Куда сходить мэру. Читатели «Зеленоград.ру» рассказали, что надо показать Сергею Собянину в нашем городе 21.09.2022 ZELENOGRAD.RU

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Зеленоград. Он посмотрел, как идет реконструкция станции Крюково, как строят новые заводы в «Алабушево», заехал в новую школу, жилой дом и театр. Но наши читатели хотели бы показать ему кое-что другое и составили свой маршрут для мэра — список получился такой длинный, что в одного дня точно бы не хватило. Всего было около трехсот «приглашений» — мы оставили самые популярные или показательные, немного отредактировали для приличия, объединили похожие и рассортировали по темам. Итак, что нужно показать Сергею Собянину в Зеленограде.

Автобусы и электрички (тут чаще предлагали не показать, а попробовать)

Пусть попробует запрыгнуть в вагон электрички с новой платформы станции Крюково, при этом в руки ему дайте детскую коляску и муляж ребёнка, а за спину рюкзак с вещами повесьте — зазор между платформой и полом вагона в ширину до 35-40 см, в высоту до 45-50 см

Пусть на автобус 400Э сядет вечером в пятницу, во все двери, и приедет в Зеленоград. Или утром, часиков в семь пусть поедет на любом 400-м в Москву

Пускай поднимется не пешеходный мост над станцией Крюково. Лучше с чемоданом или коляской

Пусть пройдет квест «поездка на 19-м автобусе»: сперва полчаса дожидаться, потом влезть, а потом сообразить, что можно было зайти в пустой, который приехал через минуту

Автомобили и транспорт

Вечерние пробки и необходимость постройки не только третьего путепровода через железную дорогу, но уже и четвертого

Утренние и пробки из Голубого и Андреевки в сторону Зеленограда и обратно. И вообще — покажите ему «прекрасное Голубое», чтобы увидел, влюбился и забрал в Москву

Мост на Фирсановском шоссе, который пытаются отремонтировать пять лет и, видимо, не будут ничего делать, пока совсем не обвалится

«Народный гараж» во 2-м Западном проезде, которым могли бы пользоваться люди, а вместо этого им приходится ставить сотни машин во дворах, пока там идут какие-то разборки с собственниками

Жилье

Корпус 1004, где второй год идет капитальный ремонт. А ещё так называемый «капитальный ремонт» в корпусах 145, 146, 147, 148.

Сколько тараканов в подъездах, и как управляющая компания с этим не борется

Уплотнительную застройку под видом реновации

Халтурные новостройки в 19-м микрорайоне, построенные по реновации: протечки и не работающие лифты

Медицина и образование

Детскую больницу — ребенок успел вырасти, пока её обещали построить (так и не построили)

Переполненные группы в детских садах и классах школ и когда дают жителям нового города места в старом — подумаешь, всего с одной пересадкой на автобусе до сада ехать

Запись к ЛОР-врачу, которую надо ждать две недели

Закрытые три взрослые поликлиники из пяти и невозможность пациентам попасть к врачам в оставшихся

Закрытую калитку к женской консультации на Каштановой аллее, из-за которой приходится идти в обход

Один травмпункт на огромный город

Благоустройство и городская среда

Детские площадки, которые так и не достроят, хотя уже зима на носу

Скамейки без карманов вдоль Центрального проспекта

Дороги, тротуары, пандусы, съезды с тротуаров на проезжую часть. Посадите его в инвалидное кресло, чтобы он прокатился по всему городу

Как в 6-м микрорайоне «специалисты» произвели ремонт дорог и тротуаров

Спорткомплекс с малюсенькой парковочкой, втиснутый у корпусов 914-917

Двор 506 корпуса, где каждое утро столпотворение родителей, которые привезли своих детей в школу, и паркуются в три ряда — так, что жители дома не могут даже пройти

Уничтоженную из-за стройки нового ЖК дорогу вдоль «Флейты»

Поликлинику в 9 районе, которую огородили забором, отжав часть территории района

Третий торговый центр — эти обшарпанные полуруины, сдаваемые в аренду всем подряд

Безопасность и комфорт

Сквер в 11 микрорайоне, где пьют круглосуточно и спят на лавках.

Чудо-светофор в 5 микрорайоне без пешеходных кнопок, из-за которого надо ждать полторы минуты, чтобы перейти двухполосную дорогу

Постоянную вонь от очистных сооружений в Восточной промзоне

Сборища алкашей с маленькими детками у корпуса 107А — крики, песни, разборки до ночи. Полиции в соседнем доме наплевать, даже не подходят к ним

Записи с видеокамер на отделении полиции напротив корпуса 120, на которых видно, как практически каждый вечер, на протяжении месяца, кто-то поджигает мусорный контейнер, а поджигателя никак не найдут

Андреевку с круглосуточной продажей бухла — купят, напьются и орут, как резаные, детей спать не уложишь, а нашим ментам пофиг, это не их территория

Асфальтовый завод, который травит весь 11 микрорайон, а прогулки в прекрасном сосновом лесу делает невозможным

Наркоманов, ищущих закладки прямо на Центральном проспекте

Лучший совет

Советы мэру мы собирали в основном в комментариях наших групп вконтакте и телеграме. И лучший совет был — просто показать мэру эти комментарии.

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Метки:
Собянин Сергей Семенович
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