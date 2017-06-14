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Что случилось с плиткой на Центральной площади, и почему ее меняют на асфальт 14.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Замена развалившейся плитки на асфальт на стоянке между ДК и префектурой идет круглосуточно и продлится до конца июня. Плиточное покрытие не продержалось на площади и трех лет. Разбираемся, почему плитка оказалась такой недолговечной.

Парковку на Центральной площади открыли в октябре 2014 года, ее устройство вместе с тротуарами, ограждениями и цветниками обошлось почти в 49 миллионов рублей. Проект продвигали как стоянку и пешеходную зону одновременно: зимой машины, а летом аттракционы. Как вскоре выяснилось, аттракционов никто официально не обещал. Получилась круглогодичная парковка с интенсивным движением транспорта и тротуарами по периметру.

Фото: Александр Захаров
Причина — высокие нагрузки и реагенты

Нынешней зимой плиточное покрытие начало активно разрушаться. Это вызвано «как физическими нагрузками, так и агрессивным воздействием химических веществ, содержащихся в противогололедных материалах», ответили на вопрос Zelenograd.ru о причинах разрушения плитки в префектуре. Зимой площадь убирает тяжелая техника, снег вывозят большегрузные самосвалы.

«Постоянная нагрузка в сочетании со сложной зимой привела к разрушению верхнего слоя плитки, которой вымощена площадь», резюмировал префект Анатолий Смирнов.

49 миллионов коту под хвост
Фото: Zelenograd.ru
Причина — падение профессионализма

Источник в городской администрации в беседе с корреспондентом Zelenorad.ru ставит проблему шире — проблема не в плитке, а в повсеместном падении профессионализма. В данном случае все участники процесса — проектировщик, подрядчик и заказчик — попросту забыли, что раз будет большое число машин, значит будет и обработка реагентами, причем дорожными, которые и «съели» плитку.

Не нашлось ни одного технически образованного, с опытом, специалиста, который обратил бы внимание на несочетаемость плитки с нагрузкой и реагентами. Теперь решено заменить плитку на асфальт.

Согласны ли вы с тем, что причина всех бед в ЖКХ — падение профессионализма?
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Обсуждение
Дмитрий Димонов
5 часов назад
Я работаю на предприятии которая тоже занимается производством строительных материалов. Вчера посетил фабрику конкурентов. Вывод в двух словах: наша фабрика космос по сравнению с тем, что я видел вчера. Мы делаем высокотехнологичный , современный материал. Который выдержит практически любую нагрузку. А конкурент не заморачивается. Внешне мы не сильно отличаемся, но есть нюансы. Строители в погоне за ценой на нюансы не обращают внимания. А потом мы видим результаты как на центральной площади. Я не спец. в тротуарной плитке, но наверняка есть плитка которая и нагрузки выдержит и реагенты, но она дороже. И на самом деле, надо привлекать к ответственности тех кто ставит подпись под выбором материала.
Kill Digit
5 часов назад
А потом мы видим результаты как на центральной площади.
А что вы там видите?
Там результат отличный: выделенные деньги потрачены, плитка отстояла гарантийный период (а значит прибыль не уменьшилась), снова были выделены средства на обновление и будут освоены в полном объёме.
Самое смешное, что уже через год-два асфальт снова будут менять на плитку, по каким-нибудь несомненно благим побуждениям сделать лучше...

Не нашлось ни одного технически образованного, с опытом, специалиста, который обратил бы внимание на несочетаемость плитки с нагрузкой и реагентами.
Почти уверен, что работали именно специалисты, т.к. смогли подобрать материал который почти выстоял гарантийный период, а так же специалисты которые выявили проблему лишь по истечении гарантийного периода, что бы ремонтировать уже из следующего транша финансирования. Просто у специалистов задачи другие: как освоить и выбить ещё, а не один раз сделать и забыть в поисках новой работы на стороне.
Елена Премудрая
4 часа назад
Та же участь постигла плитку на площади Юности, перед "Электроном", просто там начинается глобальный ремонт и никто уже на плитку не смотрит. Но они, похоже, от одного производителя.
Дмитрий n3ro
3 часа назад
И на самом деле, надо привлекать к ответственности тех кто ставит подпись под выбором материала
Зачем так заморачиваться? Когда можно купить недорогую, часть прибыли отжать в карман, договорившись вечером в ресторане о такой сделке при поддержке подписывающего, после её разрушения через несколько лет снова положить. Ну, или заменить на асфальт в данном случае.
Ваш великий и всемогущий бизнес по российски.
Оглядитесь вокруг. Что мы видим? Где-то по-другому устроено у нас в стране??
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