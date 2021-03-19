Нехватка парковок

Сейчас вокруг башен 914-917 и рядом с Дворцом творчества, по данным префектуры, доступно 250 парковочных машиномест. У ФОКа проектом запланирована парковка на 18 машин, рядом с футбольным полем — стоянка на 22 машины и стоянка для автобусов. Оба этих спортивных объекта, которые находятся в двухстах метрах друг от друга, будут посещать сотни детей и взрослых, как для регулярных занятий, так и для участия в соревнованиях.

На запрос «Зеленоград.ру» в префектуре пояснили, что дополнительных автостоянок не будет — их невозможно сделать из-за инженерных коммуникаций и границ природной территории. Этот вопрос там уже прорабатывали совместно с управой района Старое Крюково, инженерными службами и Москомархитектурой.

При этом в корпусах 914-917 по данным портала «Реформа ЖКХ» живет более двух тысяч человек. С учетом среднего уровня автомобилизации в Москве, у них должно быть не менее 600 машин — то есть парковочных мест не хватает и самим местным жителям. Возможно, им стоит уже сейчас задуматься о перекрытии своих дворов шлагбаумами.