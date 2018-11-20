В «Ласточке» есть охрана — пусть она занимается

Охранники и разъездные контролеры не реагируют на нарушителей спокойствия. Потому что их дело — проверять и продавать билеты, выписывать штрафы безбилетникам и охранять кассу. А билеты у коробейников, как правило, есть.

Протоколы за незаконную торговлю в пригородных поездах может выписывать только полиция — ближайший (к Крюково) линейный отдел находится на станции Ховрино.