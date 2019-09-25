Как договориться с соседями?

Сначала надо провести общее собрание собственников и проголосовать за установку ограждающего устройства. Так как речь идет об использовании земельного участка, то необходимо не менее двух третей от общего числа голосов собственников (часть 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ). Во многих других вопросах достаточно простого большинства.

Если собрать жильцов в подъезде или на улице сложно и неудобно, то собрание можно провести в районной управе — она обязана оказать в этом содействие.

Общее собрание можно заменить интернет-опросом собственников по проекту «Электронный дом» — но только если до того на очном собрании жильцы дома решили, что будут проводить собрания таким образом.

Как именно будет организован въезд во двор, решается тоже на общем собрании. Там же обговариваются разные технические вопросы — какие шлагбаумы ставить, как они будут управляться. То есть, инициатор или инициаторы установки шлагбаума из числа собственников должны продумать детали до собрания.