Асфальт на тротуаре в одном из местных проездов оказался буквально продавлен тяжелой техникой. Это заметил местный житель и сообщил «Жилищнику». Там признали, что спецтехника стояла на тротуаре и сломала его «по неосторожности». Представитель «Жилищника» сказал, что работы по благоустройству компания ведёт своими силами и «в рамках текущего содержания» своими же силами восстановят поврежденный асфальт.

Под работами «своими силами» в компании имеют в виду, что не привлекают стороннего подрядчика. Однако получается, что неосторожность сотрудников «Жилищника» будет покрыта за счет средств, которые могли быть потрачены на другие работы. По сути — за наш счёт. О какой сумме идёт речь, пока неизвестно.

Возможно, тема не стоила бы обсуждения, если бы случаи такого варварства по неосторожности, а на самом деле из-за системных проблем в организации и планировании работы, не исчислялись бы сотнями.

Вот, например, во что превратилась пешеходная дорожка неподалеку. И это не вражеские танки её разрушили, а наша родная уборочная техника.