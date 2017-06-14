Причина — высокие нагрузки и реагенты

Нынешней зимой плиточное покрытие начало активно разрушаться. Это вызвано «как физическими нагрузками, так и агрессивным воздействием химических веществ, содержащихся в противогололедных материалах», ответили на вопрос Zelenograd.ru о причинах разрушения плитки в префектуре. Зимой площадь убирает тяжелая техника, снег вывозят большегрузные самосвалы.

«Постоянная нагрузка в сочетании со сложной зимой привела к разрушению верхнего слоя плитки, которой вымощена площадь», резюмировал префект Анатолий Смирнов.