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Все обычные электрички заменят «Ласточками» в течение трех лет 30.11.2018 ZELENOGRAD.RU

При замене обычных пригородных поездов па «Ласточки» увеличения стоимости проезда не будет, заявил начальник центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин. Замену собираются провести к 2022 году.

Вероятно, Белянкин имел в виду, что обычные электрички поменяют на «Ласточки-комфорт» — стоимость проезда в них одинаковая. Белянкин говорит, что в «Ласточках» «никто не бегает, нет зайцев, нет несанкционированной торговли». Кроме того в «Ласточках» 99% пассажиров берут билеты от начальной и до конечной станции поездки, поскольку там другой уровень сервиса и комфорта — МТППК за счет запуска «Ласточек» почти вдвое увеличила прибыль.

Постепенная замена электричек Эт2М на «Ласточки» началась с летнего запуска «Ласточек-комфорт», ездящих по рейсам обычных электричек и по тем же ценам. На участке Москва-Крюково таких поездов пока немного, в восемь раз меньше, чем дорогих «Ласточек-экспресс».

Сейчас Московско-Тверская пригородная пассажирская компания арендует пригородные поезда у РЖД. В начале года МТППК заказала масштабный анализ развития перевозок с перспективой на 50 лет, предполагающий замену поездов ЭТ2М на «Ласточки» с последующим их выкупом у РЖД.

Чтобы поменять все электрички на «Ласточки», надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково. Сейчас зеленоградское депо обслуживает электропоезда серии ЭТ2М — это обычные электрички на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги. «Ласточки» едут в депо Крюково только для отстоя и уборки поездов между рейсами, а их техническое обслуживание проходит в депо Подмосковная, расположенного на Рижском направлении.

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