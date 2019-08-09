Парковка возле дома, где вы не живете, может обернуться угрозами, порчей автомобиля и даже нападением на «посмевшего» поставить машину в «их» дворе. Выяснили, какие права у собственников на парковку возле дома и как запретить парковаться чужакам.
Это повод для обращения в полицию. Нельзя сказать, что полиция эффективно реагирует, но, похоже, это единственный законный способ противостоять грубости, угрозам и насилию.
Это не так. Парковочные места возле любого жилого дома являются муниципальной территорией общего пользования. Поэтому требования жильцов этого дома не ставить там «посторонние» автомобили неправомерны.
Могут, поставив шлагбаум и/или забор. Это регулируется постановлением правительства Москвы «О порядке установке ограждений на придомовых территориях». В центре Москвы многие дворы уже закрыли. Особенно активно это стали делать после введения платных парковок — как раз, чтобы во дворах не парковались «чужие».
Такой аргумент — не редкость, когда идет речь о конфликтах из-за парковочных мест. Обычно конкретной статьи кодекса при этом не называют. Действительно, пункт 4 статьи 36 ЖК РФ гласит, что земельный участок, на котором расположен жилой дом, а также «иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома», принадлежит собственникам этого дома на праве общей долевой собственности.
Но пункт 5 той же статьи говорит, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами — это так называемый сервитут. Проще говоря, когда через этот участок необходим проход или проезд граждан и организаций (например, это дорога или пешеходная дорожка к соседнему дому, к школе, поликлинике, остановке общественного транспорта). Или необходимы ремонтные работы — коммунальные сети, водоотвод.
Сервитут на использование конкретного участка обсуждается на публичных слушаниях проектов межеваний кварталов. Если собственники не согласны с обременением участка правом ограниченного пользования, им придется идти в суд.
Кроме того, межевание может быть сделано так, что у конкретного дома не будет придомовой территории. Именно так обстоит дело для многих зеленоградских домов. Информация об участках под домами доступна на публичной кадастровой карте.
Да. По большому счету, все автостоянки во дворах — гостевые. Более того, парковочные места во дворах, под окнами домов, не могут использоваться для постоянной парковки — это запрещено пунктом 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10. То есть, формально все размеченные парковочные места около дома — для гостей.
В прошлом году Верховный суд РФ фактически доказал, что запрет автостоянок возле жилых домов «направлен на защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду», но гостевые парковки делать можно.
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