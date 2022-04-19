Что в итоге — с самого начала отвратительная организация работ и наплевательское отношение к людям, которым всё лето (если уложатся в сроки) придется мучиться.

Городской администрации, заказчику работ и неведомому подрядчику следует обустроить и максимально сократить пути обхода. Подход «потерпите — для вас же стараемся» не годится. Тем более, что проблема простая и решаемая — например, благоустройство в 9-м микрорайоне решили вести так, чтобы перегораживать пешеходную аллею по частям, сокращая неудобства для местных жителей.