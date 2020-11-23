Между двумя платформами — пешеходный мост. К слову, обычно пригородные платформы с нечетным номером — это путь в Москву, а четные — в область. В данном случае сделали иначе.

Если нужно пересесть с автобуса 400 «экспресс» (конечная остановка находится возле входа в метро №2) на электричку, придется обойти автовокзал — со стороны главного входа в него. По пути надо перейти две небольшие дороги — там, где отстаиваются автобусы и далее по «зебре» возле здания. Дальше, как и в случае прохода от входа №1, надо перейти по светофору улицу Дыбенко, затем Зеленоградскую.