Футбольный комплекс строят в глубине 9 микрорайона уже пятый год. Сейчас Мосгосэкпертиза сделала корректировку проекта. Новому подрядчику придётся много чего переделать. На достройку даётся около семи месяцев.
Это будет не просто стадион: рядом с полем находится административно-бытовой комплекс с учебным классом, раздевалками, душевыми, помещениями для тренеров, персонала, спортивного инвентаря, серверной. Также здесь построят гараж для спецтехники — тракторов для ухода за искусственной травой и уборки территории, место высадки из автобусов, на которых будут привозить спортсменов, и две парковки на 13 автомобилей. На въезде-выезде с территории спорткомплекса контрольно-пропускной пункт. Футбольное поле строят для тренировок зеленоградской детско-юношеской спортивной школы №112 «Спутник» и проведения матчей разных уровней.
Сроки завершения стройки переносились три раза — формально из-за смены заказчика и подрядчика. Для местных жителей это означало, что все эти годы дорога к 853-й школе перекрыта строительным забором. После расторжения контракта с предыдущим подрядчиком — компанией «Бамард» — департамент строительства заказал корректировку проекта. Судя по документации, внесены изменения в ряд технических показателей и инженерных решений — от перепланировки стоянки до прокладки коммуникаций.
Так, в новом проекте закрыт транзитный проход жителей через территорию спорткомплекса, изменено расположение проектируемого проезда, открытой парковки, тротуаров и газонов, трассировок инженерных коммуникаций. Ограждение вокруг футбольного поля будет примыкать к существующему ограждению вокруг 853-й школы. Административно-бытовое здание надо переделать как снаружи, так и внутри.
Расширять или строить подъездные дороги к стадиону не планируется. В проекте говорится, что въезд возможен как с Панфиловского проспекта, так и с Солнечной аллеи через внутриквартальный проезд, а в качестве основной дороги к футбольному полю рассматривается существующий проезд от автобусной остановки «Октябрьская». Высаживать из автобусов спортсменов будут на территории спорткомплекса около административного здания — напротив корпуса 919. Между зданием и контрольно-пропускным пунктом на въезде разместят парковки для машин.
Стадион будет работать с 9:00 до 21:00 ежедневно. На поле одновременно смогут выходить 64 спортсмена. Трибуны рассчитаны на 146 зрителей. С южной стороны футбольного поля — ближе к корпусам 904 и 907 — поставят шумозащитное ограждение с акустическим экраном длиной 76 метров. Со стороны школы возле стадиона будет металлический забор.
Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика достройки спорткомплекса, кто будет этим заниматься — определится на днях. С учетом периода на ознакомление с проектом и заключение контракта, весь спорткомплекс могут достроить летом 2020 года. На выполнение остатков работ выделено 40,5 миллионов рублей, еще два миллиона стоит технический надзор за строительством. Предыдущему подрядчику уже выплатили 97 миллионов рублей.
В 9 микрорайоне, на пустыре за Дворцом творчества собираются строить еще один спортивный объект — трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, футбольным полем и спортзалами. Он будет в двухстах метрах от строящегося стадиона. Этот спорткомплекс, как объясняют власти, тоже нужен спортшколе №112.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.