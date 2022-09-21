Автобусы и электрички (тут чаще предлагали не показать, а попробовать)

Пусть попробует запрыгнуть в вагон электрички с новой платформы станции Крюково, при этом в руки ему дайте детскую коляску и муляж ребёнка, а за спину рюкзак с вещами повесьте — зазор между платформой и полом вагона в ширину до 35-40 см, в высоту до 45-50 см

Пусть на автобус 400Э сядет вечером в пятницу, во все двери, и приедет в Зеленоград. Или утром, часиков в семь пусть поедет на любом 400-м в Москву



Пускай поднимется не пешеходный мост над станцией Крюково. Лучше с чемоданом или коляской

Пусть пройдет квест «поездка на 19-м автобусе»: сперва полчаса дожидаться, потом влезть, а потом сообразить, что можно было зайти в пустой, который приехал через минуту