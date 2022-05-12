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Сопутствующий ущерб. Как «Жилищник» ломает асфальт на тротуаре, чтобы ремонтировать асфальт на дороге. А потом чинит всё за наш счёт 12.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Тяжёлая техника «Жилищника» ремонтировала асфальт на дороге и при этом повредила асфальт на соседнем тротуаре. Теперь и его надо ремонтировать. «Жилищник» обещает починить тротуар «своими силами». Такой «сопутствующий ущерб» — фирменный стиль работы этой компании. При этом некоторые жители оправдывают такое качество — работают, как умеют. Но, похоже, дело в другом.

Асфальт на тротуаре в одном из местных проездов оказался буквально продавлен тяжелой техникой. Это заметил местный житель и сообщил «Жилищнику». Там признали, что спецтехника стояла на тротуаре и сломала его «по неосторожности». Представитель «Жилищника» сказал, что работы по благоустройству компания ведёт своими силами и «в рамках текущего содержания» своими же силами восстановят поврежденный асфальт.

Под работами «своими силами» в компании имеют в виду, что не привлекают стороннего подрядчика. Однако получается, что неосторожность сотрудников «Жилищника» будет покрыта за счет средств, которые могли быть потрачены на другие работы. По сути — за наш счёт. О какой сумме идёт речь, пока неизвестно.

Возможно, тема не стоила бы обсуждения, если бы случаи такого варварства по неосторожности, а на самом деле из-за системных проблем в организации и планировании работы, не исчислялись бы сотнями.

Вот, например, во что превратилась пешеходная дорожка неподалеку. И это не вражеские танки её разрушили, а наша родная уборочная техника.

«Жилищник» признает проблему и максимально быстро чинит дорожку. Но опять же — за счёт средств, которые могли быть потрачены на другие работы.

И эту дорожку разрушили не по неосторожности, а вполне сознательно — «уборка на данной дорожке проводится механизированно, согласно титула», объяснил представитель «Жилищника». Иными словами, дорожку убирает какая-то техника. И похоже, эта техника не подходит для этой дорожки — ни по массе, ни по габаритам. Это очевидно всем, кроме «Жилищника».

Но мало подобрать технику соответствующих габаритов. Буквально в ста метрах совершенно новая пешеходная дорожка оказалась разрушена — то ли трактор слишком тяжелый, то ли асфальт слишком слабый. И снова это будут чинить за счёт средств, которые могли быть потрачены на другие работы.

Некоторые местные жители зачем-то оправдывают «Жилищник» — дескать, как могут, так и работают. Вот типичные мнения: «С учетом зарплат, которые получают эти работники, ждать чуда не стоит» или «Нужно нанять бригаду из Германии — сделают чисто и аккуратно, но и за другой ценник».

Однако, руководство нашего города, похоже, считает, что дело в другом. Комментируя похожую ситуацию, префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма — не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который смог бы организовать работы и эксплуатацию так, чтобы минимизировать сопутствующие потери.

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Метки:
благоустройство, жилищник
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Обсуждение
Машка Сашковна
Вчера, 23:16
Наконец!!! Наконец об этом написали!!! Я думаю и об этом каждое утро, когда иду на работу. Но не понимаю, куда писать. Дорожка между школьным озером и школами в 10 микрорайоне. Это просто ужас и кошмар. В прошлом году там НАКОНЕЦ положили асфальт. Как его положили - это отдельная история. Дорожка проминалась под ногами, как будто не по асфальту идешь, а по грунту. Т.е. о том, что есть какие-то технологии укладки дорожного покрытия людям вообще не известно. Кроме того, я велосипедист. А качество дорого и дорожек на велосипеде чувствуется очень. И эта дорожка как была кривой, так и осталась. У меня даже один раз батон хлеба выскочил из корзины на очередной кочке. Ну да ладно. Наступила весна и сотрудники коммунальных служб взялись за ломики. Боже мой, во что они превратили новый асфальт! Сейчас дорожка выглядит так, как будто по ней стреляли. Нет и 20см? без повреждений.
Ну как это!?!?!? Необходимо запретить ломать лёд ломами и другим металлическим инвентарем!!! Ну это сюр какой-то!

P.s. так уж совпало, что именно сегодня смотрела репортаж в новостях на НТВ о том, как изготавливают асфальтовое покрытие по новейшим технологиям, какое оборудование для этого, какая техника для укладки! Но какой в этом смысл, когда этот суперасфальт непрофессиональные люди просто лопатами накидывают на старый, граблями разравнивают, а по весне превращают в решето. Слов нет! По крайне мере приличных.
Михаил Правдолюбов
9 часов назад
Ну что же, не в первой, вот кадры о пешеходной дорожке в 4-ом микрорайоне, которую ГБУ "Жилищник ЗелАО" убирал механизированным способом всю весну.. Сомневаюсь, что гр. Дударов А.А. хоть как то ответит за подобную "работу" своих сотрудников. Пора привлекать прокуратуру г. Москвы..

Юрий Евстифеев
5 часов назад
"префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма — не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который смог бы организовать работы и эксплуатацию так,"- чтобы было больше потрачено бюджетных денег и "перетекло" их в "наши" карманы. 70% пожаров - поджоги. А 70% уничтожения тротуаров это "золотой дождь" для фюрера-бордюрера и мафии Смирнова. Тема очень правильная! Спасибо Эрлих! Весна - пора делать посадки.
Roman Turaev
1 час назад
Так везде же края пешеходных дорожек продавлены и в трещинах, плюс края газона вдоль дорожек раскатаны. Это же трактора Беларусь, которые используют при уборке улиц. Трактора эти не предназначены для города - они слишком тяжёлые и колея колесная широкая очень. Эти трактора только для деревни подходят.
Алексей Алексей
55 минут назад
Головотяпство.
Дмитрий Бухаров
26 минут назад
Пора возрождать ОБХСС. А что? Всё идёт к возврату к тем временам.
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