Обычно скамейки на пешеходных дорожках ставят в специально устроенные карманы или на газон, прилегающий к дорожке. Но во время ремонта на Центральном проспекте и в парке Победы сделали иначе — поставили прямо на узкие пешеходные аллеи. Помимо того, что сидящим на скамейках могут отдавить ноги, здесь не проедет даже самый маленький уборочный трактор — или проедет, но выезжая на газон. Зимой еще хуже.
В итоге из-за скамеек прометание и очистку от снега в непосредственной близости от скамеек придется делать вручную, ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в префектуре. Прежде тротуары и пешеходные аллеи в парке (как и в лесопарках) убирали механизированным способом. Тротуары вдоль проспекта убирает «Жилищник», в парке Победы этим занимаются «Автомобильные дороги ЗелАО».
При этом всю остальную дорожно-тропиночную сеть все-таки будут убирать от снега с помощью тракторов, сказали в префектуре. Видимо, это та часть дорожек, где нет скамеек (а вдоль Центрального проспекта они стоят практически везде). Как это будут делать, представить сложно.
Заказчик комплексного благоустройства проспекта и парка — столичный департамент капитального ремонта, скамейки ставит подрядчик «Артстройтехнология», а проектированием занимались три организации — «Мостинжсервис», «Каскад-Энерго» и «Студия транспортного проектирования». Очевидно, проекты не согласовывали с зеленоградской администрацией или согласовывали не полностью, потому что префектура может только констатировать — да, сделано вот так.
Впрочем, управа района Савелки направила в департамент капремонта предложение сделать карманы для скамеек, поставленных вдоль Центрального проспекта со стороны 1 и 3 микрорайонов, или совсем убрать их (как бы подтверждая, что такая установка скамеек ненормальна). Управа сделала это после обращения жителя. Он написал, что скамейки не должны стоять на дороге — это угроза здоровью людей. Ноги сидящих закрывают часть прохода, велосипеды и самокаты легко могут их задеть, а сами скамейки плохо видно в темноте.
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