Тяжёлая техника «Жилищника» ремонтировала асфальт на дороге и при этом повредила асфальт на соседнем тротуаре. Теперь и его надо ремонтировать. «Жилищник» обещает починить тротуар «своими силами». Такой «сопутствующий ущерб» — фирменный стиль работы этой компании. При этом некоторые жители оправдывают такое качество — работают, как умеют. Но, похоже, дело в другом.
Асфальт на тротуаре в одном из местных проездов оказался буквально продавлен тяжелой техникой. Это заметил местный житель и сообщил «Жилищнику». Там признали, что спецтехника стояла на тротуаре и сломала его «по неосторожности». Представитель «Жилищника» сказал, что работы по благоустройству компания ведёт своими силами и «в рамках текущего содержания» своими же силами восстановят поврежденный асфальт.
Под работами «своими силами» в компании имеют в виду, что не привлекают стороннего подрядчика. Однако получается, что неосторожность сотрудников «Жилищника» будет покрыта за счет средств, которые могли быть потрачены на другие работы. По сути — за наш счёт. О какой сумме идёт речь, пока неизвестно.
Возможно, тема не стоила бы обсуждения, если бы случаи такого варварства по неосторожности, а на самом деле из-за системных проблем в организации и планировании работы, не исчислялись бы сотнями.
Вот, например, во что превратилась пешеходная дорожка неподалеку. И это не вражеские танки её разрушили, а наша родная уборочная техника.
«Жилищник» признает проблему и максимально быстро чинит дорожку. Но опять же — за счёт средств, которые могли быть потрачены на другие работы.
И эту дорожку разрушили не по неосторожности, а вполне сознательно — «уборка на данной дорожке проводится механизированно, согласно титула», объяснил представитель «Жилищника». Иными словами, дорожку убирает какая-то техника. И похоже, эта техника не подходит для этой дорожки — ни по массе, ни по габаритам. Это очевидно всем, кроме «Жилищника».
Но мало подобрать технику соответствующих габаритов. Буквально в ста метрах совершенно новая пешеходная дорожка оказалась разрушена — то ли трактор слишком тяжелый, то ли асфальт слишком слабый. И снова это будут чинить за счёт средств, которые могли быть потрачены на другие работы.
Некоторые местные жители зачем-то оправдывают «Жилищник» — дескать, как могут, так и работают. Вот типичные мнения: «С учетом зарплат, которые получают эти работники, ждать чуда не стоит» или «Нужно нанять бригаду из Германии — сделают чисто и аккуратно, но и за другой ценник».
Однако, руководство нашего города, похоже, считает, что дело в другом. Комментируя похожую ситуацию, префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма — не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который смог бы организовать работы и эксплуатацию так, чтобы минимизировать сопутствующие потери.
Ну как это!?!?!? Необходимо запретить ломать лёд ломами и другим металлическим инвентарем!!! Ну это сюр какой-то!
P.s. так уж совпало, что именно сегодня смотрела репортаж в новостях на НТВ о том, как изготавливают асфальтовое покрытие по новейшим технологиям, какое оборудование для этого, какая техника для укладки! Но какой в этом смысл, когда этот суперасфальт непрофессиональные люди просто лопатами накидывают на старый, граблями разравнивают, а по весне превращают в решето. Слов нет! По крайне мере приличных.