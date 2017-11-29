О запуске «Ласточек» до Конаково сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК). Разовый билет стоит 450 рублей. Абонементы на скоростные электрички позволят существенно сэкономить: например, абонементный билет на месяц по рабочим дням будет стоить 9260 рублей — это вдвое меньше «стоимости соответствующего количества поездок по разовым билетам», отмечается в сообщении. МТППК пока не опубликовало стоимость всех видов абонементов на «Ласточку» от Москвы до Конаково.

В Москву из Конаково «Ласточка» идет 1 час 58 минут, обратно — 1 час 42 минуты (хотя количество остановок в обе стороны одинаковое). Сейчас от Конаково ходит только шесть обычных электричек прямыми рейсами до Ленинградского вокзала, время в пути — 2 часа 219-36 минут. Два рейса — с пересадкой в Клину на тверскую «Ласточку».

""Ласточка" между Конаково и Москвой позволит проводить в дороге на 30 минут меньше по утрам и на 40-50 минут вечером", — отмечает генеральный директор МТППК Олег Федотов. — Более того, позволит снять нагрузку с наиболее напряженных станций на участке Клин — Москва".