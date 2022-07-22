На природе нельзя, на коммуникациях нельзя, во дворах — можно

Раньше дополнительную парковку у ФОКа признали невозможной из-за границ охраняемой природной территории — свободного места нет. «На прилегающих дворовых территориях корпусов 914-917, а также вблизи Дворца творчества имеется 250 парковочных машиномест», — отвечали в префектуре на запрос редакции «Зеленоград.ру» о том, как они предполагают решать проблему. То есть — посетители Дворца творчества и нового ФОКа могут ставить машины и во дворах. После этого жители соседних корпусов заговорили об установке шлагбаумов.

«Думаю, что жители 9 района и особенно близлежащих домов согласятся пожертвовать „охранной“ территорией ради безопасности детей и себя, когда проезд вдоль башен превратиться в филиал Ленинградки. Сам ФОК, значит, не на природоохранной территории, а участок под, скажем, 50 машиномест уже не нашли. И смех и грех. Когда нужно, любая территория станет не природоохранной», — комментирует Максим.

В префектуре рассматривали идею сделать отдельный подъезд к ФОКу и стоянку позади Дворца творчества, вдоль улицы Щербакова. Правда, выяснилось, что этот участок нельзя асфальтировать из-за охранной зоны инженерных коммуникаций. Можно ли организовать парковку с мягким покрытием — городская администрация обещала решить до 1 июля, отвечая на одно из обращений местных жителей.

Пока никакие работы по дополнительной парковке так и не начались. Зато появилась новая идея: сначала провести мониторинг.

«Чиновникам как обычно наплевать на жильцов ближайших домов, — пишет в комментариях к посту в телеграм-канале 9-го микрорайона пользователь Hydraulic24. — Аналогичная ситуация будет и вокруг поликлиники, которая вскоре откроется после ремонта. Там тоже парковка для посетителей не предусмотрена. Куда ринутся посетители поликлиники? Конечно, в ближайшие дворы. Всё как обычно — бумажки и распоряжения побеждают обычных жителей».

