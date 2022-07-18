Одновременно идут благоустройство территории, строительство проездов и тротуаров.

Ранее сообщалось, что строительство планируют завершить до июля, а по первоначальным срокам оно должно было закончиться в 2021 году

Спорткомплекс передадут зеленоградской спортивной школе № 112 «Спутник» и получит её название — ФОК «Спутник». Одно из ведущих направлений школы — футбол, но в новом здании со стадионом предусмотрены также возможности для занятий легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, художественной гимнастикой, гандболом и плаванием.