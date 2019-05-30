В новом физкультурно-оздоровительном комплексе построят большое открытое футбольное поле с беговыми дорожками по периметру и секторами для прыжков в длину и в высоту. В здании будет игровой зал для футбола, волейбола, гандбола и художественной гимнастики. Также в трехэтажном комплексе разместят тренажерный зал, зал для разминки, медицинский и массажный кабинеты, тренерскую, буфет, сообщает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Весь второй этаж займёт бассейн на шесть дорожек, одну из которых приспособят для инвалидов.

Построить такой спорткомплекс в 9 микрорайоне планируется еще с 2012 года, сейчас власти обозначили новый срок строительства — 2020 год. ФОК строят для зеленоградской спортивной школы №112 «Спутник». Для неё же рядом, в глубине 9 микрорайона, пятый год строят футбольное поле. Это не значит, что пользоваться полем и спорткомплексом смогут только учащиеся спортшколы. На стадионе, когда его наконец достроят, собираются проводить матчи разных уровней, в том числе международных. А ФОК будет предоставлять платные услуги жителям.

Спорткомплекс общей площадью 9 Га собираются строить за Дворцом творчества. Считается, что это пустырь, хотя фактически это озелененная территория со старыми аллеями и поляной, там гуляют люди, зимой катаются на лыжах школьники. Пока планы на стадии утверждения архитектурного проекта, но это значит, что власти не отказываются от будущего строительства.