С 21 июля можно ездить в тверских «Ласточках-экспрессах», заранее забронировав конкретные сидячие места в первом вагоне. От Крюково до Ленинградского вокзала такой билет стоит 260 рублей (обычный 215). Билеты можно забронировать за десять дней до поездки.



На первом этапе вагоны с указанием мест будут введены в экспрессах, отправляющихся из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40 (остановка в Крюково — в 10:59, 17:13, 21:53). Из Москвы — в 6:58, 15:45 и 21:02. После завершения тестового периода такие вагоны появятся во всех тверских «Ласточках», сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Чтобы пассажирам было проще привыкнуть к нововведению, это всегда будет первый вагон по ходу движения поезда.



Билеты на «Ласточку» с местами можно купить в кассах в Крюково, Твери и на Ленинградском вокзале (для оформления нужен паспорт), а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам», отмечает МТППК. На момент написания этой новости возможность купить такой билет в приложении отсутствовала. Билеты с местами дороже, чем без таковых. От Москвы до Твери — 800 рублей (без места — 580). Детям от 5 до 7 лет — скидка на проезд с местом 75% (от Крюково до Москвы — 65 рублей).

«Благодаря новому сервису появилась возможность заранее выбрать сидячее место и быть уверенным, что ехать стоя не придётся», прокомментировал генеральный директор МТППК Константин Воронцов. Компания и раньше планировала ввести билеты с посадочными местами в тверских «Ласточках». «Мы задумываемся на эту тему, — сказал два года назад в интервью „Зеленоград.ру“ бывший гендиректор МТППК Олег Федотов. — Вопрос, прежде всего, в наличии соответствующих поездов и взаимодействии с системой „Экспресс-3“, через которую на сети железных дорог России оформляются все билеты с указанием мест. Надо понимать, сколько мест продавать и каким образом».