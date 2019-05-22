Москвичка Екатерина и её сын Илья стали 50-миллиоными пассажирами пригородного экспресса «Ласточка» с момента запуска 1 октября 2015 года. Илье подарили часы, сувениры с символикой компании и детский конструктор. Екатерина сказала, что неизменно выбирает «Ласточку», потом что там тихо и вежливый персонал. Они ехали к родным в Химки.
Круглое число — повод вспомнить, как запускали поезда «Ласточка» до Крюково и Твери. Перед запуском обещали, что она будет ехать от Зеленограда до Ленинградского вокзала 26 минут. Сейчас среднее время поездки — 32 минуты. В момент запуска проезд от Крюково стоил 160 рублей. Сейчас — 190. Количество остановок от Крюково до Москвы не изменилось, их по-прежнему всего две, в Сходне и Химках.
За четыре года произошло несколько примечательных изменений и событий, связанных с «Ласточками». Сначала пассажиров с билетами на обычную электричку не пускали в экспрессы, а в 2016 году стали пускать. Но за это приходится «комиссию» — 100 рублей. В «Ласточках» заработал wi-fi. В начале этого года запустили первую десятивагонную «Ласточку. В ней больше стоячих мест и меньше туалетов, чем в привычных экспрессах.
В прошлом году запустили поезда «Ласточка-комфорт». Они такие же, как экспрессы, но идут по рейсам и по стоимости обычных электричек. Сейчас на участке Москва — Крюково — Клин «Ласточками» обслуживается каждый четвертый поезд 6000-й нумерации (обычных электричек). В течение трех лет все электрички на московско-тверском участке Ленинградского направления планируется заменить на «Ласточки».
С прошлого года в «Ласточках» могут бесплатно ездить московские пенсионеры и москвичи с региональными льготами.
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П.с Подсчёты "юбилейных" пассажиров - еще та туфта, особенно применительно к пригороду без указания мест, абонементными билетами, и общими турникетами с обычными эльками ( а кое где и вовсе турникетов нет) . Да и цифра ( даже если она примерно верна) - какой-то так себе повод, Мосметро вон в сутки почти 10 лямов перевозит:), а тут нашли чем хвастаться, очередная "кричащая" прысня на вентилятор:)