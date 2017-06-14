Замена развалившейся плитки на асфальт на стоянке между ДК и префектурой идет круглосуточно и продлится до конца июня. Плиточное покрытие не продержалось на площади и трех лет. Разбираемся, почему плитка оказалась такой недолговечной.
Парковку на Центральной площади открыли в октябре 2014 года, ее устройство вместе с тротуарами, ограждениями и цветниками обошлось почти в 49 миллионов рублей. Проект продвигали как стоянку и пешеходную зону одновременно: зимой машины, а летом аттракционы. Как вскоре выяснилось, аттракционов никто официально не обещал. Получилась круглогодичная парковка с интенсивным движением транспорта и тротуарами по периметру.
Нынешней зимой плиточное покрытие начало активно разрушаться. Это вызвано «как физическими нагрузками, так и агрессивным воздействием химических веществ, содержащихся в противогололедных материалах», ответили на вопрос Zelenograd.ru о причинах разрушения плитки в префектуре. Зимой площадь убирает тяжелая техника, снег вывозят большегрузные самосвалы.
«Постоянная нагрузка в сочетании со сложной зимой привела к разрушению верхнего слоя плитки, которой вымощена площадь», резюмировал префект Анатолий Смирнов.
Источник в городской администрации в беседе с корреспондентом Zelenorad.ru ставит проблему шире — проблема не в плитке, а в повсеместном падении профессионализма. В данном случае все участники процесса — проектировщик, подрядчик и заказчик — попросту забыли, что раз будет большое число машин, значит будет и обработка реагентами, причем дорожными, которые и «съели» плитку.
Не нашлось ни одного технически образованного, с опытом, специалиста, который обратил бы внимание на несочетаемость плитки с нагрузкой и реагентами. Теперь решено заменить плитку на асфальт.
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Там результат отличный: выделенные деньги потрачены, плитка отстояла гарантийный период (а значит прибыль не уменьшилась), снова были выделены средства на обновление и будут освоены в полном объёме.
Самое смешное, что уже через год-два асфальт снова будут менять на плитку, по каким-нибудь несомненно благим побуждениям сделать лучше...
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