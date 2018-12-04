Об отмене экспресса, востребованного в утренний час пик, перевозчик сообщил неожиданно накануне вечером, объяснив изменения в расписании техническими причинами. Настоящей причиной оказался заказной рейс тверских чиновников, отправившихся на «Ласточке» в столицу на религиозное мероприятие.
«Завтра [4 декабря] по техническим причинам будет отменена „Ласточка“ № 7591 Клин — Москва (отпр. 06:23)», — предупредила за полсуток Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТ ППК) с извинениями за доставленные неудобства.
В сообщении также говорилось, что частично изменится расписание поездов, следующих в обратном направлении после «обеденного» перерыва: «№ 6514 Москва — Клин (проследует до станции Подсолнечной) и № 6523 Клин — Москва (проследует от Подсолнечной)».
Несколько сотен чиновников (по разным источникам от двухсот до трехсот) на специально заказанной «Ласточке» отправились рано утром, в 5:40, во вторник, 4 декабря, в столицу на божественную литургию, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского. Ее проводил патриарх Кирилл в Успенском соборе Кремля.
Это мероприятие, от которого невозможно было отказаться. По одной из версий, потому что это была обязаловка. По другой — из-за значимости события, и даже не все желающие смогли поехать, притом что свободных мест в электричке хватило бы и на попутных пассажиров, ожидавших регулярную «Ласточку».
На запрос Zelenograd.ru в МТ ППК ответили, что отмена утренней «Ласточки» 4 декабря никак не повлияла на трафик: «В соответствии с действующим законодательством по заказу Тверской области 4 декабря был назначен дополнительный электропоезд «Ласточка» по маршруту Тверь — Москва. Поезд отправился из Твери в 5:40 и прибыл в Москву в 7:26. Назначение электропоезда потребовало внесение изменений в действующее расписание — в частности, был отменён поезд № 7591 Клин — Москва отправлением в 6:23. Тем не менее другие утренние пригородные поезда справились с перевозкой пассажиров. Ближайший к отменённой «Ласточке» поезд [тоже «Ласточка"] отправился из Клина в 6:28. Диспетчеры компании следили за ситуацией. Пассажиропоток в поездах не отличался от обычных для утреннего часа пик показателей».
По информации «Коммерсанта», в «Ласточке» на литургию ехали заместители губернатора, министры, спикер и депутаты областного парламента, главы районов, председатель избиркома, уполномоченный по правам предпринимателей и другие чиновники. Сам же тверской губернатор Игорь Руденя отправился на мероприятие в служебном автомобиле.
«Изначально планировалось, что праздничные мероприятия пройдут в Спасо-Преображенском соборе в Твери, но его не успели полностью восстановить к дате. Сегодня [4 декабря] во время литургии патриарх Кирилл передал частицу мощей князя [Михаила Тверского], которые были утеряны после взрыва собора в 1935 году. Мощи обнаружили в 2018 году в Москве», — пишет сайт «Говорит Москва».
Михаил Ярославич в ХIII веке принял мученическую смерть после долгого заключения и пыток в борьбе с Юрием Долгоруким и Ордой. Был канонизирован церковью спустя два века. Первый, кто упоминается в найденных рукописных артефактах как великий князь всея Руси (первое известное использование такого обращения в адрес правителей Руси).
5 декабря в Спасо-Преображенском соборе все же состоится служение, которое проведет митрополит Тверской и Кашинский Савва.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.