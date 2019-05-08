С 15 мая на участке Москва — Крюково запустят ещё одну «Ласточку-комфорт». Поезд будет обслуживать семь рейсов обычных электричек, в том числе в утренний час пик.

«Ласточки-комфорт» отличаются от «Ласточек-экспресс» стоимостью проезда — цены как в обычных электричках, временем в пути — идут со всеми или почти со всеми остановками, и дизайном — на вагонах изображены вертикальные изогнутые полосы с символами воздуха, воды и земли, на дверях написано «комфорт». В остальном это такие же поезда с мягкими сиденьями, зарядками для гаджетов, туалетами и кондиционерами. Кроме того, в «комфортах», как и в «экспрессах», постоянно находятся контролеры и охранники.

С 15 мая «Ласточки-комфорт» добавляют, в частности, на рейс Клин — Москва с отправлением из Крюково в 8:19 и Москва — Крюково отправлением в 17:03. Добавляют — значит, заменяют «комфортом» обычные электрички, общее число пригородных поездов не меняется.

Ежедневное число рейсов поездов «Комфорт» на участке Москва — Крюково — Клин увеличится до 42, таким образом уже 25 процентов от всех поездов 6000-й нумерации (обычных электричек) будут обслуживаться современным подвижным составом, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Заменить все электрички на московско-тверском направлении «Ласточками"планируется к 2022 году.

Чтобы поменять все электрички на «Ласточки», надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково. Сейчас зеленоградское депо обслуживает электропоезда серии ЭТ2М — это обычные электрички на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги. «Ласточки» едут в депо Крюково только для отстоя и уборки поездов между рейсами, а их техническое обслуживание проходит в депо Подмосковная, расположенного на Рижском направлении.