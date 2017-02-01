XIX век

Десятки старых расписаний собраны на сайте «О железной дороге» Сергеем Болашенко. Он пишет, что до открытия железной дороги поездка из Санкт-Петербурга в Москву на конных экипажах занимала около пяти дней. Первые поезда, пущенные в 1851 году, находились в пути 22 часа (с учётом многочисленных стоянок). Через два года пустили ускоренный поезд, который ехал из Питера до Москвы всего за 12 часов (с учётом стоянок).

Пригородное движение появилось с 1890-х годов, но уже в 1882 году у поездов была остановка в Крюково. В «Путеводителе по Российским железным дорогам и пароходным сообщениям» курьерский поезд (идущий очень быстро без остановки на небольших станциях) отправлением из Москвы в 8:00 доезжал до Крюково за 51 минуту! И это с учетом остановки в Химках.

В 1897 году путь от Крюково до Москвы сократился на минуту — до 50 минут. Кстати, в том же году поезд из Клина доезжал до Москвы (правда, без остановок) за 1 час 39 минут. Всё это похоже на сегодняшнее расписание, хотя пассажиров поезда стали перевозить гораздо больше.