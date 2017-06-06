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Проезд в электричке подорожает с 1 июля 06.06.2017 ZELENOGRAD.RU

На восемь рублей вырастет стоимость проезда на участке Крюково — Москва с 1 июля, с 102,5 до 110 рублей. Увеличиваются цены на все билеты внутри участка Ховрино — Решетниково, то есть внутри подмосковной пригородной тарифной зоны. Подорожание объясняют тем, что электрички проигрывают конкуренцию автобусам.

Тариф проезда по одной зоне Московской области в пригородных поездах вырастет с 20,5 до 22 рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда комитета по ценам и тарифам региона Наталью Алексеенко. Она отметила, что в следующий раз тариф пересмотрят 1 января 2019 года. От Ленинградского вокзала до Крюково пять зон, 22 умножить на 5 = 110 рублей.

Решения об изменении тарифов на проезд в электричках принимает администрация региона — в данном случае подмосковное правительство. Соответствующий документ пока не опубликован.

А вот цены на проезд в скоростных «Ласточках» устанавливает перевозчик, то есть Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Пока решения об изменении стоимости проезда в «Ласточках» не принято, как и по новым ценам на абонементные билеты, сообщили Zelenograd.ru в МТППК. Известно только, что проезд на «Ласточке» может быть дороже обычной электричке не более, чем в два раза. Но сейчас «Ласточка» дороже обычной электрички примерно на 65%. Если эта пропорция сохранится, то «Ласточка» может подорожать до 180-190 рублей.

Тариф подняли из-за конкуренции с автобусами. По данным областного комитета по тарифам и ценам, большинство пригородных направлений дублируются автобусными маршрутами. Пассажиры всё чаще выбирают автобусы, железнодорожные перевозки становятся убыточными.

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Обсуждение
Alexey S____
2 часа назад
>>>Тариф подняли из-за конкуренции с автобусами.
Это "бизнес по русски"? Автобусы отбирают пассажиров - давайте увеличим цены???

Понятно, кто лоббирует отмену маршруток:
https://zelenograd.ru/news/42730/
Бесаме Мучо
2 часа назад
электрички проигрывают конкуренцию автобусам А с подорожанием, они считают, перестанут проигрывать?
Валерий Ведута
2 часа назад
Не может электричка быть убыточней автобуса. РЖД крутит, объемы перевозок несравнимы.
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