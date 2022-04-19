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Благоустройство в режиме спецоперации. Ремонт бульвара в 15-м микрорайоне начался так, будто о местных жителях забыли 19.04.2022 ZELENOGRAD.RU

На бульваре, который проходит через весь 15-й микрорайон, началось масштабное благоустройство. Зону работ полностью огородили, не подумав про людей — теперь им приходится долго идти в обход по грязи или пролезать через забор. Ведь как обходить огороженную территорию, непонятно — направления обхода не обозначены, а сам обход получается очень долгим. Корреспондент «Зеленоград.ру» обошел бульвар вдоль нового забора (это оказалось долго и грязно) и ясно увидел, что городская администрация и строители могут поменьше портить жизнь местным жителям.

Как часто бывает, благоустройство идёт в режиме секретной спецоперации — на одном конце бульвара, возле ТЦ «Грин», установили невнятный информационный щит, из которого даже непонятно, что за организация ведёт работы.

Об удобстве людей, как водится, подумать забыли. За забором бульвар вполне проходимый, хотя кое-где и сняли плитку. Пока ничто не мешает сделать деревянные настилы и устроить проходы напрямик. Да и потом их можно будет сохранить — несмотря на размер объекта, обычно на них вяло копошится несколько рабочих, а большая часть огороженной территории пустует.

Если огородив территорию рабочие хотели как бы защитить прохожих, то это получается плохо. Вот, например, завалы плитки на пешеходной дорожке за огороженной территорией.

Упираясь в забор, люди пытаются идти в обход. Путь этот иногда неблизкий и никак не благоустроен. Например, если идти в сторону улицы Логвиненко по правому берегу пруда, многие срезают через школьный стадион. Грунтовая тропинка уже разбита и залита водой.

Хорошо хоть проход по пешеходному мосту через пруд оставили. Но идя в обратную сторону вдоль строительного забор, упираешься в забор детского сада и снова приходится долго идти в обход.

Многие не понимают, как обойти забор. Видят, что бульвар вполне проходим, отодвигают секцию забора и идут напрямик. На замечания, что непонятно, как пройти, рабочий довольно агрессивно отвечает «там написано». Но он врёт — конечно, нигде ничего не написано.

Но вместо устройства удобных проходов, рабочие закрывают лазейки — все должны ходить в обход.

Что в итоге — с самого начала отвратительная организация работ и наплевательское отношение к людям, которым всё лето (если уложатся в сроки) придется мучиться.

Городской администрации, заказчику работ и неведомому подрядчику следует обустроить и максимально сократить пути обхода. Подход «потерпите — для вас же стараемся» не годится. Тем более, что проблема простая и решаемая — например, благоустройство в 9-м микрорайоне решили вести так, чтобы перегораживать пешеходную аллею по частям, сокращая неудобства для местных жителей.

Нужно ли обустроить удобные проходы на время ремонта бульвара в 15-м?
Да, рабочие должны думать о людях
Нет, люди могут потерпеть
Затрудняюсь ответить
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Метки:
микрорайон 15, благоустройство, михайловские пруды
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 12:07
Да, на время работ нужно устраивать удобные прходы, но думать об этом должны власти согласовывая стройку, а не рабочие.
У рабочих другие задачи - работать, чтобы завершить работы как можно скорее.
A T
Вчера, 13:37
Вообще не раз уже проходили, да и обращались: нужно делать настилы, чтобы не ходить по грязи, и указатели для обхода. И вот опять. Это, конечно, типа традиции - терпеть неудобства, которые можно не терпеть без существенных затрат, лишь бы чиновника не потревожить (фсигда будут недовольные, для вас же делаетЬся), но от неё нужно избавляться. Бюрократизм: судя по всему, без пенделя сверху ответственные лица сами не чешутся.
Сергей Иванов
Вчера, 14:47
освоение плиточки в очередной раз...вот куда идут налоги.
Li Lissi
Вчера, 15:07
Почти каждые два года этот бульвар все ремонтируют и совершенствуют, сколько можно? Надо б и меру знать, например, напротив целый 14 район стоит, в котором нет ничего приличного и интересного, было некое подобие прогулочной зоны в районе 1412, так и ту разобрали, оставили одни дорожки и лавки как на зоне. Быдлостайл, одним словом. Зато как голосовать за единую Россию, так ставки только на такие районы, которые живут без особых претензий на оригинальность.
Подумайте, господа из префектуры!
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