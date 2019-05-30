Второй спортивный комплекс в 9 микрорайоне — буквально в двухстах метрах от недостроенного футбольного поля — собираются строить у площади Колумба, на опушке леса. Он займет 9 гектаров земли.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе построят большое открытое футбольное поле с беговыми дорожками по периметру и секторами для прыжков в длину и в высоту. В здании будет игровой зал для футбола, волейбола, гандбола и художественной гимнастики. Также в трехэтажном комплексе разместят тренажерный зал, зал для разминки, медицинский и массажный кабинеты, тренерскую, буфет, сообщает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Весь второй этаж займёт бассейн на шесть дорожек, одну из которых приспособят для инвалидов.
Построить такой спорткомплекс в 9 микрорайоне планируется еще с 2012 года, сейчас власти обозначили новый срок строительства — 2020 год. ФОК строят для зеленоградской спортивной школы №112 «Спутник». Для неё же рядом, в глубине 9 микрорайона, пятый год строят футбольное поле. Это не значит, что пользоваться полем и спорткомплексом смогут только учащиеся спортшколы. На стадионе, когда его наконец достроят, собираются проводить матчи разных уровней, в том числе международных. А ФОК будет предоставлять платные услуги жителям.
Спорткомплекс общей площадью 9 Га собираются строить за Дворцом творчества. Считается, что это пустырь, хотя фактически это озелененная территория со старыми аллеями и поляной, там гуляют люди, зимой катаются на лыжах школьники. Пока планы на стадии утверждения архитектурного проекта, но это значит, что власти не отказываются от будущего строительства.
Кроме возможной вырубки деревьев — в том числе, старых яблонь, дубов и берез — для строительства спорткомплекса, жителей 9 микрорайона пугает и перспектива очередного потока транспорта. К будущему ФОКу ведет одна дорога, на которой нельзя разъехаться. По тому же въезду в микрорайон возле остановки «Октябрьская», вероятно, пойдут автобусы с футбольными командами, когда достроят стадион (автобусы заложены в проекте, а строительство отдельной подъездной дороги — нет).
Кроме того, соревнования на стадионах — это неизбежный шум и звукоусиливающая аппаратура (последнее также предусмотрено проектами и футбольного поля, и ФОКа).
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