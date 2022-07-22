СТО Зеленоград: спонсор темы
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Чиновники и местные жители поспорили о необходимости парковки возле нового спорткомплекса. Одни хотят провести мониторинг, а другим проблема очевидна и так — они ждут наплыва машин в свои дворы 22.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Дополнительную парковку возле нового спорткомплекса в 9-м микрорайоне сделают, если только там действительно будут пробки и дефицит парковочных мест — префектура пообещала организовать мониторинг дорожной ситуации рядом с ФОКом, на стоянке которого предусмотрено лишь 18 машиномест. Местные жители не согласны ждать окончания строительства — для них безо всякого мониторинга очевидно, что приезжие будут парковаться в их дворах.

«В случае неоднократных случаев затора автотранспорта и нехватки парковочных мест по причине большого потока посетителей в новый спортивный комплекс будет рассматриваться возможность обустройства дополнительной парковки», — ответил представитель префектуры на комментарии жителей в группе 9-го микрорайона вконтакте.

Кстати, уточнены сроки окончания строительства и ввода в эксплуатацию — они опять сдвинулись: теперь это 4-й квартал 2022 года.

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«Родительские» пробки

Жители ближайших корпусов 914-917 давно опасаются, что посетители спорткомплекса будут парковаться вокруг жилых домов, где парковочных мест и так не хватает. Новый спортивный объект будут посещать сотни детей и взрослых, как для тренировок, так и для участия в соревнованиях. На занятия в соседний Дворец творчества тоже привозят множество детей.

«Вы видели, что происходит на стоянке слева от Дворца творчества и вдоль башен (корпусов 914-917), когда там начинаются кружки? О каком мониторинге мы ведете речь? Там не то что поставить машину, там пройти бывает невозможно, так как машины ставят и на проезжей части, и на газоны, — возражает префектуре местный житель Максим и добавляет, — Я живу тут. И мне мониторинг не особо требуется».

По другую сторону жилых домов — две большие школы, там в течение учебного года по утрам и после обеда стоят пробки из родительских машин. А рядом строится футбольный комплекс, тоже с минимальной собственной стоянкой на 13 машиномест. Узкие местные проезды постоянно заставлены транспортом.

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На природе нельзя, на коммуникациях нельзя, во дворах — можно

Раньше дополнительную парковку у ФОКа признали невозможной из-за границ охраняемой природной территории — свободного места нет. «На прилегающих дворовых территориях корпусов 914-917, а также вблизи Дворца творчества имеется 250 парковочных машиномест», — отвечали в префектуре на запрос редакции «Зеленоград.ру» о том, как они предполагают решать проблему. То есть — посетители Дворца творчества и нового ФОКа могут ставить машины и во дворах. После этого жители соседних корпусов заговорили об установке шлагбаумов.

«Думаю, что жители 9 района и особенно близлежащих домов согласятся пожертвовать „охранной“ территорией ради безопасности детей и себя, когда проезд вдоль башен превратиться в филиал Ленинградки. Сам ФОК, значит, не на природоохранной территории, а участок под, скажем, 50 машиномест уже не нашли. И смех и грех. Когда нужно, любая территория станет не природоохранной», — комментирует Максим.

В префектуре рассматривали идею сделать отдельный подъезд к ФОКу и стоянку позади Дворца творчества, вдоль улицы Щербакова. Правда, выяснилось, что этот участок нельзя асфальтировать из-за охранной зоны инженерных коммуникаций. Можно ли организовать парковку с мягким покрытием — городская администрация обещала решить до 1 июля, отвечая на одно из обращений местных жителей.

Пока никакие работы по дополнительной парковке так и не начались. Зато появилась новая идея: сначала провести мониторинг.

«Чиновникам как обычно наплевать на жильцов ближайших домов, — пишет в комментариях к посту в телеграм-канале 9-го микрорайона пользователь Hydraulic24. — Аналогичная ситуация будет и вокруг поликлиники, которая вскоре откроется после ремонта. Там тоже парковка для посетителей не предусмотрена. Куда ринутся посетители поликлиники? Конечно, в ближайшие дворы. Всё как обычно — бумажки и распоряжения побеждают обычных жителей».

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9
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Обсуждение
A T
4 часа назад
В случае неоднократных случаев затора автотранспорта...
Они себя слышат? Собрались ожидать "неоднократных заторов автотранспорта"... в глубине жилого микрорайона! В котором и так ликвидировали большую стоянку под уплотнительную застройку aka "реновация".
Если утрировать, застройку так, что ли, планировали: о, поляна, отожмём её и всунем стадион с прожекторами кому-то под окна и утвердим проект объекта без учёта потребности в парковках, а потом как-нибудь разберёмся? Кучеряво кто-то живёт.
Ну, призывать пользоваться общественным транспортом для поездок в такие места иди ходить пешком (например, из 8-12 мкрн), конечно, бесполезно, да и это другой вопрос.
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