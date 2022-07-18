Спорткомплекс с бассейном возле Дворца творчества почти достроен — смотрите, какой он внутри и снаружи. И какие вопросы остались у местных жителей 18.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса возле Дворца творчества завершается — об этом сообщили в комитете строительного надзора и поделились фотографиями, сделанными во время недавней внеплановой проверки. Достроить ФОК обещают до сентября. А у местных жителей есть вопросы: какие спортивные занятия им предложат и как будет решаться проблема с парковками.

Уже смонтирована чаша бассейна, готов фасад, — рассказали в мэрии. В здании будет бассейн 25х16 метров, универсальный игровой зал с трибунами на 249 зрителей, тренажерный зал, зал общей физической подготовки.

На территории ФОКа — футбольное поле 105x68 метров с легкоатлетическим ядром и с трибунами на 147 мест. На поле уже смонтировано искусственное покрытие и необходимые системы для обслуживания, предстоит установить трибуны и завершить благоустройство.

Внутри здания продолжаются отделочные работы.

Одновременно идут благоустройство территории, строительство проездов и тротуаров.

Ранее сообщалось, что строительство планируют завершить до июля, а по первоначальным срокам оно должно было закончиться в 2021 году

Спорткомплекс передадут зеленоградской спортивной школе № 112 «Спутник» и получит её название — ФОК «Спутник». Одно из ведущих направлений школы — футбол, но в новом здании со стадионом предусмотрены также возможности для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой, гандболом и плаванием.

Открытыми остаются два вопроса

Какие спортивные занятия ФОК предложит местным жителям? Точный ответ на этот вопрос появится только после начала функционирования спортшколы в здании, когда её ресурсы будут распределены между воспитанниками и прочим населением. Для горожан (не воспитанников школы) услуги будут платными, как сообщили «Зеленоград.ру» в Москомспорте.

Как будет решаться проблема с парковками? Напомним, у ФОКа проектом запланирована парковка на 18 машин. Однако этот спортивный объект будут посещать сотни детей и взрослых, как для регулярных занятий, так и для участия в соревнованиях. Жители корпусов 914-917 уже не раз высказывали опасения, что парковаться они будут вокруг жилых домов, где парковочных мест и сейчас не хватает.

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В прошлом году на запрос «Зеленоград.ру» по этому поводу префектура ответила, что дополнительные автостоянки у ФОКа сделать невозможно из-за инженерных коммуникаций и границ природной территории. Но позже источник в префектуре сообщил, что есть идея разместить подъезд к ФОКу и стоянку позади Дворца творчества, вдоль улицы Щербакова. Вероятно, это будет парковка с мягким покрытием — городские службы обследовали участок и выяснили, что он тоже входит в охранную зону инженерных коммуникаций, так что асфальтировать его нельзя.

Пока никакие работы на этом участке так и не начались.

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Метки:
микрорайон 9, бассейн, спортивный комплекс, ДЮСШ № 112 Спутник
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