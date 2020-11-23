От Ховрино до Ховрино. Тест-драйв пересадки с новой станции электрички на метро 23.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Новая станция Ховрино Ленинградского направления — ближайшая для Зеленограда, где есть пересадка на метро. От каких входов в метро «Ховрино» удобнее идти до новой станции, где находятся платформы на Москву и из Москвы, как пройти от остановки 400-го «экспресса» к платформе — рассказываем подробно.

Железнодорожную станцию Ховрино (ранее Ховрино-2) построили между станциями Левобережная и Грачёвская (бывшая Ховрино). Она находится рядом со станцией метро «Ховрино». В этом метро шесть входов-выходов. Ближе всего к новой станции вход №5. От него до павильона пригородной станции Ховрино — около 400 метров. Надо идти по улице Дыбенко до пересечения её с Зеленоградской улицей, свернуть на Зеленоградскую, затем перейти улицу по светофору возле дома 45. Подойти к желтому павильону с белой крышей — это и есть станция Ховрино. По пути стоят указатели — заблудиться здесь сложно.

Вход в метро №1 находится возле главного входа в автовокзал. От него по пути к станции Ховрино надо перейти по светофору две дороги. Сначала улицу Дыбенко — переход находится возле автовокзала. Потом Зеленоградскую. По пути тоже есть указатели.

На информационных щитах написано, что от метро до платформы — четыре минуты. В реальности больше — минут семь. Потому что, во-первых, надо постоять на переходе (или на двух), а во-вторых, после входа в павильон станции надо дойти до платформы. То есть, купить билет (если нужно), пройти через турникеты, спуститься на эскалаторе к платформе. Их две: №1 — из Москвы, №2 — в Москву. Эскалаторы работают только на платформе №1, на другой устроен спуск. Платформа №1 находится сразу за павильоном. Платформа №2 чуть дальше — к ней надо идти через крытый переход.

Между двумя платформами — пешеходный мост. К слову, обычно пригородные платформы с нечетным номером — это путь в Москву, а четные — в область. В данном случае сделали иначе.

Если нужно пересесть с автобуса 400 «экспресс» (конечная остановка находится возле входа в метро №2) на электричку, придется обойти автовокзал — со стороны главного входа в него. По пути надо перейти две небольшие дороги — там, где отстаиваются автобусы и далее по «зебре» возле здания. Дальше, как и в случае прохода от входа №1, надо перейти по светофору улицу Дыбенко, затем Зеленоградскую.

На новой станции останавливаются все обычные электрички и «Ласточки-комфорт». На электричке от Крюково до нового Ховрино со всеми остановками — 33 минуты. Время в пути до Москвы с новой станцией увеличивается на 2-3 минуты. Стоимость разового проезда от Крюково до нового Ховрино — 72 рубля.

Ховрино — станция будущего МЦД-3. Когда «диаметр» запустят, проезд можно будет оплачивать картой «Тройка» и по тарифам МЦД — дешевле, чем сейчас. Пересадка на метро в течение 90 минут будет бесплатная.

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Метки:
электричка, метрополитен, ховрино (грачевская), мцд, станция ховрино, тпу ховрино
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