С 21 июля можно ездить в тверских «Ласточках-экспрессах», заранее забронировав конкретные сидячие места в первом вагоне. От Крюково до Ленинградского вокзала такой билет стоит 260 рублей (обычный 215). Билеты можно забронировать за десять дней до поездки.
На первом этапе вагоны с указанием мест будут введены в экспрессах, отправляющихся из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40 (остановка в Крюково — в 10:59, 17:13, 21:53). Из Москвы — в 6:58, 15:45 и 21:02. После завершения тестового периода такие вагоны появятся во всех тверских «Ласточках», сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Чтобы пассажирам было проще привыкнуть к нововведению, это всегда будет первый вагон по ходу движения поезда.
Билеты на «Ласточку» с местами можно купить в кассах в Крюково, Твери и на Ленинградском вокзале (для оформления нужен паспорт), а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам», отмечает МТППК. На момент написания этой новости возможность купить такой билет в приложении отсутствовала. Билеты с местами дороже, чем без таковых. От Москвы до Твери — 800 рублей (без места — 580). Детям от 5 до 7 лет — скидка на проезд с местом 75% (от Крюково до Москвы — 65 рублей).
«Благодаря новому сервису появилась возможность заранее выбрать сидячее место и быть уверенным, что ехать стоя не придётся», прокомментировал генеральный директор МТППК Константин Воронцов. Компания и раньше планировала ввести билеты с посадочными местами в тверских «Ласточках». «Мы задумываемся на эту тему, — сказал два года назад в интервью „Зеленоград.ру“ бывший гендиректор МТППК Олег Федотов. — Вопрос, прежде всего, в наличии соответствующих поездов и взаимодействии с системой „Экспресс-3“, через которую на сети железных дорог России оформляются все билеты с указанием мест. Надо понимать, сколько мест продавать и каким образом».
А так в условиях, когда электричка переполннена это больше похоже на желание нажиться на пассажирах, а так же насмешка над пассажирами забитого вагона с забронированными пустыми местами без пассажиров.
С одной стороны по правилам сидеть на чужих местах нельзя, с другой стороны штрафа за занятие чужого места вроде бы нет, но так же правилами разрешается доплатить за проезд на более дорогом месте и тут формально проезд без билета нужного класса, а значит вероятно могут взять штраф за безбилетный проезд на чужом месте без доплаты за место.