Сроки годности, службы и гарантии — легко запутаться

Мы спросили, какую тротуарную плитку используют в последние годы при благоустройстве парков и зон отдыха в Зеленограде, каков срок её службы и гарантийный срок эксплуатации? Вот что ответила префектура в сухом остатке:

у закупаемой плитки «повышенное сцепление, высокая прочность и почти нулевая истираемость»

изготовитель вибропрессованной плитки гарантирует соответствие требованиям ГОСТ в течение трех лет

средний срок службы такой плитки 10-15 лет

гарантия на работы по укладке плитки — один год

Получается, никакой гарантии долговечности нет. Десять-пятнадцать лет в некоторых случаях это обещания и мечты — как мы видим, через три года плитка может прийти в негодность, и это даже не будет гарантийным случаем. Также непонятно, как увязать декларируемые 10-15 лет и разрушение от обычных для нашего климата перепадов температуры.

Но может, дело не в погоде, а в технологии укладки плитки? «Если идет перекладка плитки, то это только за счет того бракодела, который ее положил», — сказал в 2019 году заммэра Петр Бирюков. Но это не так — гарантия на работы по укладке плитки всего год, а разрушается она позже.

Чиновники в своих ответах просто жонглируют разными цифрами и, похоже, не в силах объяснить, что же на самом деле случилось с плиткой, и кто должен отвечать за её быстрый износ.