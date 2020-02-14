Стадион и спортивный комплекс с бассейном построят между Дворцом творчества и лесопарком. Подрядчик получил разрешение на стройку и приступил к делу — вырубает деревья на опушке леса, в том числе старые плодовые. Информационных щитов о работах пока нет.
Подрядчик стройки — компания «Химкинское СМУ Моис-1», заказчик — казенное предприятие «Большая спортивная арена «Лужники» — получил от Мосгосстройнадзора разрешение на строительство в январе. Местные жители уже пожаловались на вырубку старых деревьев в департамент природопользования и охраны окружающей среды, ведь лесопарк в 9-м микрорайоне должен быть под контролем этого ведомства.
Для строительства спорткомплекса вырубят 875 деревьев и почти пять тысяч кустарников — это прописано в проекте, согласованном в том числе департаментом. Вырубят клены, яблони, ивы, березы, липы, вязы, осины, сливы, сосны, ели, рябины, кустовые розы. В имеющихся документах проекта руководитель департамента Антон Кульбачевский сообщает, что «особо ценные природные объекты в границах участка под застройку не выявлены». Но сам участок граничит с планируемой к образованию особо охраняемой природной территорией регионального значения «Комплексный заказник „Зеленоградский“». Формально лесной участок, выделенный властями под застройку, считается пустырём.
После окончания стройки планируется, как сказано в документации, «восстановление трех деревьев» и посадка более тысячи кустарников, но где конкретно, не уточняется.
После вырубки и подготовки стройплощадки начнут разрабатывать котлован. Бытовки для рабочих поставят со стороны Дворца творчества. Въезд и выезд со стройки будут организованы со стороны корпусов 914 и 915. Со стороны леса — башенные краны, охрана, мойка колёс, склады.
Спорткомплекс нужен зеленоградской спортивной школе №112 «Спутник», утверждают власти. ФОК с бассейном и футбольным полем у площади Колумба утвержден госпрограммой «Спорт Москвы». Отдельно это строительство с жителями 9-го микрорайона не обсуждалось, но одобрено по итогам обсуждения Генплана развития Москвы, утвержденного в 2010 году, и Правил землепользования и застройки Москвы, утвержденных в 2017 году. Жители тоже смогут посещать спортивный комплекс — за деньги.
Возле спорткомплекса будет парковка, но всего на 18 машин. Спорткомплекс будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Его территорию огородят металлическим забором.
В двухстах метрах от будущего спорткомплекса пятый год строят футбольное поле с административно-бытовым комплексом. Оба объекта нужны, утверждают в Москомспорте (департаменте спорта и туризма г. Москвы). Одно — для тренировок футболистов, второе — ещё и для легкоатлетов и гимнастов.