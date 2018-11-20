После введения бесплатного проезда в «Ласточках» для пенсионеров и льготников, в пригородных экспрессах появились торговцы, музыканты и попрошайки. Раньше они были только в обычных электричках. Вместе с МТППК разбирались, как избавиться от навязчивых услуг в комфортном поезде.
Охранники и разъездные контролеры не реагируют на нарушителей спокойствия. Потому что их дело — проверять и продавать билеты, выписывать штрафы безбилетникам и охранять кассу. А билеты у коробейников, как правило, есть.
Протоколы за незаконную торговлю в пригородных поездах может выписывать только полиция — ближайший (к Крюково) линейный отдел находится на станции Ховрино.
С попрошайками сложнее — административный кодекс вообще не оперирует словом «попрошайничество». Если просящий деньги человек будет оскорблять пассажиров или слишком агрессивно приставать, его можно привлечь по статье «мелкое хулиганство».
Уголовная статья предусмотрена только за вовлечение в попрошайничество несовершеннолетних.
С музыкантами, танцорами, чтецами и якобы волонтерами благотворительных фондов еще сложнее — всегда можно сказать, что это благотворительная акция, и деньги пассажиры дают добровольно. Тем более, что так оно и есть — никто в карман не залезает.
Впрочем, пассажир может быть удален из поезда, если он мешает спокойствию других пассажиров (а еще — нарушает правила проезда и общественный порядок). Но сделать это может только полицейский.
Если в вагоне появились торговцы, музыканты и попрошайки, надо сообщить об этом кассиру-контролеру, сказали Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Контролер должен связаться с машинистом, который, в свою очередь, вызовет полицию. Сам пассажир тоже может связаться с машинистом, но лучше сначала попытаться сделать это через контролера.
В МТППК попросили пассажиров фотографировать или снимать на видео таких граждан, ходящих по поездам, и присылать в соцсети компании: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер. «Будем со своей стороны разбираться», сказали в МТППК. Как именно, не уточнили.
К слову, за попрошайничество в московском метро с 2015 года предусмотрен штраф — от 2,5 до 5 тысяч рублей (статья 10.9 КоАП Москвы). Поэтому и попрошаек там теперь практически нет.
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