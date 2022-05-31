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Опасные скамейки на Центральном проспекте продолжают угрожать пешеходам. Не дадим забыть о проблеме 31.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Очевидная ошибка, допущенная при реконструкции Центрального проспекта, продолжает мешать пешеходам — скамейки на пешеходной дорожке поставили так, что они мешают проходу и уборке, а сидящие на скамейке вынуждены следить, чтобы им не отдавили ноги. Чиновники, после метаний между здравым смыслом и ведомственным подчинением, сделали вид, что ничего не было и всё в порядке. Рассказываем, как вы можете помочь исправить эту проблему.

Обычно скамейки на пешеходных дорожках ставят в специально устроенные карманы или на газон, прилегающий к дорожке. Но во время ремонта на Центральном проспекте — поставили прямо на довольно узкие пешеходные дорожки. Благоустройство Центрального проспект делали в 2019 году и заканчивали в 2020-м. С тех пор скамейки вдоль 3-го микрорайона мешают абсолютно всем: сидящим на скамейках могут отдавить ноги, пешеходы вынуждены обходить их, велосипедисты и самокатчики - объезжать, с риском въехать в скамейку в темноте, убирать вокруг скамеек приходится вручную, потому что здесь не проедет даже самый маленький трактор — или проедет, но выезжая на газон.

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Зеленоградские чиновники на словах удивлялись такому проектному решению, но спорить с заказчиком работ — московским департаментом капитального ремонта (ДКР) не стали. Лишь управа района Савелки направила в ДКР предложение сделать карманы для скамеек, но это ничем не закончилось. После этого чиновники отвечали недовольным жителям отписками: что работы и проект соответствуют всем нормам и правилам. По их расчетам, ширина пешеходной дорожки — три метра, скамейка занимает 80 см, поэтому для пешеходов остается достаточно места. О том, что на скамейках ещё сидят люди, а трафик по дорожкам интенсивный и в обе стороны, они не подумали или решили не заметить.

Всем очевидно, что такая установка — ошибка проектировщиков. Достаточно пройти к площади Юности, где на такой же дорожке скамейки стоят в кармане — так делали чуть раньше по другому проекту.

Подавляющее большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что скамейки надо сдвинуть в «карман» или на газон. За то, чтобы оставить всё как есть высказались только пять процентов респондентов.

Как помочь исправить проблему

Пока жители возмущаются про себя или в разговорах друг с другом, ничего не изменится. Жители должны обратиться к органам власти с требованием исправить проблему. Вы можете описать проблему своими словами или дать ссылку на эту публикацию, и также потребовать её исправления. Возможные адресаты (можно отправить всем):

  • депутаты района Савелки: msavelki@mail.ru
  • управа района Савелки: zelao-savelki@mos.ru
  • префектура: сайт
  • правительство Москвы: сайт
  • депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов: titov@duma.mos.ru
  • депутат Госдумы от Зеленограда Ирина Белых: сайт

Редакция «Зеленоград.ру» также отправит запрос.

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Метки:
центральный проспект, благоустройство
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Обсуждение
Наталья Б
3 часа назад
Дополните ещё управой Матушкино, вдоль 1-го района такая же ерунда...
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