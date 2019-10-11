Обычно скамейки на пешеходных дорожках ставят в специально устроенные карманы или на газон, прилегающий к дорожке. Но во время ремонта на Центральном проспекте и в парке Победы сделали иначе — поставили прямо на узкие пешеходные аллеи. Помимо того, что сидящим на скамейках могут отдавить ноги, здесь не проедет даже самый маленький уборочный трактор — или проедет, но выезжая на газон. Зимой еще хуже.

В итоге из-за скамеек прометание и очистку от снега в непосредственной близости от скамеек придется делать вручную, ответили на вопрос «Зеленоград.ру» в префектуре. Прежде тротуары и пешеходные аллеи в парке (как и в лесопарках) убирали механизированным способом. Тротуары вдоль проспекта убирает «Жилищник», в парке Победы этим занимаются «Автомобильные дороги ЗелАО».