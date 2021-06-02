Плитка на пешеходных дорожках «долговечна, эстетична и ремонтопригодна». Это утверждают чиновники. Но в реальности не так 02.06.2021 ZELENOGRAD.RU

В парке Победы у пляжа разрушилась плитка на пешеходной дорожке, которую устроили всего четыре года назад. Перед началом купального сезона выбоины лишь замазали цементом. При этом чиновники поют дифирамбы плиточному покрытию, продолжая его активно использовать. Например, только что плиткой выложили всю пятисотметровую пешеходную зону вдоль «Флейты». На вопрос «Зеленоград.ру», зачем там плитка, в префектуре уверяют, что плитка лучше асфальта из-за долговечности, экологичности, ремонтопригодности и эстетичности. Однако на поверку всё не совсем так. Разбирались, сколько вообще должна держаться в нормальном состоянии тротуарная плитка, насколько она долговечна, и чем объясняют проблемы с ней.

Плитка разрушилась от перепада температур

Плитка у пляжа разрушилась, по версии префектуры, от перепада температуры воздуха. Хотя за время её эксплуатации каких-то аномальных морозов или жары не было. Непонятно, в чем же тогда обещанная «долговечность» плитки, которая крошится быстрее асфальта.

Плитку обещали отремонтировать до конца июля, но пока разрушения просто замазали цементом. Выглядит ужасно. Что нужно ещё сделать, чтобы закончить ремонт, непонятно — разве что покрасить. Непонятно, где тогда обещанная «ремонтопригодность» плитки, если отремонтировать в разумные сроки её не получается.

Хорошая плитка на пешеходных зонах выглядит действительно «эстетично». Но по ней ещё должно быть удобно передвигаться. Открывая летом 2017-го года обновленную зону отдыха между городским прудом и Озерной аллеей, глава управы района Савелки Андрей Макшанцев пригласил жителей кататься по новым плиточным дорожкам на роликах и скейтах. Звучало это как издевательство. Ведь как раз на роликах, скейтах и самокатах ездить по такой плитке — мучение.

На вопрос, как кататься по примерно такой же брусчатке вдоль «Флейты» (что традиционно делают местные жители), в префектуре скупо ответили, что плитка предусмотрена проектом, а «пешеходная зона — городская территория исключительно для пешеходного движения». Очевидные решения вроде выделения на широкой пешеходной зоне небольшой асфальтированной полосы для роликов, скейтов, самокатов и велосипедов почему-то не приходит проектировщикам в голову. Нечего, мол, кататься.

Сроки годности, службы и гарантии — легко запутаться

Мы спросили, какую тротуарную плитку используют в последние годы при благоустройстве парков и зон отдыха в Зеленограде, каков срок её службы и гарантийный срок эксплуатации? Вот что ответила префектура в сухом остатке:

  • у закупаемой плитки «повышенное сцепление, высокая прочность и почти нулевая истираемость»
  • изготовитель вибропрессованной плитки гарантирует соответствие требованиям ГОСТ в течение трех лет
  • средний срок службы такой плитки 10-15 лет
  • гарантия на работы по укладке плитки — один год

Получается, никакой гарантии долговечности нет. Десять-пятнадцать лет в некоторых случаях это обещания и мечты — как мы видим, через три года плитка может прийти в негодность, и это даже не будет гарантийным случаем. Также непонятно, как увязать декларируемые 10-15 лет и разрушение от обычных для нашего климата перепадов температуры.

Но может, дело не в погоде, а в технологии укладки плитки? «Если идет перекладка плитки, то это только за счет того бракодела, который ее положил», — сказал в 2019 году заммэра Петр Бирюков. Но это не так — гарантия на работы по укладке плитки всего год, а разрушается она позже.

Чиновники в своих ответах просто жонглируют разными цифрами и, похоже, не в силах объяснить, что же на самом деле случилось с плиткой, и кто должен отвечать за её быстрый износ.

Причина — общее падение профессионализма

В некоторых местах плитка держится годами, в других — пару лет. Например, так произошло на Центральной площади: в 2014 году там устроили парковку, спустя два года плиточное покрытие начало разваливаться.

Комментируя ту ситуацию, префект Анатолий Смирнов в 2017 году объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма.

Дело было так: заказчик предложил положить плитку, проектировщик выбрал зимостойкую плитку, подрядчик сказал, что сможет её положить. Но не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который сказал бы, что из-за огромного количества машин и обработки дорожными реагентами плитку класть нельзя. В итоге она разрушилось и её пришлось заменить на асфальт.

Казалось бы, наученные горьким опытом чиновники не должны были допускать таких ошибок впредь, но у пляжа на городском пруду что-то снова пошло не так. Об уровне их сегодняшнего профессионализма предстоит узнать ещё через три-четыре года.

Нужно ли продолжать класть плитку в пешеходных зонах?
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Метки:
пешеходы, благоустройство, пешеходные дорожки, плитка
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