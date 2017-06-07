Почему проезд в электричке подорожает с 1 июля
Десять лет назад проезд на электричке из Крюково в Москву стоил всего 53 рубля. Все эти годы проезд постепенно дорожал и недавно стало известно, что с 1 июля цена билета ещё увеличится — теперь до 110 рублей. Получается, за эти годы проезд подорожал более, чем в два раза. Впрочем, если бы электричка дорожала в строгом соответствии с официальным значением инфляции, то проезд уже сейчас стоил бы 113 рублей.
Диаграмма: Zelenograd.ru
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