Но вот в Жилищном кодексе написано, что придомовая территория — собственность жильцов

Такой аргумент — не редкость, когда идет речь о конфликтах из-за парковочных мест. Обычно конкретной статьи кодекса при этом не называют. Действительно, пункт 4 статьи 36 ЖК РФ гласит, что земельный участок, на котором расположен жилой дом, а также «иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома», принадлежит собственникам этого дома на праве общей долевой собственности.

Но пункт 5 той же статьи говорит, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами — это так называемый сервитут. Проще говоря, когда через этот участок необходим проход или проезд граждан и организаций (например, это дорога или пешеходная дорожка к соседнему дому, к школе, поликлинике, остановке общественного транспорта). Или необходимы ремонтные работы — коммунальные сети, водоотвод.

Сервитут на использование конкретного участка обсуждается на публичных слушаниях проектов межеваний кварталов. Если собственники не согласны с обременением участка правом ограниченного пользования, им придется идти в суд.

Кроме того, межевание может быть сделано так, что у конкретного дома не будет придомовой территории. Именно так обстоит дело для многих зеленоградских домов. Информация об участках под домами доступна на публичной кадастровой карте.