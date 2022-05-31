Зеленоградские чиновники на словах удивлялись такому проектному решению, но спорить с заказчиком работ — московским департаментом капитального ремонта (ДКР) не стали. Лишь управа района Савелки направила в ДКР предложение сделать карманы для скамеек, но это ничем не закончилось. После этого чиновники отвечали недовольным жителям отписками: что работы и проект соответствуют всем нормам и правилам. По их расчетам, ширина пешеходной дорожки — три метра, скамейка занимает 80 см, поэтому для пешеходов остается достаточно места. О том, что на скамейках ещё сидят люди, а трафик по дорожкам интенсивный и в обе стороны, они не подумали или решили не заметить.

Всем очевидно, что такая установка — ошибка проектировщиков. Достаточно пройти к площади Юности, где на такой же дорожке скамейки стоят в кармане — так делали чуть раньше по другому проекту.