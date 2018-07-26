Чтобы воспользоваться бесплатным проездом в электричках, надо перекодировать социальную карту в билетных кассах на любой пригородной станции от Москвы до Твери — в том числе в Крюково. Затем нужно оформить бесплатный билет — в кассе или билетопечатающем автомате. Бесплатно можно ездить между любыми станциями на участке Москва — Тверь как на обычных электричках, так и на «Ласточках».



Кодировать социальную карту для бесплатного проезда надо один раз, а оформлять бесплатный билет каждый раз при поездке. В том числе, в автоматах, которые должны перенастроить к 1 августа. Для каждой поездки нужно оформлять разовые билеты в одну или обе стороны в день поездки или раньше, но не более чем за 10 суток до даты отправления поезда. Иным способом получить право бесплатного проезда нельзя. На участке Москва — Крюково билетных касс нет только на станции Малино. Бесплатный проезд действует от Москвы до Твери, но не дальше, сообщили Zelenograd.ru в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании».

Если у льготника нет социальной карты, можно получить её в любом центре госуслуг («Мои документы»). Её оформление занимает несколько недель, поэтому в центре выдадут временный единый социальный билет для бесплатного проезда. Он будет действовать месяц. Работает он так же, как и социальная карта.

Пенсионеры и льготники также могут ездить бесплатно на других пригородных направлениях на участках Москва — Рязань, Москва — Владимир, Москва — Смоленск и Москва — Тула.

Бесплатно в пригородных электричках Московского железнодорожного узла с 1 августа также смогут ездить пенсионеры и льготники Подмосковья. Но, в отличие от москвичей, только на обычных электричках.



Бесплатный проезд в пригородных поездах пенсионеры и льготники получили в результате соглашения правительств Москвы и Московской области. Пока оно заключено на три года — 2018-2020. Право на бесплатный проезд, кроме пенсионеров, получили почетные доноры СССР, России и Москвы, один из родителей многодетной семьи, родители ребенка-инвалида (оба), опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке. Полный список столичных и подмосковных льготников с правом бесплатного проезда опубликован в приложении к Соглашению.



До сих пор в электричках могли бесплатно ездить в основном федеральные льготники — в том числе инвалиды, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ветераны труда, — а также работники РЖД, члены Совета Федерации РФ и Госдумы РФ. При этом одни льготные категории пассажиров могут бесплатно ездить на любых пригородных поездах, другие — только в обычных электричках, а в «Ласточках» должны полностью оплачивать проезд. Например, ветераны труда, живущие в Подмосковье, могут ездить бесплатно только в поездах 6000-й нумерации, а москвичи той же категории — во всех пригородных поездах.