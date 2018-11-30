При замене обычных пригородных поездов па «Ласточки» увеличения стоимости проезда не будет, заявил начальник центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексей Белянкин. Замену собираются провести к 2022 году.

Вероятно, Белянкин имел в виду, что обычные электрички поменяют на «Ласточки-комфорт» — стоимость проезда в них одинаковая. Белянкин говорит, что в «Ласточках» «никто не бегает, нет зайцев, нет несанкционированной торговли». Кроме того в «Ласточках» 99% пассажиров берут билеты от начальной и до конечной станции поездки, поскольку там другой уровень сервиса и комфорта — МТППК за счет запуска «Ласточек» почти вдвое увеличила прибыль.

Постепенная замена электричек Эт2М на «Ласточки» началась с летнего запуска «Ласточек-комфорт», ездящих по рейсам обычных электричек и по тем же ценам. На участке Москва-Крюково таких поездов пока немного, в восемь раз меньше, чем дорогих «Ласточек-экспресс».

Сейчас Московско-Тверская пригородная пассажирская компания арендует пригородные поезда у РЖД. В начале года МТППК заказала масштабный анализ развития перевозок с перспективой на 50 лет, предполагающий замену поездов ЭТ2М на «Ласточки» с последующим их выкупом у РЖД.

Чтобы поменять все электрички на «Ласточки», надо переоборудовать под обслуживание скоростных поездов депо Крюково. Сейчас зеленоградское депо обслуживает электропоезда серии ЭТ2М — это обычные электрички на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги. «Ласточки» едут в депо Крюково только для отстоя и уборки поездов между рейсами, а их техническое обслуживание проходит в депо Подмосковная, расположенного на Рижском направлении.