Подрядчик стройки — компания «Химкинское СМУ Моис-1», заказчик — казенное предприятие «Большая спортивная арена «Лужники» — получил от Мосгосстройнадзора разрешение на строительство в январе. Местные жители уже пожаловались на вырубку старых деревьев в департамент природопользования и охраны окружающей среды, ведь лесопарк в 9-м микрорайоне должен быть под контролем этого ведомства.

Для строительства спорткомплекса вырубят 875 деревьев и почти пять тысяч кустарников — это прописано в проекте, согласованном в том числе департаментом. Вырубят клены, яблони, ивы, березы, липы, вязы, осины, сливы, сосны, ели, рябины, кустовые розы. В имеющихся документах проекта руководитель департамента Антон Кульбачевский сообщает, что «особо ценные природные объекты в границах участка под застройку не выявлены». Но сам участок граничит с планируемой к образованию особо охраняемой природной территорией регионального значения «Комплексный заказник „Зеленоградский“». Формально лесной участок, выделенный властями под застройку, считается пустырём.