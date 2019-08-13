Футбольный комплекс строят в глубине 9 микрорайона уже пятый год. Сейчас Мосгосэкпертиза сделала корректировку проекта. Новому подрядчику придётся много чего переделать. На достройку даётся около семи месяцев.

Это будет не просто стадион: рядом с полем находится административно-бытовой комплекс с учебным классом, раздевалками, душевыми, помещениями для тренеров, персонала, спортивного инвентаря, серверной. Также здесь построят гараж для спецтехники — тракторов для ухода за искусственной травой и уборки территории, место высадки из автобусов, на которых будут привозить спортсменов, и две парковки на 13 автомобилей. На въезде-выезде с территории спорткомплекса контрольно-пропускной пункт. Футбольное поле строят для тренировок зеленоградской детско-юношеской спортивной школы №112 «Спутник» и проведения матчей разных уровней.

Сроки завершения стройки переносились три раза — формально из-за смены заказчика и подрядчика. Для местных жителей это означало, что все эти годы дорога к 853-й школе перекрыта строительным забором. После расторжения контракта с предыдущим подрядчиком — компанией «Бамард» — департамент строительства заказал корректировку проекта. Судя по документации, внесены изменения в ряд технических показателей и инженерных решений — от перепланировки стоянки до прокладки коммуникаций.

Так, в новом проекте закрыт транзитный проход жителей через территорию спорткомплекса, изменено расположение проектируемого проезда, открытой парковки, тротуаров и газонов, трассировок инженерных коммуникаций. Ограждение вокруг футбольного поля будет примыкать к существующему ограждению вокруг 853-й школы. Административно-бытовое здание надо переделать как снаружи, так и внутри.