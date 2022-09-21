На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Зеленоград. Он посмотрел, как идет реконструкция станции Крюково, как строят новые заводы в «Алабушево», заехал в новую школу, жилой дом и театр. Но наши читатели хотели бы показать ему кое-что другое и составили свой маршрут для мэра — список получился такой длинный, что в одного дня точно бы не хватило. Всего было около трехсот «приглашений» — мы оставили самые популярные или показательные, немного отредактировали для приличия, объединили похожие и рассортировали по темам. Итак, что нужно показать Сергею Собянину в Зеленограде.
Пусть попробует запрыгнуть в вагон электрички с новой платформы станции Крюково, при этом в руки ему дайте детскую коляску и муляж ребёнка, а за спину рюкзак с вещами повесьте — зазор между платформой и полом вагона в ширину до 35-40 см, в высоту до 45-50 см
Пусть на автобус 400Э сядет вечером в пятницу, во все двери, и приедет в Зеленоград. Или утром, часиков в семь пусть поедет на любом 400-м в Москву
Пускай поднимется не пешеходный мост над станцией Крюково. Лучше с чемоданом или коляской
Пусть пройдет квест «поездка на 19-м автобусе»: сперва полчаса дожидаться, потом влезть, а потом сообразить, что можно было зайти в пустой, который приехал через минуту
Вечерние пробки и необходимость постройки не только третьего путепровода через железную дорогу, но уже и четвертого
Утренние и пробки из Голубого и Андреевки в сторону Зеленограда и обратно. И вообще — покажите ему «прекрасное Голубое», чтобы увидел, влюбился и забрал в Москву
Мост на Фирсановском шоссе, который пытаются отремонтировать пять лет и, видимо, не будут ничего делать, пока совсем не обвалится
«Народный гараж» во 2-м Западном проезде, которым могли бы пользоваться люди, а вместо этого им приходится ставить сотни машин во дворах, пока там идут какие-то разборки с собственниками
Корпус 1004, где второй год идет капитальный ремонт. А ещё так называемый «капитальный ремонт» в корпусах 145, 146, 147, 148.
Сколько тараканов в подъездах, и как управляющая компания с этим не борется
Уплотнительную застройку под видом реновации
Халтурные новостройки в 19-м микрорайоне, построенные по реновации: протечки и не работающие лифты
Детскую больницу — ребенок успел вырасти, пока её обещали построить (так и не построили)
Переполненные группы в детских садах и классах школ и когда дают жителям нового города места в старом — подумаешь, всего с одной пересадкой на автобусе до сада ехать
Запись к ЛОР-врачу, которую надо ждать две недели
Закрытые три взрослые поликлиники из пяти и невозможность пациентам попасть к врачам в оставшихся
Закрытую калитку к женской консультации на Каштановой аллее, из-за которой приходится идти в обход
Один травмпункт на огромный город
Детские площадки, которые так и не достроят, хотя уже зима на носу
Скамейки без карманов вдоль Центрального проспекта
Дороги, тротуары, пандусы, съезды с тротуаров на проезжую часть. Посадите его в инвалидное кресло, чтобы он прокатился по всему городу
Как в 6-м микрорайоне «специалисты» произвели ремонт дорог и тротуаров
Спорткомплекс с малюсенькой парковочкой, втиснутый у корпусов 914-917
Двор 506 корпуса, где каждое утро столпотворение родителей, которые привезли своих детей в школу, и паркуются в три ряда — так, что жители дома не могут даже пройти
Уничтоженную из-за стройки нового ЖК дорогу вдоль «Флейты»
Поликлинику в 9 районе, которую огородили забором, отжав часть территории района
Третий торговый центр — эти обшарпанные полуруины, сдаваемые в аренду всем подряд
Сквер в 11 микрорайоне, где пьют круглосуточно и спят на лавках.
Чудо-светофор в 5 микрорайоне без пешеходных кнопок, из-за которого надо ждать полторы минуты, чтобы перейти двухполосную дорогу
Постоянную вонь от очистных сооружений в Восточной промзоне
Сборища алкашей с маленькими детками у корпуса 107А — крики, песни, разборки до ночи. Полиции в соседнем доме наплевать, даже не подходят к ним
Записи с видеокамер на отделении полиции напротив корпуса 120, на которых видно, как практически каждый вечер, на протяжении месяца, кто-то поджигает мусорный контейнер, а поджигателя никак не найдут
Андреевку с круглосуточной продажей бухла — купят, напьются и орут, как резаные, детей спать не уложишь, а нашим ментам пофиг, это не их территория
Асфальтовый завод, который травит весь 11 микрорайон, а прогулки в прекрасном сосновом лесу делает невозможным
Наркоманов, ищущих закладки прямо на Центральном проспекте