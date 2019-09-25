Парковочные места возле любого жилого дома являются муниципальной территорией общего пользования. И ставить автомобили там может кто угодно. Тем не менее, жители вправе ограничить въезд во двор машин «посторонних» — не жильцов дома и не их гостей. То есть, поставить шлагбаум и/или забор. Выяснили, что для этого надо сделать.
Постановление правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке установке ограждений на придомовых территориях».
Сначала надо провести общее собрание собственников и проголосовать за установку ограждающего устройства. Так как речь идет об использовании земельного участка, то необходимо не менее двух третей от общего числа голосов собственников (часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ). Во многих других вопросах достаточно простого большинства.
Если собрать жильцов в подъезде или на улице сложно и неудобно, то собрание можно провести в районной управе — она обязана оказать в этом содействие.
Общее собрание можно заменить интернет-опросом собственников по проекту «Электронный дом» — но только если до того на очном собрании жильцы дома решили, что будут проводить собрания таким образом.
Как именно будет организован въезд во двор, решается тоже на общем собрании. Там же обговариваются разные технические вопросы — какие шлагбаумы ставить, как они будут управляться. То есть, инициатор или инициаторы установки шлагбаума из числа собственников должны продумать детали до собрания.
Правильно оформленный протокол общего собрания. В нём, среди прочего, должен быть указан житель дома, уполномоченный представлять интересы собственников. Им может быть и представитель управляющей организации. В документе должен быть прописан тип, размер, внешний вид шлагбаума.
Проект самого шлагбаума или нескольких шлагбаумов. Это карта своей придомовой территории с обозначением места, где планируется установить заграждение. Особых требований к техническому проекту нет — можно использовать карту в масштабе, достаточном для визуального понимания, где конкретно будут установлены шлагбаумы.
Бывает и одна дворовая территория на несколько домов. Если это так, то общие собрания собственников придется проводить во всех домах, примыкающих ко двору. Очно или в электронном виде, но с одинаковыми условиями: если инициатором собрания или электронного опроса будет кто-то из собственников, и если примут участие более 2/3 от общего числа собственников помещений в доме.
Районный совет депутатов. Туда и нужно принести или отправить упомянутые документы. На согласование (или отказ) проекта депутатам дается 30 дней.
Земельный участок, на котором стоит дом, не сформирован и не поставлен на кадастровый учет. Тогда он не является общей долевой собственностью жильцов, не может быть признан придомовой территорией — а значит, собственники не могут им распоряжаться. Если участок не сформирован, то собственники дома могут потребовать у местных властей сделать это. Впрочем, это отдельная история. В Зеленограде ситуация не очень понятная — с одной стороны несколько лет назад на микрорайоны были разработаны проекты межевания и организованы публичные слушания. С другой стороны, на публичной кадастровой карте участки под многими зеленоградскими домами не выделены.
Шлагбаум препятствует проезду спецтранспорта — пожарных, «скорой помощи», полиции, коммунальных служб. Но это решается диспетчеризацией — есть оборудование, с помощью которого шлагбаум автоматически пропускает спецтранспорт. Или это делают консьержка или охранник, нажимая на кнопку. Правда, для этого они должны круглосуточно находиться в подъезде и не спать. Компании, которые устанавливают шлагбаумы, как правило предлагают и удаленную диспетчеризацию. Выбор технического решения за жильцами дома. Если этого не сделать, могут отказать — ведь проезд спецтранспорта должен обеспечиваться круглосуточно.
Сужение проезда. Могут отказать, если проект подразумевает сужение проездов или перекладку коммуникаций (при заглублении больше 30 сантиметров). Тогда придется переделывать проект.
С 2015 года получить от местных властей субсидию — 50 тысяч рублей — для установки шлагбаума во дворах могли жители всех домов в районе, где есть хотя бы одна улица с платной парковкой. Для Зеленограда это было неактуально, поскольку городских платных парковок у нас официально нет. Но в 2018-м правительство Москвы приняло решение выплачивать субсидии на установку шлагбаумов всем желающим. Её размер увеличился вдвое — 100 тысяч за шлагбаум, — и получить субсидию можно авансом — до установки.
Это так называемое софинансирование расходов на установку ограждающих устройств. Эксплуатация шлагбаума — на деньги жителей. В этом году совет депутатов района Крюково после обращения жителей разрешил поставить два шлагбаума — на въезд и на выезд — во дворе корпуса 2305Б. 200 тысяч рублей субсидии не полностью покрывают расходы на установку двух шлагбаумов, рассказали Zelenograd.ru в совете дома. Возле дома широкие проезды и нужны шлагбаумы с шестиметровой стрелой — он намного дороже четырехметровых. Установка включает в себя и пусконаладку. И часть оборудования — брелки и GSM-модуль для управления шлагбаумом — придется оплачивать самим.
Увы — если подавляющее большинство собственников будет за шлагбаум, то платить придется всем. Так прописано в Жилищном кодексе. Если у собственника есть какие-то возражения — например, он считает, что собрание прошло с нарушениями, или он не знал о таком собрании, — может обратиться в суд.
Мэрия пишет, что надо обратиться в окружную «Дирекцию ЖКХиБ» и отсылает к местной «Дирекции заказчика ЖКХиБ» в корпусе 2022. Но проще оформить субсидию с помощью управляющей компании, которая подготовит документы, займется оформлением и согласованием.
Какие это документы: заявление о получении субсидии, протокол общего собрания собственников, согласование депутатов, проект договора о предоставлении субдсидии и копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего проект договор.
Власти утверждают, что после получения проекта договора деньги перечисляются на расчетный счет уполномоченному лицу в течение десяти рабочих дней. В реальности и это не всегда так (читайте дальше).
Установить шлагбаум нужно в течение двух месяцев с момента получения субсидии. После установки даётся месяц на то, чтобы подтвердить, что работы выполнены — властям передается. договор на установку ограждающих устройств и акт выполненных работ.
Будьте готовы к тому, что процесс затянется — возможно, на год и больше. Таков опыт жильцов корпуса 2305Б. Возможно, из-за того, что это первый в Зеленограде жилой дом, ставящий шлагбаум с привлечением городской субсидии. Единичные случаи есть и в других дворах, но там субсидию не оформляли. Например, в новом корпусе 619 у Черного озера шлагбаум во дворе ставил застройщик.
Надо встроиться и в график депутатов — они собираются далеко не каждый день, и повестка заседания формируется заранее. После согласования установки шлагбаума депутаты должны принять еще одно решение — о перераспределении бюджетных средств (то есть, выделении субсидии). Это надо согласовывать с районной управой. Потом надо ждать саму субсидию — в 2305Б ждут уже около полугода.
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