Об отмене экспресса, востребованного в утренний час пик, перевозчик сообщил неожиданно накануне вечером, объяснив изменения в расписании техническими причинами. Настоящей причиной оказался заказной рейс тверских чиновников, отправившихся на «Ласточке» в столицу на религиозное мероприятие.

«Завтра [4 декабря] по техническим причинам будет отменена „Ласточка“ № 7591 Клин — Москва (отпр. 06:23)», — предупредила за полсуток Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК) с извинениями за доставленные неудобства.

В сообщении также говорилось, что частично изменится расписание поездов, следующих в обратном направлении после «обеденного» перерыва: «№ 6514 Москва — Клин (проследует до станции Подсолнечной) и № 6523 Клин — Москва (проследует от Подсолнечной)».

Несколько сотен чиновников (по разным источникам от двухсот до трехсот) на специально заказанной «Ласточке» отправились рано утром, в 5:40, во вторник, 4 декабря, в столицу на божественную литургию, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского. Ее проводил патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля.

Это мероприятие, от которого невозможно было отказаться. По одной из версий, потому что это была обязаловка. По другой — из-за значимости события, и даже не все желающие смогли поехать, притом что свободных мест в электричке хватило бы и на попутных пассажиров, ожидавших регулярную «Ласточку».