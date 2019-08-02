Жительница корпуса 340 Евгения Ю. ставила свой автомобиль у соседнего корпуса 333: рядом с её домом просто нет места. Потому что всё вокруг перекопано: парковочные места у местных жителей отобрала стройка коммерческого жилого комплекса и реконструкция Центрального проспекта, из-за которого закрыты местные проезды. Сначала Евгения получала письма «не парковать машину», а потом на неё напали и избили. Полиция отказалась её защитить и вообще чем-либо помочь.
Евгения давно живёт в Зеленограде, более 17 лет преподаёт в МИЭТе, она многодетная мать. На поиск места для парковки в окрестностях корпуса 340 уходит порой минут двадцать. «Ставлю машину, где есть свободное место, около 333-го корпуса ставила, наверное, раз десять за месяц, — рассказала Zelenograd.ru Евгения. — Оставляла машину и у других корпусов».
В мае, когда она поставила авто у корпуса 333, на стекле появилась записка: «Уважаемый автовладелец, проживающий в корпусе 340. Прошу вас не занимать парковочные места, относящиеся к корпусу 333». Как автор записки узнал, что машина принадлежит жителю корпуса 340, Евгения не знает, — вероятно, проследил, куда она пошла, припарковав авто.
Некто упорно оставлял такие записки на машине. Евгения с несколькими десятками таких посланий пошла к участковому полиции Александру Мурашову: поговорить об этой ситуации, о неправомерных просьбах — парковка у корпуса 333 не является частной собственностью жильцов этого дома. А заодно попросить участкового провести проверку и побеседовать с жильцами корпуса. Мурашов отказался что-либо делать. И посоветовал… попереписываться с автором записок. То есть отвечать анонимному автору, разъяснять письменно, что он неправ. По сути, работать вместо него. Когда Евгения сказала, что обратится к руководству полиции, участковый все-таки выдал бланк заявления.
После этого на парковке у корпуса 333 к Евгении подошла незнакомая женщина и начала разговор: «Тебе что, непонятно было сказано, тупая овца?» Евгения предложила ей разобраться, кто и по какому праву требует от неё убрать машину, достала телефон, чтобы снять собеседницу на видео. Та выбила у неё телефон из рук и набросилась с кулаками. За происходящим наблюдал муж этой женщины. Евгения в ужасе закрылась в своей машине — напавшая при этом успела плюнуть ей в лицо, била по машине ногами и кулаками, пыталась сломать зеркало.
Евгения позвонила в полицию по единому номеру 112 и рассказала о произошедшем. Но полиция не приехала даже после двух повторных вызовов. А пока Евгения с приехавшим мужем напрасно ждали полицию, к ним подошёл незнакомый мужчина и сказал: мол, если вы продолжите тут парковаться, то не удивляйтесь, если с машиной что-то произойдет.
«Не сняла побои в силу своего дурацкого характера или воспитания», — признается Евгения. Женщина была меньше ростом и весом, при желании с ней можно было справиться и даже стукнуть в ответ. Но, во-первых, рядом находился её муж, с которым вряд ли бы удалось справиться, во-вторых — возможно, спровоцировать драку и было целью этих людей. Подошедшему с прямыми угрозами мужчине было предложено подождать вместе полицию, после чего тот быстро ушёл.
После этого машину Евгении поцарапали, изуродовав весь бок. К тому времени она уже написала первое заявление в полицию и получила отказ в возбуждении уголовного дела. Женщина написала второе заявление. Результат был тем же. Участковый отреагировал так: «В кустах, что ли, нам сидеть? У нас вон алкоголики из окна бросаются, а вы тут со своими парковками». Дальше — больше: машину Евгении изрисовали крестами, потом появилась еще одна царапина. Последовало третье заявление в полицию и очередная реакция участкового «Вам еще недостаточно? Вы так и продолжаете парковаться у 333 корпуса? Ну пишите…». Тон был такой, говорит Евгения, будто я сама виновата и нормального человека довела до драки.
После третьего заявления пару недель было тихо, а потом лобовое стекло измазали каким-то маслом. А затем снова поцарапали. Участковый ответил Евгении в WhatsApp: «Я в отпуске, не могу помочь вам в ближайшее время».
«А пока он работал, он мог мне помочь? — спрашивает Евгения. — Я вообще в правовом государстве живу? Я правда совсем ни на какую защиту правоохранительных органов не могу рассчитывать?.. Такое, с одной стороны, радостное событие, как реконструкция Центрального проспекта, а также застройка третьего микрорайона новыми домами обернулись для меня фильмом ужасов, который еще неизвестно чем закончится для меня и моей семьи».
Евгения с мужем отправили заявление о бездействии участкового в московский главк МВД и мэру Москвы. Написали четвертое заявление о повреждении машины. Намерены обращаться во все ответственные инстанции по поводу этой ситуации. А записки в стиле «это наша парковка», как выяснилось, оставляли не только на машине Евгении, но и на других автомобилях, паркующихся у корпуса 333. Автовладельцы, получив послания, искали другое место для парковки.
Буквально накануне публикации Евгения приехала вечером из магазина с ребенком, долго искала свободное место и не нашла — ей снова пришлось поставить машину возле корпуса 333, «жители которого по-прежнему считают себя владельцами парковки». Через час под дворниками она нашла записку с более вежливой формулировкой: «Переставьте машину, пожалуйста». Никто не может объяснить им, что они не правы, говорит Евгения, а вежливость только настораживает.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.