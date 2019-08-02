После этого на парковке у корпуса 333 к Евгении подошла незнакомая женщина и начала разговор: «Тебе что, непонятно было сказано, тупая овца?» Евгения предложила ей разобраться, кто и по какому праву требует от неё убрать машину, достала телефон, чтобы снять собеседницу на видео. Та выбила у неё телефон из рук и набросилась с кулаками. За происходящим наблюдал муж этой женщины. Евгения в ужасе закрылась в своей машине — напавшая при этом успела плюнуть ей в лицо, била по машине ногами и кулаками, пыталась сломать зеркало.

Евгения позвонила в полицию по единому номеру 112 и рассказала о произошедшем. Но полиция не приехала даже после двух повторных вызовов. А пока Евгения с приехавшим мужем напрасно ждали полицию, к ним подошёл незнакомый мужчина и сказал: мол, если вы продолжите тут парковаться, то не удивляйтесь, если с машиной что-то произойдет.

«Не сняла побои в силу своего дурацкого характера или воспитания», — признается Евгения. Женщина была меньше ростом и весом, при желании с ней можно было справиться и даже стукнуть в ответ. Но, во-первых, рядом находился её муж, с которым вряд ли бы удалось справиться, во-вторых — возможно, спровоцировать драку и было целью этих людей. Подошедшему с прямыми угрозами мужчине было предложено подождать вместе полицию, после чего тот быстро ушёл.

После этого машину Евгении поцарапали, изуродовав весь бок. К тому времени она уже написала первое заявление в полицию и получила отказ в возбуждении уголовного дела. Женщина написала второе заявление. Результат был тем же. Участковый отреагировал так: «В кустах, что ли, нам сидеть? У нас вон алкоголики из окна бросаются, а вы тут со своими парковками». Дальше — больше: машину Евгении изрисовали крестами, потом появилась еще одна царапина. Последовало третье заявление в полицию и очередная реакция участкового «Вам еще недостаточно? Вы так и продолжаете парковаться у 333 корпуса? Ну пишите…». Тон был такой, говорит Евгения, будто я сама виновата и нормального человека довела до драки.