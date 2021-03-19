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Узкое место в 9 микрорайоне. Как зеленоградская администрация загоняет посетителей новых спортивных объектов во дворы жилых домов и считает, что это нормально 19.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Жители 9-го микрорайона продолжают убеждать префектуру в необходимости заблаговременно решить транспортную проблему, которая неминуемо возникнет при открытии в глубине жилого массива сразу двух масштабных спортивных объектов — нового ФОКа с бассейном и стадионом возле Дворца творчества и нового футбольного поля для соревнований у корпуса 919. К ним ведут только узкие местные проезды, а у самих объектов предусмотрены лишь минимальные парковки. По сути, префектура отказывается видеть, что дороги уже перегружены и признаёт, что парковаться посетителям новых спортивных объектов придётся во дворах жилых домов.

Нехватка парковок

Сейчас вокруг башен 914-917 и рядом с Дворцом творчества, по данным префектуры, доступно 250 парковочных машиномест. У ФОКа проектом запланирована парковка на 18 машин, рядом с футбольным полем — стоянка на 22 машины и стоянка для автобусов. Оба этих спортивных объекта, которые находятся в двухстах метрах друг от друга, будут посещать сотни детей и взрослых, как для регулярных занятий, так и для участия в соревнованиях.

На запрос «Зеленоград.ру» в префектуре пояснили, что дополнительных автостоянок не будет — их невозможно сделать из-за инженерных коммуникаций и границ природной территории. Этот вопрос там уже прорабатывали совместно с управой района Старое Крюково, инженерными службами и Москомархитектурой.

При этом в корпусах 914-917 по данным портала «Реформа ЖКХ» живет более двух тысяч человек. С учетом среднего уровня автомобилизации в Москве, у них должно быть не менее 600 машин — то есть парковочных мест не хватает и самим местным жителям. Возможно, им стоит уже сейчас задуматься о перекрытии своих дворов шлагбаумами.

Узкие проезды

Строительство дополнительных дорог тоже не планируется, существующих внутридворовых подъездов по мнению администрации достаточно.

Однополосные проезды, которые ведут к обоим спортивным объектам, заложены еще при строительстве микрорайона в 1970-е годы. Уже сейчас ими активно пользуются не только местные жители, но и родители со всего города, которые привозят детей в два здания школы 853 — школа много лет демонстрирует хорошие образовательные результаты и популярна в Зеленограде.

Представить на этих узких дорогах еще и автобусы, которые поедут на стоянку футбольного стадиона, жителям 9 микрорайона довольно сложно. К примеру, автобусы, которые возят учеников школы 853 на экскурсии, предпочитают не заезжать на стоянку ко Дворцу творчества с краю микрорайона, хотя к ней от Панфиловского проспекта ведёт более новый и широкий проезд — из-за неудобства парковки и разворота водители сажают школьников на самом проспекте, пользуясь автобусными остановками.

Вереница автомобилей, подъезжающая утром к большим школьным корпусам 912 и 913А — обычная картина для 9 микрорайона. Вереница детей, которые идут в школу или из школы по узкому тротуару между оживлённым проездом и строительным забором — картина, ставшая обычной восемь лет назад, когда начали строить футбольный стадион.

Этот объект стал долгостроем — уже несколько лет строительная площадка, на которой стоит почти готовое административное здание, зарастает травой и кустарником, футбольное поле с подогревом не доведено до готовности и заброшено. Прошли судебные разбирательства с прежним подрядчиком, скорректирован проект, сейчас готовится новый конкурс на завершение работ, сообщили в феврале «Зеленоград.ру» в столичном департаменте строительства.

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Возведение ФОКа возле Дворца творчества, рядом с лесом, напротив, идёт очень активно — оно стартовало в 2020 году и должно завершиться к концу 2021-го.

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«Открытие комплекса приведет к значительному автомобильному потоку, а проезды к этому месту проходят по узким внутридворовым дорогам 9-микрорайона», — убеждали жители еще на старте строительства, в 2019 году. «Какие мероприятия планируются по обеспечению автомобильного движения по однополосным проездам к трём школам и спортивным объектам и Дворцу творчества с учётом автостоянок?» — задал вопрос один из жителей в декабре 2020 года и добавил, что уже сейчас стоянка автомобилей приезжающих к ДТ у жилых домов корпусов 914-917 провоцирует конфликты.

Префектура ответила, что «существующие внутридворовые проезды вблизи корпусов 914, 915, 916, 917 обеспечивают беспрепятственный подъезд к образовательным учреждениям ГБОУ „Школа № 853“ (корпуса 912 — 913А) и жилым домам».

Расширение (реконструкция) внутридворовых проездов в 9 микрорайоне и разработка нового проекта планировки не планируется, ответили на запрос редакции. Единственное, что пока запланировано — рассмотреть вопрос о монтаже нового «лежачего полицейского» между корпусом 916 и Дворцом творчества, на подъезде к ФОКу, «для организации безопасности дорожного движения».

ФОК с бассейном и футбольное поле поступят в управление спортивной школы №112 «Спутник», которая давно работает в 9 микрорайоне (в бывшем ДЮЦ «Восток»), а несколько лет назад получила также стадион «Ангстрем», на котором проводит свои тренировки. Строительство ФОКа отдельно с жителями не обсуждали, оно было одобрено по итогам обсуждения Генплана развития Москвы, утвержденного в 2010 году, и Правил землепользования и застройки Москвы, утвержденных в 2017 году.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9, благоустройство, спортивный комплекс
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Обсуждение
A T
Вчера, 18:25
Похоже, претворяется в жизнь мечта внутримкадных и не только любителей популярной "урбанистики": владение автомобилем в городе делается всё более и более затруднительным, а рядовой автомобилист в глазах общественности будет крайним. Хотя вроде там бонусом должны идти мало- и среднеэтажная застройка, отказ от превращения районов в спальные, трамвай и всё такое, но на выдавливании личного автомобиля, судя по всему, можно и остановиться: и так сойдёт.
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