав из Крюково в 6:10, можно было уже в 7 утра выйти на Николаевском вокзале в Москве. При этом следом шел поезд со всеми остановками (их было шесть), его время в пути — 55 минут.
В советское время самый быстрый поезд из Крюково стал ходить ещё быстрей. В «Расписании движения дачных поездов Московского узла» за лето 1927 года был поезд, который без остановок доезжал до Москвы за 47 минут. Хотя в среднем все поезда шли около часа. В следующих доступных расписаниях таких скоростных поездов уже нет.
Время проезда мало зависит от технологий. На паровой ли тяге или на электричестве едет поезд, время в пути от этого мало зависит. В 1934 году самый быстрый поезд доезжал из Крюково до Москвы за 57 минут, в 1949 — за 1 час 7 минут. В расписании 1988 года есть электричка до Москвы за 40 минут, но это такое же исключение, как нынешняя «Ласточка», доезжающая до Москвы за 25 минут.
Главный ход Октябрьской дороги полностью электрифицировали в начале 1960-х. 1 февраля 1962 года запустили первую электричку от Твери (тогда Калинина) до Москвы. Она шла три часа. Сейчас, спустя 55 лет — около 2,5 часов, а самая быстрая «Ласточка» — 1 час 42 минуты.
Современные технологии позволяют «долететь» из Москвы до Крюково за считанные минуты. Не случайно скоростной пригородный поезд называется «Ласточка». Однако окрестности Москвы застраиваются, пассажиров и поездов становится все больше, а рельсов на всех не хватает. Недавно до Крюково построили 4-й путь, но обычные электрички, как и 130 лет назад, идут по 50-55 минут, а скоростные — в среднем 30-35.
Похоже, ситуация с пригородным сообщением будет только ухудшаться. Электричек становится меньше (с 1 февраля сократили несколько поездов на участке Клин — Тверь), потому что регионы не хотят или не могут субсидировать их. А если бы и могли, новые электрички просто некуда ставить в существующее расписание. Спрос на скоростные «Сапсаны» из Санкт-Петербурга в Москву только растет, а по железнодорожным правилам поезда дальнего следования имеют приоритет перед пригородными перевозками, хотя пассажиров перевозят в сотни раз меньше.
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А 40 минут в 1988 году шла клинская электричка. Из Клина в 20:44, в Крюково в 21:34, в Москве в 22:14. Остановки: Химки, Ховрино, Моссельмаш, НАТИ, Петровско-Разумовская, Останкино, Рижская.
Дороги в стране, как машины в стране, как и зарплаты, футбол, ЖКХ и конечно конечно кино - га#но!!! (с) КВН