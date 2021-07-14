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Открылась продажа билетов с местами в «Ласточках-экспрессах» 14.07.2021 ZELENOGRAD.RU

С 21 июля можно ездить в тверских «Ласточках-экспрессах», заранее забронировав конкретные сидячие места в первом вагоне. От Крюково до Ленинградского вокзала такой билет стоит 260 рублей (обычный 215). Билеты можно забронировать за десять дней до поездки.

На первом этапе вагоны с указанием мест будут введены в экспрессах, отправляющихся из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40 (остановка в Крюково — в 10:59, 17:13, 21:53). Из Москвы — в 6:58, 15:45 и 21:02. После завершения тестового периода такие вагоны появятся во всех тверских «Ласточках», сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Чтобы пассажирам было проще привыкнуть к нововведению, это всегда будет первый вагон по ходу движения поезда.

Билеты на «Ласточку» с местами можно купить в кассах в Крюково, Твери и на Ленинградском вокзале (для оформления нужен паспорт), а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам», отмечает МТППК. На момент написания этой новости возможность купить такой билет в приложении отсутствовала. Билеты с местами дороже, чем без таковых. От Москвы до Твери — 800 рублей (без места — 580). Детям от 5 до 7 лет — скидка на проезд с местом 75% (от Крюково до Москвы — 65 рублей).

«Благодаря новому сервису появилась возможность заранее выбрать сидячее место и быть уверенным, что ехать стоя не придётся», прокомментировал генеральный директор МТППК Константин Воронцов. Компания и раньше планировала ввести билеты с посадочными местами в тверских «Ласточках». «Мы задумываемся на эту тему, — сказал два года назад в интервью „Зеленоград.ру“ бывший гендиректор МТППК Олег Федотов. — Вопрос, прежде всего, в наличии соответствующих поездов и взаимодействии с системой „Экспресс-3“, через которую на сети железных дорог России оформляются все билеты с указанием мест. Надо понимать, сколько мест продавать и каким образом».

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Метки:
электричка, поезд "ласточка"
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Обсуждение
Kill Digit
10 часов назад
Если быть последовательным, то в вагонах с местами не должно быть стоячих мест, в противном случае до своего сидячего места можно просто не пробиться через толпу, а пробившись обнаружить что там уже сидят и возможно не собираются уступать...

А так в условиях, когда электричка переполннена это больше похоже на желание нажиться на пассажирах, а так же насмешка над пассажирами забитого вагона с забронированными пустыми местами без пассажиров.
С одной стороны по правилам сидеть на чужих местах нельзя, с другой стороны штрафа за занятие чужого места вроде бы нет, но так же правилами разрешается доплатить за проезд на более дорогом месте и тут формально проезд без билета нужного класса, а значит вероятно могут взять штраф за безбилетный проезд на чужом месте без доплаты за место.
Елена Федорова
8 часов назад
Лучше бы больше электричек пускали, чтобы не было давки в вагонах, а ещё лучше чтобы все пассажиры сидели на такие дальние расстояния
Ваня Тюкин
6 часов назад
За такие деньги, стоя? С ума сойти.
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