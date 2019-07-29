— В третий район мы переехали после сноса пятиэтажек во втором микрорайоне. Когда стоял выбор, куда переезжать, третий район показался нам достаточно комфортным: много зелени, сад, школа, детский клуб «Орлёнок», рядом чудесные места для прогулок — Чёрное озеро и парк Победы. Мы переехали в 340-й корпус. Вокруг царила атмосфера старого Зеленограда, архитектура такого города, каким я привыкла видеть его с детства.

Первые годы после постройки дома были некоторые неудобства, дороги вокруг «Флейты» были перекопаны, места сноса пятиэтажек представляли собой разрытые полигоны с торчащими арматурами. Но со временем всё наладилось, и к рождению первого ребенка можно было комфортно передвигаться по району.

Решение о переезде мы приняли сразу после того, как узнали о строительстве новых домов на месте снесённых пятиэтажек. Один из домов вырос прямо под нашими окнами, другой загородил детский сад, в который должен был пойти второй ребенок. Остальные перекрыли транспортные пути через район. Всё это дополнилось пониманием того, что с приездом нескольких тысяч новых жильцов уплотнятся и группы в саду, и парковки во дворах, усилится нагрузка на инженерную инфраструктуру, которая и так на ладан дышит.

Каждое утро, особенно зимой, чтобы выехать на работу, и по приезде с работы мы попадали в пробку у «Флейты». В районе, где находятся поликлиника, спортшкола, несколько садов, школ, плотный поток транспорта неизбежен. Это не очевидно, когда смотришь со стороны, но местные жители об этом прекрасно знают.

К сожалению, проект застройки был не согласован, и учитывать интересы местных жителей никто не собирался. Когда мы столкнулись с такой политикой ведения дел, стало очевидно, что дальше застройщик и контролирующие стройку лица действовать будут по той же схеме. И ничем хорошим для нас, жителей района, это не кончится.

Игнорирование и продавливание своих интересов, помноженное на нарушения законодательства и непрофессионализм. Яркие примеры тому: вырубка всего зелёного (мы потеряли несколько тысяч взрослых деревьев), постоянное нарушение закона о тишине (стройка по ночам), пыль, грязь и перекрытия пешеходных и автомобильных дорог, деградация архитектурного облика исторической части города, ухудшение экологии в районе, который обязан быть зелёным, потому что граничит с промышленной зоной, где расположены действующие производства.

Моя семья перестала чувствовать себя в безопасности, потому что мы не можем повлиять на изменения, которые происходят с нашим районом. Мы, как и большинство людей, боимся неизвестности. Что будет с нами завтра, если уже сейчас мы не можем остановить насаждения пластиковых газонов вместо зелени, заборов и бордюров вместо комфортной городской среды, растущих, как грибы, ЖК вместо адекватной застройки, сомнительного качества работ во всех областях благоустройства, разрушения сложившегося сообщества местных жителей, которые стали разъезжаться из своих домов, где они жили годами?

В этой ситуации, будучи задавленными непрерывными «улучшениями» и последствиями точечной застройки, которые кто-то решил навязать нам, мы и решили уехать в менее перспективный район. Нашей семье комфортнее жить в месте, до которого ещё не добрались финансовые аппетиты застройщиков и программы благоустройства, не согласованные с интересами жителей.

Я понимаю, что город — это живой организм, где старое отмирает и на его месте вырастает новое. Но можно сохранять связь поколений, а можно рубить с плеча. Зеленоград теряет свой облик, но он не становится лучше от бесконечного количества бетонных коробок, потому что теряется лицо города, его самобытность. Логично было бы строить дома, но при этом сохранять памятники архитектуры. Менять бордюры на Центральном проспекте, но делать удобную городскую среду с пандусами, ровными дорогами и велосипедными дорожками. Переселять тысячи людей в 3-й район, но создавать для них комфортную транспортную систему и рабочие места поблизости от места жительства.